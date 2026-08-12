Avrupa’nın en zenginleri!

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayan vatan­daşlar için gelecekte kişi başına düşen gayri­safi yurt içi hasılanın artacağı ancak satın alma gü­cünün iyileşmeyeceğini belirtiliyor. Bundan on yıl önce iflasın eşiğine gelen İrlanda’nın beş yıl son­ra Avrupa’nın en zengin ülkesi olması bekleniyor… Ekonomileri karşılaştırmak için en yaygın kullanı­lan göstergelerden biri olan kişi başına düşen gay­risafi yurt içi hasılanın (GSYH), Avrupa’nın büyük bölümünde “iyi”ye doğru olduğu açıklandı.

Ulus­lararası Para Fonu (İMF) öngörüleri, 2030 yılına kadar Avrupa genelinde GSYH euro bazında belir­gin bir şekilde artacağını ve satın alma gücüne göre iyileşmeyeceğini gösteriyor. Euronews Business, 2025 ve 2030 için hem cari fiyatlarla kişi başına GSYH’yi hem de ülkeler arasındaki fiyat farkla­rını hesaba katan satın alma gücü paritesi (SGP) cinsinden kişi başına GSYH’yi içeren IMF Dünya Ekonomik Görünümü (World Economic Outlo­ok) tahminlerini inceledi.

AB üyeleri, aday ülkeler ve İngiltere’nin de yer aldığı Avrupa ülkesi arasın­da, İrlanda’nın 2025’te zirvede bulunan Lüksem­burg’u geçerek 2030 yılında kişi başına GSYH’nin SGP bazlı sıralamasında ilk sıraya çıkması bekle­niyor. İrlanda’nın GSYH’sinin, ülkedeki çok ulus­lu şirketlerin olağanüstü büyük varlığı nedeniyle “abartıldığı” tahmin ediliyor.

Euronews’e değer­lendirmelerde bulunan Ekonomik ve Sosyal Araş­tırma Enstitüsü Direktörü Alan Barrett, ülkenin gerçek ekonomik üretimini ölçmek için gayrisafi milli gelir, Dünya Bankası’nın (GNI) göstergesinin çok daha isabetli olduğunu savunuyor. Dünya Ban­kası’nın verilerine göre ise İrlanda ilk dört içinde bile yer almıyor. Uluslararası Para Fonu öngörüle­ri, 2030 yılında Avrupa’nın en zengin ülkeleri ola­rak İrlanda, Lüksemburg, Norveç, İsviçre ve Dani­marka ilk beşi oluşturacak.

Bu sıralamanın 2025 ile 2030 arasında değişmemesi öngörülüyor. Av­rupa’nın en zengin ülkeleri sıralamasında son sı­raları AB aday ülkeleri Ukrayna, Kosova ve Mol­dova oluşturuyor. Avrupa’da on beş ülkenin 2025 ile 2030 arasında sıralamadaki yerini koruması beklendiği açıklandı. Sıralamadaki en sert düşüşü 29’uncu basamaktan 32’inciliğe gerileyen Yuna­nistan ve en büyük sıçramayı 16’ncılıktan 13’üncü sıraya yükselen Kıbrıs’ın yapması bekleniyor.

Türkiye 29’uncu sırada

Avrupa’nın en büyük beş ekonomisine sahip Almanya 12’nci sırada, Fransa 15’inci, İngiltere 16’inci, İtalya 18’inci ve İspanya 22’nci sırada yer alacak. Türkiye tahminlere göre 2030 yılında Av­rupa’da 29’uncu sırada yer alarak AB üyesi Bulga­ristan, Letonya ve Yunanistan’ı geride bırakacak.

Uluslararası Para Fonu’nun 2030 yılı listende İr­landa ve Lüksemburg, uluslararası dolar cinsinden kişi başına GSYH’nin sırasıyla 182 bin ve 167 bin dolar seviyelerine ulaşmasıyla diğer ülkelere açık ara fark attı. Bu iki ülkeyi 115 bin dolar ile Nor­veç ve İsviçre izliyor.

Danimarka da 100 bin dolar ile listenin beşinci sırasında yer alıyor. AB üyele­ri arasında en alt sırada bulunan Yunanistan’ın kişi başına 54 bin dolar seviyesinde olması bekleniyor. AB’nin büyük ekonomilerinden Almanya en yük­sek satın alma gücü 86 bin dolar ile en iyi durumda, İspanya ise 66 bin dolar ile en düşük satın alma gü­cüne sahip. AB aday ülkelerinin tamamı ise 50 bin dolar altında kalması bekleniyor.

İMF projeksiyonlarına göre 2030 itibarıyla 41 ülke arasında kişi başına GSYH, euro cinsinden hesaplandığında fark daha da artıyor. Ukrayna’da 7.276 euro, Lüksemburg’da 152.417 euro. Avru­pa’nın en büyük beş ekonomisi içinde Almanya 65.924 euro ile ilk ona girebilen tek ülke olarak gözüküyor. AB içinde listenin sonunda ise 28.086 euro ile Bulgaristan bulunuyor. Avrupa ülkelerin­de kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla GSYH ile satın alma gücü SGP’nin ülkeler arasındaki ma­kas uzmanları düşündürüyor...