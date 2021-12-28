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Avrupa’nın en büyük enerji şirketi Enel, Türkiye’yi dava etti

KERİM ÜLKER
KERİM ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Türkiye, bu yıl ikinci büyük dava ile karşı karşıya. Bu yılın nisan ayında Dünya Bankası altındaki Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi’nde (ICSID) Türkiye’ye karşı 1 milyar dolarlık dava açan Kanadalı madencilik devi Alamos Gold’un ardından, bu kez bir dava haberi daha geldi. Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden İtalyan Enel, Türkiye’ye karşı tahkim yoluna gitti. 10 Aralık’ta ISCID’e başvuran Enel, davayı yenilenebilir enerji projelerindeki iptaller nedeniyle açtı. İtalyan devinin Türkiye’ye karşı açtığı davada ise davalılar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi oldu.                   

TÜRKİYE’YE 2009’DA HİDROELEKTRİK İLE GİRDİ

İtalyan devi hatırlanacağı üzere 2009 yılında Delta yatırım Holding ile bir anlaşma imzalamıştı. O anlaşmada 5 yılda 300 mw’lık hidroelektrik santrali kurmayı planlayan Enel, ardından 2013 yılında yeni planını açıklamıştı. 2013- 2017 arasında 6,1 milyar euroluk yatırım yapacağını duyuran İtalyan dev, pastanın büyük dilimini ise gelişen ekonomilere ayırmıştı. Enel Green Power (ENP) CEO’su Francesco Starace, yatırım portföyünün 4,2 milyar eurosunu Türkiye’nin yanı sıra Brezilya, Güney Afrika, Fas, Peru ve Meksika’dan oluşan 6 ülkeye ayırmıştı.              

163 MİLYAR EUROLUK AKTİFİ VAR

1962 yılında kurulan enerji devi Enel, 65 milyar euroluk geliriyle dünyanın 73’üncü büyük şirketi. Hisseleri Milano Borsası’nda işlem gören şirketin hisse değeri 2020 verilerine göre 82 milyar Euro. Avrupa’nın en büyük sermaye şirketi olan Enel, Çin State Grid Corporation’ndan sonra gelir bakımından dünyanın en büyük ikinci elektrik firması. Şirketin 66 bin çalışanı, 163 milyar euroluk varlığı bulunuyor.

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