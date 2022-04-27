Avrupalı tur operatörlerinden Rus turist uyarısı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Türkiye turizmine olumsuz etki yapabileceğini 14 Mart’taki yazımızda duyurmuştuk. “Türk turizmini bekleyen ‘Antalyagrad’ tehlikesi” başlığıyla verdiğimiz yazıda turizm sektöründeki bazı temsilcilerin Ruslar ve Avrupalı turistlerin birlikte tatil yapmakta zorlanacağını, turizm tesislerinin güvenlik sayılarını da bu nedenle artıracağını yazmıştık.

Ne yazık ki beklenen oldu ve Avrupalı turizm şirketlerinden Rusya’dan gelecek turistlerle ilgili deyim yerindeyse yaptırım sinyalleri geldi. Dünyanın en büyük turizm operatörlerinden biri olan ve Türkiye’nin Avrupa’dan gelen turistlerinin önemli kısmını karşılayan Alman devi TUI, Rusya’ya uygulanan yaptırımları gerekçe göstererek çalıştığı otellerden; partnerlik yaptığı, sahibi Rus olan tur operatörlerinin rezervasyonlarını iptal etmelerini talep etti. TUI, bu talebi ise Türkiye’deki birimi olan Tantur üzerinden gönderdi. Yazıda TUI, Baltık ülkelerindeki tur operatörlerinden TI Travel LLC, TI Baltics SIA ve Borublita müşterilerinin alınmamasını, bu firmalar üzerinden yapılmış rezervasyonların da iptal edilmesini istedi. TUI’nin gönderdiği yazıda belirtilen durumun 31 Mayıs'a kadar geçerli olduğu, daha sonra her ayın 20’sinde bir sonraki aya ait iptaller için bilgi verileceği belirtiliyor. 50 bin çalışanı ve yaklaşık 5 milyar Euro’luk cirosuyla Avrupa’nın en büyük turizm operatörlerinden biri olan TUI, Türkiye’deki iştiraki Tantur’un Rusya bölümünü kapattı. Mart ayında görüştüğüm otel sahibi bir turizmci, Rusların ödeme ve uçuş ağının yanı sıra uygulanan yaptırım politikalarının getirdiği ekonomik sebepler nedeniyle turizm sezonunun bundan etkileneceğini söylemişti. Otel sahibi iş insanı, “Bu yıl Rus turistler, İngiliz, Alman, Fransız veya Polonyalı turistle yan yana gelmek istemeyecek. Onlar da Ruslarla. Sorun olmaması için çözüm bulmaya çalışıyoruz. En azından güvenlik sayılarını yaz sezonunda artırmayı düşünüyoruz” diye anlatmıştı.