Avrupa’nın en büyük güneş santralini kuruyor

78 yıldır, sanayiden enerjiye, altyapı projelerinden havalimanı işletmeciliğine kadar faklı alanlarda faaliyet gösteren Kalyon Holding, önümüzdeki dönemde havacılık ve yenilenebilir enerjiyi kendisine stratejik sektör olarak belirledi. Şirket bu kapsamda dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden International Holding Company’nin (IHC) iştiraki International Energy Holding (IEH) ile enerji alanında stratejik iş birliğine imza attı ve hisselerinin yüzde 50’sini devretme konusunda anlaştığını 11 Ağustos’ta duyurdu.

Söz konusu ortaklık, Konya-Karapınar’da yapımı devam eden güneş enerjisi santrali ile bundan sonra yenilenebilir enerji alanında yapılacak yatırımları kapsıyor. Başta güneş paneli üretim fabrikası Kalyon PV olmak üzere diğer enerji yatırımları ve hidroelektrik santraller, bu anlaşmanın dışında yer alıyor. Tam kapasite çalışmaya başladığında yılda 3 milyar kilovatsaat elektrik üretiminin olacağı, Türkiye’de 1 yılda tüketilen elektriğin yüzde 0,75’ini karşılayacak olan bu yatırım, tek başına Türkiye’nin güneş enerjisi kapasitesini de yüzde 20 oranında artırırken, her yıl 2 milyon tondan fazla fosil ve karbondioksit salınımı da engelleyecek. Kalyon Holding, bu iş birliği ile faaliyette bulunduğu enerji sektöründe, yerel yatırımlarının yanı sıra, Türk şirketlerinin tüm dünyada pazar payının ve güvenirliğinin artmasında görev üstlenmeyi hedefliyor.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, IHC ortaklık anlaşması çerçevesinde, Kalyon Holding’in dünyanın enerji alanındaki gelecek tasarımında etkin rol üstleneceğini ve Türkiye için ürettiği değeri Kalyon Enerji markasıyla dünyaya taşıyacağını ifade ediyor. Önümüzdeki döneme yönelik projelerini dinlemek için bir araya geldiğimiz Cemal Kalyoncu’nun, sohbetimizden öne çıkan yorumları şöyle:

RES ve GES projeleri için 2 milyar dolar yatırım yapacağız

“İklim değişikliği çağımızın belirleyici zorluğu olduğu için, dünyayı sürdürülebilir bir yeşil ekonomiye dönüştürme çabalarını artırarak sürdüren Kalyon Holding, attığı her adımda 4T (toplum, tabiat, tasarım, teknoloji) yaklaşımını temele alıyor. Enerji alanında sadece ülkemiz adına değil dünya çapında önemli bir stratejik ortaklığa imza attık. Kalyon Karapınar GES tamamlandığında yıllık 2 milyon hanenin elektriğini karşılayacak, Avrupa’nın en büyük, dünyanın beş büyük güneş santralinden biri olacak. Bu ortaklık, Kalyon Holding’in global marka olma yolunda en önemli kilometre taşlarından biri. Şirkete ve ülkemize duyulan güvenin bir göstergesi olan bu imza ile inşaat, enerji ve havacılık gibi alanlarda derinleşmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 yılda, RES ve GES projeleri için 2 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyoruz.”

Türkiye’yi enerjide bir üst lige taşımayı hedefliyoruz

“Türkiye’yi enerjide bir üst lige taşımasını amaçlayan Kalyon Enerji ve IHC ortaklığı sonrasında elde edilen gelir; hem Kalyon Enerji’ye ait projelerin büyüme ve gelişiminde, hem de tamamı Kalyon Holding’e ait olan Kalyon PV’nin kapasite artırımında kullanacak. Yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranı sahip olan, dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli fabrikası olan Kalyon PV, 1000 MW olan üretim kapasitesini de 2000 MW’a çıkarmak için tüm hazırlıklara başladı. Yerli ve yenilenebilir enerji üretimi hedefiyle 475 milyon dolar yatırım ile kurulan Kalyon Fotovoltaik Güneş Teknolojileri Fabrikası (Kalyon PV), Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde 110 bini kapalı 250 bin metrekarelik bir alanda, 2 bin 100 kişiye istihdam sağlayan bir ekosistem. Kalyon PV fabrikası, 2 bin 500 metrekarelik Ar-Ge merkezinin yanı sıra; dört farklı fabrikadan oluşan güneş paneli üretimini tek çatı altında toplamasıyla da dünyanın ilk ve tek entegre fabrikası konumunda. Fabrikanın Ar-Ge merkezinde 100’den fazla mühendis ve araştırmacı görev yapıyor.”

“Made in Türkiye” güneş panelleri

“Türkiye’de şu anda Kalyon PV’nin haricinde hammaddesi yerli kaynaklardan imal edilen güneş paneli üretimi bulunmuyor. Bu panelleri kullanan fabrikalar, hücreleri ve diğer ekipmanları genellikle Çin’den ithal ediyor. Fakat Çin’in de son dönemde enerji krizi nedeniyle güneş yatırımlarını artırdığını, dolayısıyla da güneş panellerini kendi içinde kullandığından, ihraç durumu da söz konusu değil. Yüzde 80 yerlilik oranıyla üretilen ‘Made in Türkiye’ güneş panellerini şu an için Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) adına üreten fabrika, cari açığın en büyük kalemlerinden olan enerjide Türkiye’nin yerli ve milli enerjisini kullanmak için çok önemli bir imalata imza atıyor. Bugüne kadar toplamda 3 milyon 250 binin üzerinde güneş paneli üreten Kalyon PV, başlangıçta 500 MW olan kapasitesini, 1200 MW’lara çıkardı. Bu kapasite artışları da güneş paneli üretimini günbegün hızlandırıyor ve artırıyor.”

IGA DENEYİMİNİ YURTDIŞINA TAŞIMAYA HAZIRLANIYOR

Kalyon Holding’in enerjinin yanında, stratejik olarak belirlediği bir diğer sektör de havacılık. Holding, geçtiğimiz Nisan ayında ülkemizin dünyaya açılan kapısı olan İGA İstanbul Havalimanı’ndaki ortaklık payını yüzde 35’ten yüzde 55 seviyesine yükselterek İGA İstanbul Havalimanı’nın en büyük hissedarı olmuştu. Cemal Kalyoncu, Türk havacılık sektörünün hizmet kalitesi açısından Türkiye’nin imza sektörlerinin başında geldiği söylüyor. Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı’nda edindiği tecrübe ve bilgi birikimini uluslararası düzeye taşımaya hazırlandıklarını, Asya, Afrika ve Avrupa’da da havalimanı işletmeciliği konusunda girişimleri olduğunu belirtiyor. Kalyon Holding’in şu sıralar ilgilendiği iki konu daha var. Bunlardan biri; güneş enerjisinden elde edilecek ve karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltacak olan hidrojen. Diğer ise; organik tarım.