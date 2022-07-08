Avrupa’nın “doğal gaz yeşildir” kararı, taksonomiyi riske sokabilir

Avrupa Parlamentosu, aylarca süren yoğun tartışmaların ardından doğal gaz ve nükleer enerjinin AB’nin sürdürülebilir faaliyetler taksonomisine dahil edilmesinden yana karar verdi. Avrupa Komisyonu’nun önerisine 328 onay, 278 ret ve 33 çekimser oy kullanıldı.

Avrupa Komisyonu’nun sürdürülebilir finansmanın “altın standardı” olacak taksonomiye doğal gazı dahil etme önerisi, bilim insanları, uzmanlar ve akademisyenler, sivil toplum ve AB politika yapıcılarının yanı sıra Ukrayna tarafından eleştirildi. Doğal gazın yeşil bir yatırım olarak sınıflandırılmasına karşı çıkan finansal aktörlerin çoğu, kararın bilime dayanmadığını savundu.

AP milletvekilleri, üye devletler ve sivil toplum mahkemeye gitmeye hazır

Öneriye, Avrupa Parlamentosu’na üye neredeyse tüm siyasi gruplardan güçlü bir muhalefet geldi. Bir grup milletvekili, kararın “birincil mevzuata aykırı olduğu” gerekçesiyle doğal gazın AB Taksonomisine dahil edilmesine karşı mücadeleyi mahkemede sürdürmeye hazırlanıyor. Avusturya ve Lüksemburg da daha önce kararı mahkemeye götürme niyetlerini açıklamıştı. Greenpeace’in hukuka başvuracağını ilan etmesiyle sivil toplum da bu yönde bir adım atmış oldu.

AB’nin enerji bağımsızlığına yönelik eylemleriyle çelişiyor

Düşünce kuruluşu E3G’ye göre, gazın AB taksonomisine dahil edilmesi “AB’nin genel politikaları ile çelişiyor”.

E3G Sürdürülebilir Finans Politika Danışmanı Johannes Schroeten’in sözleri bu çelişkiyi net bir şekilde ortaya koyuyor: “Bu karar, Avrupa Birliği’nin Fit for 55 paketi ve RePowerEU ile gittiği yön ile açıkça çelişiyor. Avrupa, mevcut jeopolitik zorluklarla mücadele etmeyi desteklemek veya iklim değişikliğine karşı dönüşümü hızlandırmak için hiçbir şey yapmıyor. Avrupa Parlamentosu’nda Komisyonun önerisine çok güçlü bir muhalefet görmek yine de cesaret verici. Uluslararası alanda AB şu anda Çin, Bangladeş, Güney Afrika, Kolombiya ve hatta Rusya tarafından geride bırakılmış durumda. Bu ülkelerin hepsi sınıflandırmalarında doğal gazı tamamen veya kısmen dışarıda tutuyor. Gaz, ne yatırımcılar ne de iklim için güvenli bir yatırım değil.”

AB, tahsis edilen 300 milyar Euro’luk kaynağın 290 milyarını yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine, geri kalan 10 milyar Euro’yu ise bir geçiş yakıtı olarak doğal gaza yatırmayı öngören RePowerEU planı ile daha uzun vadeli enerji planları hazırlıyor. AB’nin hedefi, 2030 yılına kadar Rusya’dan tüm enerji ithalatını sona erdirmek.

Birlik, bundan sadece bir hafta önce, 2030 yılına kadar yüzde 55 sera gazı emisyonu azaltım hedefine ulaşmasını sağlamak için tasarlanan Fit for 55 paketini uygulamaya koymak için, 2035 yılına kadar fosil yakıtlı otomobillerin yasaklanmasını ve 2030 yılına kadar küresel ısınmaya neden olan emisyonları azaltmak için diğer önlemleri de içeren bir yeşil politika paketini onaylamıştı.

AP “kör kalamaz”

AB Taksonomisi ise, ilk hedefi olan finansal sistemde yeşil badanayı önlemek amacının gerisinde kalıyor. Uzmanlara göre, yatırımcılar, şirketler ve tüketiciler artık ihtiyaç duydukları bilime dayalı netliği ve güvenilirliği başka yerlerde arayacaklar. Avrupa Halk Partisi Milletvekili Christophe Hansen, “Avrupa Parlamentosu’nun bugün uzun vadede kör kalacak olması anlaşılmaz. Doğal gaz ve nükleer sürdürülebilir değil ve taksonomiyi geçersiz kılacak” diyor.

Alman Yatırım Fonları Derneği CEO’su Thomas Richter’ ise “Nükleer enerji ve doğal gazın taksonomiye uygunluğu sadece siyasi olarak değil, aynı zamanda bilimsel olarak da tartışmalı olduğu için, Parlamento’nun bu faaliyetlerin sınıflandırmaya dahil edilmesine karşı karar vermesini tercih ederdik” sözleri ile dile getiriyor görüşlerini.