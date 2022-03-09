Avrupa’daki tedarikçi yaşlandı, yeni üretim adresi Türkiye oldu

TEMELLERİNİ 1970 yılında Turan Tuna’nın attığı, 1992’den beri İsviçreli Girsberger Holding’le ortaklığı bulunan Tuna Grubu’na geçenlerde, Avrupa’da ürün verdiği önemli bir müşteriden mektup geldi:

- Avrupa’daki bir tedarikçimiz yaşlandığı için işi bırakıyor, üretimi durduruyor. O tedarikçiden aldığımız ürünleri bize Türkiye’de üretir misiniz?

Tuna Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Tuna, bir süre önce özel üretim yapmaya başladıkları Avrupalı müşteriye olumlu yanıt verdi:

- Tuna Mobilya-Tuna Çelik olarak 1992 yılından beri Girsberger ile ortaklığımız var. Birlikte Türkiye’de Tuna Girsberger A.Ş.’yi kurduk. Ofis koltuğu dünyasının 100 yılı aşan markası Girsberger ürünlerini İstanbul Silivri’deki fabrikamızda üretiyoruz.

Nuri Tuna, Tuna Grubu’nun Taksim’deki oteli Sofitel’in girişinde bulunan Tuna Ofis Showroom’unu gezerken Avrupa’dan gelen mektubu gösterdi:

- Bu mektup, özel üretim yapmaya başladığımız Avrupalı bir müşterimizden geldi. Tedarikte Avrupa’dan Türkiye’ye yöneliş, ülkemizin üretim gücü ve kalitesini ortaya koyuyor.

2021 yılının sektör ve Tuna Grubu açısından nasıl geçtiğini merak ettim, anlattı:

- 2021 yılını iyi kapattık. Suntadan metal aksamlara kadar ara mal tedarikinde sıkıntılar, büyük maliyet artışları söz konusu. Her şeye rağmen büyümeyi sürdürüyoruz.

Ofis mobilyasında ek yatırım planlarının olup olmadığını sordum, yanıtladı:

- Bizde yatırım durmaz. Fabrikada yenileme yatırımlarımız oluyor. Bu yıl da bazı üretim hatlarımızı yeniliyoruz. Yenileme ile birlikte teknolojimiz gelişiyor, kapasitemiz de artıyor.

İstanbul Finans Merkezi’nin ofis mobilyası sektöründe heyecan yarattığını anımsattım, sürdürdü:

- Finans sektöründe bu dönemde önemli hareketlilik söz konusu. Nitekim 30-40 yıldır ürün verdiğimiz bazı kurumlar, İstanbul’daki yeni merkezleri için ürün testleri yapmaya başladı. Söz konusu kurumlar İsviçre’deki, Almanya’daki standartlara eşit üretim yaptığımızı biliyor.

Ofis mobilyası pazarıyla ilgili veriler üzerinde durdu:

- Dünya mobilya pazarı 500 milyar doları buluyor. Bunun 50 milyar dolarlık bölümünü ofis mobilyaları oluşturuyor.

2019 verileri üzerinden iç pazara döndü:

- Mobilya sektörünün iç pazardaki büyüklüğü 10 milyar dolar dolayında seyrediyor. Bunun 2-2.5 milyar dolarını ofis mobilyaları oluşturuyor. Ülkemizden ofis mobilyası ihracatı da 450 milyon dolar civarında.

Pandemiyle birlikte online satışlarda da önemli hareketlenme olduğunu kaydetti:

- Pandemi, ortak kullanılan ofisleri öne çıkarmaya başladı. O tarafta da ofis mobilyası hareketliliği söz konusu. Ayrıca, uzaktan çalışma modeli, evlere de ofis mobilyalarının girmeye başlamasını sağladı.

Türkiye-Almanya İş Konseyi’nin önceki Başkanı Steven Young, her fırsatta Almanya’da çok sayıda küçük işletmenin arkadan gelen kuşak olmadığı için satışa çıktığına işaret ediyor, bu durumun Türkiye’ye fırsat yaratacağını belirtiyordu.

Tuna Grubu’na gelen “Avrupalı tedarikçimiz yaşlandığı için işi bırakıyor, onlardan aldığımız ürünleri Türkiye’de üretin” mektubu, gündeme gelen “tedarik kayması” fırsatını gösteriyor…

Yarım saatte bir koltuğunuzda 2 dakika yaylanın

TUNA Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Tuna, showroom’da ofis koltuklarını anlatırken şu noktanın altını çizdi:

- Özellikle uzun süre oturarak çalışanlar için koltuk ergonomisi önem taşıyor. Kolluk ayarından sertlik düzeyine kadar her ayrıntıya özen göstermek gerekiyor.

Bir ofis sandalyesine oturdu, bacakların duruşuna işaret etti:

- Ofis sandalyesinde, koltuğunda otururken bacakların açısının 90 derece olması gerekiyor. Aksi halde kan dolaşımında olumsuz etkilenme söz konusu olabiliyor.

Sandalye ve koltukların sırt bölümlerinin yaylanma özelliği üzerinde durdu:

- Yine uzun süre oturarak çalışanlar için yarım saatte bir yaylanabilmek kan dolaşımı açısından önem taşıyor.

COVID-19 sürecinin ilk dönemlerinde evlere kapanıp çalışınca, ofis sandalyelerinin, koltuklarının farkını daha iyi anladık değil mi?

Koltuk başlığı statüye göre farklılaşıyor

TUNA Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Tuna, ofislerde kullanılan koltuk ve sandalyelerin başlık bölümüne dikkat çekti:

- Oturulan koltuğun, sandalyenin başlık bölümü statüye göre farklılaşıyor.

Farklılıkları şöyle sıraladı:

Beyaz yakalı düz personel genellikle başlıksız ofis sandalyesinde oturur.

Orta kademe yöneticilerde sırtlık bölümü file, başlık bölümü de sırtlıkla yekpare olur.

Üst düzey yöneticiler ve patronların koltukları döşeme-deri olur, başlık bölümü ayrı ve hareketli düzenlenir.

Cıva ile zehirlenmek

İHLAS Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye Gazetesi Yazarı Batuhan Yaşar’ı, Hürriyet Gazetesi’ni temsilen katıldığım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışı seyahatlerinde tanıdım.

Yolculuk yaptığı meslektaşlarıyla diyalogları iyi olan, mesleğini başarıyla yürüten bir arkadaşımızdı. Seyahatler sırasında 7 yıl önce cıva zehirlenmesi yaşadığından bilgim olmadı.

Daha sonra sağlık sorunları yaşadığını öğrendim. Nitekim toparlandığını düşündüğü günlerde Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde kaleme aldığı yazı, yaşadığı sıkıntıları ortaya koydu:

Cıva ile zehirlenmek…

Yazısında özetle şu bilgiler vardı:

- 2013 yılında cıva zehirlenmesi ile hayatım baştan aşağı değişti. Tam koca 7 yılımı çaldılar. Uzmanlar hep “Çok profesyonel işe benziyor” dedi. Cıva, savunma sistemini çökertiyor.

Toparlandığı günlerde bu yazıyı yazmıştı ama yaklaşık bir yıl önce Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisi yeniden yoğunlaşmıştı.

Yaşar, 5 Mart 2022 günü, 52 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vefatının ardından “Cıva ile zehirlenmek” başlıklı yazısını yeniden okudum.

Batuhan’a Allah’tan rahmet diliyorum.