Avrupalı fon, Corendon’dan vazgeçti Türk patronlar mahkemeye gidiyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsünün en fazla etkilediği sektörlerin başında hava taşımacılığı ve turizm geliyor. Birçok proje askıya alınıyor, yatırımlar duruyor, var olan anlaşmalar da iptal ediliyor. Geçen yıl Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir anlaşma da bunlardan biri. Antalya merkezli Corendon Airlines, geçtiğimiz yıl Avrupa’daki en önemli 3 birimini İskandinavya’nın en önemli yatırım şirketlerinden Triton bünyesindeki Sunweb’e satmıştı. Geçen yıl haziran ayında imzalanan anlaşma ile İsveçli yatırımcı Triton’a ait olan Sunweb, Corendon Dutch Airlines ile tur operatörleri Corendon Travel Hollanda ve Corendon Travel Belçika'nın çoğunluk hisselerini satın alma konusunda masaya oturmuş ve anlaşma imzalamıştı. Ancak pandemi nedeniyle planlar bozuldu ve turizm ve hava taşımacılığında yaşanan kriz nedeniyle İsveçli fon, masadan kalktı.

Hollanda Tüketici ve Piyasalar Kurumu’nun (ACM) geçen ay onay verdiği satış için İsveçli yatırım şirketi, pandemiyi gerekçe göstererek anlaşmadan tamamen çekilmek istediğini açıkladı. Açıklamayı ise Sunweb Group CEO’su Mattijs'ten Brink yaptı. İsveçli CEO, “Böyle bir haberi vermekten dolayı üzgünüm ancak anlaşmadan çekildik” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Yıldıray Karaer’in yaptığı Corendon ise İsveçli şirketin kararını yargıya taşıyacak. Türk şirket, anlaşmadan çekilen İsveçli firmayı dava etmeye hazırlanıyor.

80 bin çalışanı, 16.5 milyar Euro cirosu var

2000 yılında kurulan Sunweb, online alanda Primavera ve GoGo markaları ile 8 pazarda faaliyet gösteren Sunweb, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç, İngiltere, Almanya ve Fransa’da faaliyet gösteriyor. 600 milyon eurodan fazla cirosu olan, 500 çalışanı bulunan Sunweb, güneş ve kış sporları destinasyonlarına yönelik paket tatiller ile de tanınıyor. Sunweb Group, Triton Fund tarafından Şubat 2019'da satın alındı. Bünyesinde 41 şirketi bulunduran, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İsviçre'de orta ölçekli şirketlere yatırım yapan Triton ise varlıklarında 80 binden fazla çalışana istihdam sağlıyor. Fonun 16.5 milyar Euro cirosu bulunuyor.

HAVACILIKTA 3 ŞİRKETİ BULUNUYOR

HOLLANDA ve Belçika'daki ana tur operatörlerinden biri olan Corendon, 2000 yılında kuruldu. Yılda 750 binden fazla müşteriye hizmet veren Corendon’un havacılık birimi Corendon Airlines ise 2004 yılında kuruldu. İlk ticari uçuşunu 12 Nisan 2005 tarihinde Sabiha Gökçen’den Amsterdam’a gerçekleştiren şirket, 2011 yılında Hollanda tescilli Corendon Dutch Airlines, 26 Mayıs 2017'de Corendon Airlines Europe olmak üzere iki kardeş şirket kurdu. Corendon Airlines, biri Türkiye, 2’si Avrupa bayraklı olmak üzere 3 havayolu şirketiyle yılda yaklaşık 6 milyon turist taşıyan şirketin filosunda toplam 23 uçak bulunuyor.