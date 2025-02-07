Avrupalılardan Elon Musk’a Tesla dersi

Elon Musk, uğradı­ğı suikast sonrası arkasına dizildiği Do­land Trump’ın kazan­dığı seçim sonrası artık tımarhaneden bozma bir görüntü veren sa­vaş kabinesinin en alfa üyelerinden biri. Serve­ti seçimden sonra 350 milyar doları aşmış gö­rünüyor.

Alfa demişken, Musk’ın üniversitede tanıştığı ve 2000 yı­lında evlendiği yazar ilk eşi Justi­ne Musk, 15 yıl önce Marie Claire dergisi için yazdığı bir makalede, milyonlar kazanmadan önce bi­le Elon Musk’ı “Onu iş hayatın­da bu kadar başarılı kılan rekabet etme ve egemen olma isteğidir” diye tanımlamış. Musk’ın düğün­lerinde dans ederken bile kendi­sine “Bu ilişkide alfa benim” di­yebilen egolu ve kibirli kişiliğin­den bahsediyor. Manipülasyon seven, Twitter’ı X’e dönüştürüp bol bol kendisi de paylaşım ya­pan Musk, Trump ile yol yürü­meye başladığı süreçte Amerika ile tatmin olmamış olacak ki Av­rupa’daki seçim süreçleriyle ilgi­li kendini yetkin hissetmiş.

Farage’a büyük gol

Aşırı sağcı politikalara deste­ğini açıklamaktan çekinmeyen Elon Musk, son aylarda İngilte­re’nin aşırı sağcı Reform UK par­tisinin lideri Nigel Farage’ı önce göklere çıkarmıştı.

Musk ve Farage, geçen ay Trump’ın Mar-a-Lago’daki ko­nutunda bir araya gelmiş. Fara­ge’ın partisine büyük bir bağış yapmayı planladığını söylemiş, bağış vaadi ve siyasi açıklamaları İngiltere’de ‘siyasete müdahale’ tartışmalarını alevlendirmişti.

Elon Musk’ın ABD’deki seçim­leri Trump’ın kazanmasında 277 milyon dolar destekle çok önem­li rol oynadığını hatırlayalım. Çıl­gın Elon tabii ki durduğu yerde durmadı. Bir anda “Reform Parti­si’nin yeni bir lidere ihtiyacı var. Farage gereken meziyetlere sahip değil” diyerek Farage’ın büyük bir itibar kaybına yol açtı. İkti­dardaki İşçi Partili birçok yöneti­ciye karşı da bel altı saldıran Elon Musk’la ilgili Farage ise “Onun söylediği her şeye katılmıyorum” diyerek sıyrılmaya çalıştı.

Almanya seçimlerine müdahale

Elon Musk, geçen günlerde Al­manya’da 23 Şubat’ta yapılacak seçimlerde birçok uzmanın ‘Nazi yanlısı’ olarak nitelediği Alman­ya için Alternatif’e (Alternative für Deutschland/AfD) destek ve­rilmesi için çağrıda bulundu. Av­rupa’da birçok ülkedeki aşırı sağ oluşumlar ile ilgili öven açıkla­malar yapmaya da devam ediyor.

İtibar kaybetmek istiyorsanız Elon Musk’ı konuşturun

Elon Musk, o kadar hızını ala­madı ki Almanya’nın prestij­li gazetelerinden Welt am Sonn­tag’a bir makale bile yazdı. Neden AfD’nin “Almanya’yı kurtaraca­ğını düşündüğünü” anlattığı ya­zısında “AfD’nin aşırı sağcı gibi gösterilmesi partinin lideri Alice Weidel’in Sri Lankalı eşcinsel bir partneri olduğu düşünüldüğünde açıkça yanlıştır! Bu size Hitler gi­bi mi geliyor? Lütfen!” ifadelerini kullandı. Bu zaten bu algıdan kop­maya çalışan AfD’yi iyice zor du­rumda bıraktı. Gazetenin ise edi­törü istifa etmek zorunda kaldı.

Musk’a, Avrupa’dan Tesla satışlarıyla mesaj

Mevcut Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Musk’ın açıkla­malarına tepkili. “Ülkenin kade­rinin sosyal medya sahipleri ta­rafından belirlenemeyeceğini” söyleyen Şansölye Olaf Scholz karşı bir atak başlattı. İngiliz mu­hatapları ve Avrupa’daki dostla­rı ile yeni bir cephe oluşturmaya çalışıyor.

Bu yaşananların sonunda Musk’a ticari bir ceza kesildi. Al­manya halkı aşırı sağcı AfD lide­rini destekleyen Musk’a tepkisi­ni, Tesla’nın ocak ayı satışlarında yüzde 59 düşüş ile gösterdi. Olay öyle bir boyut almış ki Tesla kul­lanıcıları ‘aşırı sağcı’ olmakla it­ham edilmeye başlanmış ve bun­dan sıyrılmak için araçlarına “Bu arabayı Elon çıldırmadan önce aldım” yazılı etiketler bile yapış­tırmaya başlamış.

Avrupa’nın geneline yayılma­sı muhtemel anti-Tesla hareketi pazar payını elektrikli araçlarda Avrupalı ve Çinli rakiplerine çok hızlı kaptırma riski ile karşı kar­şıya olduğunu gösteriyor.

Bu arada Fransa’da da Tesla satışları çok hızlı gerileme eğili­minde. Ocak ayında ülkede Tes­la satışları Fransa’da yıllık ola­rak yüzde 63 gerilerken Musk’ın siyasi gerilim yaşadığı bir diğer ülke İngiltere’de de satışlar aylık yüzde 12 düştü.

Göründüğü gibi ticaret savaş­ları Elon Musk’ın da büyük kat­kısı ile Avrupa’ya çoktan sıçra­dı. Avrupa’nın köhnemiş ve hiç de masum olmayan demokrasile­ri bir tweete, bir makaleye yenil­me riskiyle karşı karşıya. Bundan sonra at izi it izinde.