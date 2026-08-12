Avrupa’nın en zenginleri!
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayan vatandaşlar için gelecekte kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılanın artacağı ancak satın alma gücünün iyileşmeyeceğini belirtiliyor. Bundan on yıl önce iflasın eşiğine gelen İrlanda’nın beş yıl sonra Avrupa’nın en zengin ülkesi olması bekleniyor… Ekonomileri karşılaştırmak için en yaygın kullanılan göstergelerden biri olan kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH), Avrupa’nın büyük bölümünde “iyi”ye doğru olduğu açıklandı.
Uluslararası Para Fonu (İMF) öngörüleri, 2030 yılına kadar Avrupa genelinde GSYH euro bazında belirgin bir şekilde artacağını ve satın alma gücüne göre iyileşmeyeceğini gösteriyor. Euronews Business, 2025 ve 2030 için hem cari fiyatlarla kişi başına GSYH’yi hem de ülkeler arasındaki fiyat farklarını hesaba katan satın alma gücü paritesi (SGP) cinsinden kişi başına GSYH’yi içeren IMF Dünya Ekonomik Görünümü (World Economic Outlook) tahminlerini inceledi.
AB üyeleri, aday ülkeler ve İngiltere’nin de yer aldığı Avrupa ülkesi arasında, İrlanda’nın 2025’te zirvede bulunan Lüksemburg’u geçerek 2030 yılında kişi başına GSYH’nin SGP bazlı sıralamasında ilk sıraya çıkması bekleniyor. İrlanda’nın GSYH’sinin, ülkedeki çok uluslu şirketlerin olağanüstü büyük varlığı nedeniyle “abartıldığı” tahmin ediliyor.
Euronews’e değerlendirmelerde bulunan Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü Direktörü Alan Barrett, ülkenin gerçek ekonomik üretimini ölçmek için gayrisafi milli gelir, Dünya Bankası’nın (GNI) göstergesinin çok daha isabetli olduğunu savunuyor. Dünya Bankası’nın verilerine göre ise İrlanda ilk dört içinde bile yer almıyor. Uluslararası Para Fonu öngörüleri, 2030 yılında Avrupa’nın en zengin ülkeleri olarak İrlanda, Lüksemburg, Norveç, İsviçre ve Danimarka ilk beşi oluşturacak.
Bu sıralamanın 2025 ile 2030 arasında değişmemesi öngörülüyor. Avrupa’nın en zengin ülkeleri sıralamasında son sıraları AB aday ülkeleri Ukrayna, Kosova ve Moldova oluşturuyor. Avrupa’da on beş ülkenin 2025 ile 2030 arasında sıralamadaki yerini koruması beklendiği açıklandı. Sıralamadaki en sert düşüşü 29’uncu basamaktan 32’inciliğe gerileyen Yunanistan ve en büyük sıçramayı 16’ncılıktan 13’üncü sıraya yükselen Kıbrıs’ın yapması bekleniyor.
Türkiye 29’uncu sırada
Avrupa’nın en büyük beş ekonomisine sahip Almanya 12’nci sırada, Fransa 15’inci, İngiltere 16’inci, İtalya 18’inci ve İspanya 22’nci sırada yer alacak. Türkiye tahminlere göre 2030 yılında Avrupa’da 29’uncu sırada yer alarak AB üyesi Bulgaristan, Letonya ve Yunanistan’ı geride bırakacak.
Uluslararası Para Fonu’nun 2030 yılı listende İrlanda ve Lüksemburg, uluslararası dolar cinsinden kişi başına GSYH’nin sırasıyla 182 bin ve 167 bin dolar seviyelerine ulaşmasıyla diğer ülkelere açık ara fark attı. Bu iki ülkeyi 115 bin dolar ile Norveç ve İsviçre izliyor.
Danimarka da 100 bin dolar ile listenin beşinci sırasında yer alıyor. AB üyeleri arasında en alt sırada bulunan Yunanistan’ın kişi başına 54 bin dolar seviyesinde olması bekleniyor. AB’nin büyük ekonomilerinden Almanya en yüksek satın alma gücü 86 bin dolar ile en iyi durumda, İspanya ise 66 bin dolar ile en düşük satın alma gücüne sahip. AB aday ülkelerinin tamamı ise 50 bin dolar altında kalması bekleniyor.
İMF projeksiyonlarına göre 2030 itibarıyla 41 ülke arasında kişi başına GSYH, euro cinsinden hesaplandığında fark daha da artıyor. Ukrayna’da 7.276 euro, Lüksemburg’da 152.417 euro. Avrupa’nın en büyük beş ekonomisi içinde Almanya 65.924 euro ile ilk ona girebilen tek ülke olarak gözüküyor. AB içinde listenin sonunda ise 28.086 euro ile Bulgaristan bulunuyor. Avrupa ülkelerinde kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla GSYH ile satın alma gücü SGP’nin ülkeler arasındaki makas uzmanları düşündürüyor...
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