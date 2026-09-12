Avrupa'nın küreselleşmeden sonraki hikayesi
Yönetim Danışmanı BARIŞ SAZAK
Küresel ticaretin onlarca yıllık serbestleşme süreci çatırdarken, özellikle Avrupa menşeli ürünlere hem ABD hem de Çin cephesinde talep azaldı. AB son dönemde attığı adımlarla bu gelişmelere önlem almaya çalışmakta. Diğer ticaret ortaklarıyla bağları sıklaştırırken, tek pazarı bir kalkan gibi kullanarak hizmet ihracatına ağırlık vermeye çalışıyor. Bu arayışın, Gümrük Birliği üzerinden AB’ye sıkı sıkıya bağlı Türkiye’yi de yakından ilgilendirdiği aşikâr.
Ekonomist Richard Baldwin, bu yıl yayımlanan, büyük güçlerin giderek korumacılığa yöneldiği bir dünyada küreselleşmenin nasıl ayakta kalabileceğini sorduğu “World Trade War” kitabında; firmaların ve tüketicilerin çıkarlarının bölgesel anlaşmalara dayalı yeni bir ticari düzene evrileceğini öngörmüştü. Ülkeler bölgesel anlaşmalara girdikçe, kendi sınırlarında faaliyetleri olan şirketlere bir dizi avantaj sağlamakta. Bu durum da üçüncü ülkelerdeki ihracatçıları benzer anlaşmaları imzalamaları için hükümetlerine baskı yapmaya itmekte. Baldwin bu durumu “uluslararası ticaretin domino teorisi” olarak tanımlamakta. Benzer tartışmalar bu yıl Davos’ta Kanada Başbakanı Mark Carney tarafından farklı şekilde dile getirilmişti. Carney, rekabet çağında kurallara dayalı ticari düzenin sona erdiğini ve genel sistemle uyum sağlamanın, güvenliği artık garanti edemeyeceğini vurgulamıştı.
Avrupa, kurallara dayalı düzenin en büyük bayraktarıydı. Bu düzen sayesinde mal, hizmet, sermaye ve bilgi akışı benzeri görülmemiş ölçüde genişledi, refah küresel çapta güvence altına alındı. Ancak kıtanın bu düzeni, küresel ölçekte askerî güçle koruyacak kapasitesi yok. Rakip büyük ekonomilerin korumacılığa yöneldiği ve jeopolitiği ticaretle birlikte kurguladığı bir dünyada Avrupa’nın yeni hikayesi ne olacak?
Avrupa’nın ticari geleceği, en büyük iki ticaret ortağı ABD ve Çin’le ilişkisine çok bağımlı. ABD pazarı Avrupalı satıcılar için giderek zorlaşmakta. Trump idaresinin tarife değişiklikleri sonrası AB’nin ABD ile ticaretindeki cari fazlası geçen yıl son çeyrekte yüzde 60 azaldı. Bu çok ciddi bir sinyal.
Çin tarafı da AB ihracatı için iç açıcı değil. Çin artık kendi başına zaten her alanda net ihracatçı. Sert iç rekabet, devasa sanayi ölçeği, derin mühendislik yetileri ve dünyanın en gelişmiş devlet teşvikleriyle baş etmek mümkün değil. Birçok Avrupa şirketi için Çin pazarındaki eski hâkim konumunu savunmak artık çok zor. Hatta Çinli şirketlerin bugünkü ortamda kâr etmesi bile giderek güçleşiyor. Çin İstatistik Kurumu’na göre büyük sanayi şirketlerinin kârı, 2025’in Ocak-Temmuz döneminde GSYİH büyümesine rağmen yüzde 1,7 geriledi. Çin’de sınai üretim yapan şirketlerin yaklaşık yüzde 30’u zararına faaliyet gerçekleştirmekte.
Orta güçler çağı
Bu karamsar tabloda diğer ekonomik blokların ticari potansiyelinin büyüklüğü, AB için umut ışığı olabilir. Orta ve küçük ticari ortaklarıyla yapacağı ticaret, Çin ve ABD’den gelen zayıf talebi dengeleyebilir. Bugün itibarıyla bu ortaklarıyla yaptığı ticaret, zaten kıtanın ihracatındaki büyümenin ana itici gücü. Buna karşılık Çin ve ABD’nin payı, ekonomik ölçeklerine rağmen büyük ölçüde durağan kaldı. Bu eğilimin sürmesi ve dengenin giderek Avrupa’nın serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkeler lehine kaymaya devam etmesi beklenmekte.
Avrupa “orta güçler” olarak tanımlanan ülkelerin potansiyelini fark etmiş durumda. MERCOSUR anlaşması, Hindistan ve Avustralya ile yakın zamanda tamamlanan serbest ticaret anlaşmaları bunun somut örnekleri. Almanya Şansölyesi Merz, Münih Güvenlik Konferansı’nda “Her konuda hemfikir olmadığımız ama müşterek kaygılarımız olan yeni ortaklara yaklaşıyoruz” ifadesiyle yeni dönemin mesajını vermişti. Buradaki en önemli risk Çin ve ABD gibi ana blokların bu yeni güçlerin işbirliği girişimlerine kanca takma ihtimali.
