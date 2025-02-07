Avrupalılardan Elon Musk’a Tesla dersi
Elon Musk, uğradığı suikast sonrası arkasına dizildiği Doland Trump’ın kazandığı seçim sonrası artık tımarhaneden bozma bir görüntü veren savaş kabinesinin en alfa üyelerinden biri. Serveti seçimden sonra 350 milyar doları aşmış görünüyor.
Alfa demişken, Musk’ın üniversitede tanıştığı ve 2000 yılında evlendiği yazar ilk eşi Justine Musk, 15 yıl önce Marie Claire dergisi için yazdığı bir makalede, milyonlar kazanmadan önce bile Elon Musk’ı “Onu iş hayatında bu kadar başarılı kılan rekabet etme ve egemen olma isteğidir” diye tanımlamış. Musk’ın düğünlerinde dans ederken bile kendisine “Bu ilişkide alfa benim” diyebilen egolu ve kibirli kişiliğinden bahsediyor. Manipülasyon seven, Twitter’ı X’e dönüştürüp bol bol kendisi de paylaşım yapan Musk, Trump ile yol yürümeye başladığı süreçte Amerika ile tatmin olmamış olacak ki Avrupa’daki seçim süreçleriyle ilgili kendini yetkin hissetmiş.
Farage’a büyük gol
Aşırı sağcı politikalara desteğini açıklamaktan çekinmeyen Elon Musk, son aylarda İngiltere’nin aşırı sağcı Reform UK partisinin lideri Nigel Farage’ı önce göklere çıkarmıştı.
Musk ve Farage, geçen ay Trump’ın Mar-a-Lago’daki konutunda bir araya gelmiş. Farage’ın partisine büyük bir bağış yapmayı planladığını söylemiş, bağış vaadi ve siyasi açıklamaları İngiltere’de ‘siyasete müdahale’ tartışmalarını alevlendirmişti.
Elon Musk’ın ABD’deki seçimleri Trump’ın kazanmasında 277 milyon dolar destekle çok önemli rol oynadığını hatırlayalım. Çılgın Elon tabii ki durduğu yerde durmadı. Bir anda “Reform Partisi’nin yeni bir lidere ihtiyacı var. Farage gereken meziyetlere sahip değil” diyerek Farage’ın büyük bir itibar kaybına yol açtı. İktidardaki İşçi Partili birçok yöneticiye karşı da bel altı saldıran Elon Musk’la ilgili Farage ise “Onun söylediği her şeye katılmıyorum” diyerek sıyrılmaya çalıştı.
Almanya seçimlerine müdahale
Elon Musk, geçen günlerde Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak seçimlerde birçok uzmanın ‘Nazi yanlısı’ olarak nitelediği Almanya için Alternatif’e (Alternative für Deutschland/AfD) destek verilmesi için çağrıda bulundu. Avrupa’da birçok ülkedeki aşırı sağ oluşumlar ile ilgili öven açıklamalar yapmaya da devam ediyor.
İtibar kaybetmek istiyorsanız Elon Musk’ı konuşturun
Elon Musk, o kadar hızını alamadı ki Almanya’nın prestijli gazetelerinden Welt am Sonntag’a bir makale bile yazdı. Neden AfD’nin “Almanya’yı kurtaracağını düşündüğünü” anlattığı yazısında “AfD’nin aşırı sağcı gibi gösterilmesi partinin lideri Alice Weidel’in Sri Lankalı eşcinsel bir partneri olduğu düşünüldüğünde açıkça yanlıştır! Bu size Hitler gibi mi geliyor? Lütfen!” ifadelerini kullandı. Bu zaten bu algıdan kopmaya çalışan AfD’yi iyice zor durumda bıraktı. Gazetenin ise editörü istifa etmek zorunda kaldı.
Musk’a, Avrupa’dan Tesla satışlarıyla mesaj
Mevcut Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Musk’ın açıklamalarına tepkili. “Ülkenin kaderinin sosyal medya sahipleri tarafından belirlenemeyeceğini” söyleyen Şansölye Olaf Scholz karşı bir atak başlattı. İngiliz muhatapları ve Avrupa’daki dostları ile yeni bir cephe oluşturmaya çalışıyor.
Bu yaşananların sonunda Musk’a ticari bir ceza kesildi. Almanya halkı aşırı sağcı AfD liderini destekleyen Musk’a tepkisini, Tesla’nın ocak ayı satışlarında yüzde 59 düşüş ile gösterdi. Olay öyle bir boyut almış ki Tesla kullanıcıları ‘aşırı sağcı’ olmakla itham edilmeye başlanmış ve bundan sıyrılmak için araçlarına “Bu arabayı Elon çıldırmadan önce aldım” yazılı etiketler bile yapıştırmaya başlamış.
Avrupa’nın geneline yayılması muhtemel anti-Tesla hareketi pazar payını elektrikli araçlarda Avrupalı ve Çinli rakiplerine çok hızlı kaptırma riski ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
Bu arada Fransa’da da Tesla satışları çok hızlı gerileme eğiliminde. Ocak ayında ülkede Tesla satışları Fransa’da yıllık olarak yüzde 63 gerilerken Musk’ın siyasi gerilim yaşadığı bir diğer ülke İngiltere’de de satışlar aylık yüzde 12 düştü.
Göründüğü gibi ticaret savaşları Elon Musk’ın da büyük katkısı ile Avrupa’ya çoktan sıçradı. Avrupa’nın köhnemiş ve hiç de masum olmayan demokrasileri bir tweete, bir makaleye yenilme riskiyle karşı karşıya. Bundan sonra at izi it izinde.