“Avrupa’dan ithal edilen çöpün ne kadarı geri dönüştürülüyor?“

İngiliz bir gazeteci, 3 çöp poşetine gps cihazı koyarak yaptığı takiple, 2 çöp poşetinin Adana’ya getirildiğini tespit etti. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa’dan Adana’ya getirilen çöpler uzun süredir tartışma konusuydu. HDP Adana Milletvekili Tulay Hatimoğulları Oruç, Adana’da ithal edilen atıkların boş arazilerde atık tepeleri oluşturduğunu belirterek, getirilen çöplerin sadece yüzde 9’unun geri dönüştürülebildiğine dikkat çekti. Konuyla ilgili yazılı soru önergesi veren Oruç, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’a, ithalat yapan firmaların geri dönüşüm süreçlerinin hangi sıklıkla denetlendiğini, defalarca gündeme gelen Adana’daki atık tepeleri için neden çalışma yapılmadığını sordu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’dan “2019 Ocak ayı ila 2022 Nisan ayı arasında geçen sürede; Türkiye ne kadar atık malzeme ve çöp almıştır? Bu atık ve çöplerin ağırlıkları ve malzemesi nedir? Alınan ülkeler hangileridir? Hangi ülkeden ne kadar atık ve çöp ithal edilmiştir? Türkiye’ye gönderilen bu atık ve çöp malzemeleri nerelerde kullanılmış ve hangi atık tesislerinde ne zaman dönüştürülmüştür? Bu dönüşüm ve yeniden kullanım sonucunda havaya salınan zehirli kimyasal türleri, oranları ve miktarları nedir? Plastik atık ve çöplerin ne kadarı kapalı ne kadarı açık alanda bekletilmiştir? Bunların doğaya ve toplum sağlığına zarar verdiği iddiaları doğru mudur? Varsa bunlar nelerdir? Konuyla ilgili uzman ve akademik birimlerden gerekli uyarı, önlem ve destek alınmış mıdır?“ sorularına yanıt istedi.

“Ruble ile ticarette devlet bankaları devreye girmeli”

Rusya Ukrayna arasında yaşanan savaş, meyve sebze ihracatçısını sıkıntıya soktu. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, üreticinin savaş sonrası ticaretin ruble üzerinden yürümesi nedeniyle ortaya çıkan sıkıntısını, Meclis kürsüsünden dile getirirken kamu bankalarının devreye girmesi çağrısında bulundu.

CHP Mersin Milletvekili Gökçel, Türkiye’nin yaş sebze ve meyve ihracatının yüzde 33’ünü Rusya’ya yaptığına dikkat çekerek, “Rusya Ukrayna savaşı çıktığından beri yaptırımlar neticesinde ticaret ruble ve Türk lirası üzerinden ilerliyor. Ancak ülkemizde rubleyle işlem yapan tek banka Denizbank. Bankanın işlemleri, ruble/TL kurunun çok altında fiyatlarla yaptığını ihracatçı arkadaşlarla görüşmelerimiz neticesinde öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için mutlaka Ziraat Bankası başta olmak üzere, devlet bankalarının işlemlerde devreye alınması, ihracatçılarımızın dolayısıyla Türk tarımında üretim yapan çiftçilerin mağdur olmaması için rublenin ihracatçıları kurtaracak bir şekilde fonlanması gerekiyor” dedi.