AB bugün 72 ülkeyle çeşitli düzeylerde ticaret anlaşmasına sahip. Tarihsel olarak bu anlaşmaların çoğu ticaret hacminde belirgin artışlar getirmiş. Yeni dönem için özellikle Hindistan ile imzalanan ticaret anlaşması epey iddialı. Önümüzdeki 10 yıl içinde AB’nin Hindistan’a ihracatının yüzde 90’ından fazlasındaki gümrük vergileri törpülenecek. Fransa başta olmak üzere bazı üye ülkelerin tarım istihdamı üzerindeki etkisi gerekçesiyle uzun süre karşı çıktığı MERCOSUR anlaşması ise Uruguay ve Arjantin’in onay süreçlerini tamamlamasıyla 1 Mayıs’tan itibaren geçici olarak yürürlüğe girdi. Bunların ötesinde, Asya-Pasifik’in serbest ticaret bloğu CPTPP üyesi neredeyse tüm ülkelerle AB ikili anlaşmalarını ya tamamladı ya da tamamlama aşamasında.
Tek pazar kalkanı ve hizmetler
Avrupa’nın ekonomik modelinin daha sert bir jeopolitik ve ticari ortama uyum sağlaması lazım. Kıtanın modelini iç pazarı dış şoklara karşı bir tampon olarak güçlendirmesi gerekiyor. Mal ihracatına bağımlılığı azaltıp hizmetlere daha fazla ağırlık vermesi ve kırılgan ortaklıkların ötesine geçerek ticari bağları genişletmesi şart.
Bu kalkanın ekonomik potansiyeli yadsınamaz. AB içi mal ticareti geçtiğimiz yıl 4 trilyon euroya ulaştı. Öte yandan AB’nin dış dünyayla ihracatı 2,6 trilyon euroda kaldı. Tek pazarın gücü, ABD ile yaşanan tarife anlaşmazlığının daha geniş bir makroekonomik krize dönüşmesini de büyük ölçüde engelledi. Bununla birlikte iç pazarın önünde hâlâ ciddi engeller var. IMF’nin tahminine göre iç ticaret engelleri, imalatta yüzde 45, hizmetlerde ise yüzde 110’a varan bir gümrük tarifesine eşdeğer. AB bu engelleri kaldırabilirse ki bu pekâlâ mümkün, Avrupa ekonomisi belirgin biçimde özellikle ABD ve Çin’e karşı daha dirençli hâle gelebilir.
Bunun yanında sanayi politikasında da gözle görülür bir kayma yaşanmakta. “Made in Europe” stratejisi giderek güç kazanırken; savunma, dijital altyapı ve diğer sınai alanlardaki kamu ihalelerinde, şirketlerin ürünlerinin önemli bir kısmının AB içinde üretmesi gerekecek. Yıllık yaklaşık 2 trilyon euroluk kamu alımı harcamasının yeniden tasarlanması söz konusu. Ne kadarı başarılabilir göreceğiz. Maliyetleri yukarı yönlü etkileyeceği kesin.
Tam da bu ortamda AB Konseyi, 3 Eylül 2026'da uzun süredir masada olan gümrük reformunu onayladı. Reform, birlik dışından gelen e-ticaret platformlarını, gümrük yükümlülüklerini üstlenmeleri şartıyla doğrudan "ithalatçı" statüsüne sokarken, kurallara uymayan platformlara yıllık ithalat hacminin yüzde 6'sına varan cezalar ve gümrük ayrıcalıklarının kaybı gibi yaptırımlar getiriyor. 1 Kasım 2026'dan itibaren küçük paketler için birlik çapında bir işlem ücreti de devreye girecek. Düzenleme esasen düşük değerli, Çin kaynaklı gönderilere odaklansa da AB'ye yoğun e-ihracat yapan Türk firmaları da gümrük süreçlerini ve maliyet yapısını yeniden şekillendirmek zorunda. Çin'in e-ticaret yoluyla Avrupa pazarındaki hacmi 167 milyar dolara ulaşmıştı.
Avrupa’daki ticari gündemin çoğu hâlâ tarifeler, çelik kotaları ve otomotiv etrafında dönmekte. Oysa işin hizmetler boyutu da mühim. Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa’nın hizmet ihracatının 2025’te yüzde 5,4, bu yıl ise yüzde 4,6 büyümesini öngörmekte. Bu, küresel ortalamanın epey üzerinde. AB’nin mal ticaretindeki fazlası 2025’te 128 milyar euroluk düşük bir seviyeye gerilerken, rekabet avantajı giderek hizmetlere ve soyut varlıklara kaydı. 2024 yılında AB, birlik dışına 1,57 trilyon euroluk hizmet ihraç etti ve 10 yılın en yükseği olan 194 milyar euroluk fazla verdi.
Hizmetlere daha fazla ağırlık vermek sanayiyi güçlendirebilecek bir strateji. Satılan her makine bakım, finansman ve yazılım desteğine talep yaratırken, donanımla dijital hizmet arasındaki sınır da giderek bulanıklaşıyor. Hizmet ihracatının önem kazanması, “China Shock 2.0” ismiyle tanımlamanan Çin’den gelen özellikle elektrikli araçlardan bataryalara, robotikten telekomünikasyon ekipmanına artan rekabet baskısına bir yanıt olarak da okunabilir. Buna karşılık hizmetler, yüksek katma değeri ve fikri mülkiyeti beraberinde getirdiğinden, emtia döngülerine bağımlılığı azaltıp, beşerî sermayeye dayalı daha kalıcı ve yüksek kar marjlı avantajlara sahip.
Türkiye’nin penceresinden
Bütün bu tablo, Gümrük Birliği üzerinden AB’ye derin biçimde bağlı ülkelerden biri olan Türkiye açısından da önemli. AB, Türkiye’nin hem en büyük ticaret ortağı hem de en büyük doğrudan yabancı yatırım kaynağı. Avrupa’nın tek pazarını güçlendirme, hizmet ihracatını büyütme ve “orta güçler” ağını genişletme yönündeki stratejisi, Türkiye için hem risk hem fırsat taşımakta. “Made in EU” kapsamına dahil edilmemiz kısa vadede Türkiye’ye ekstra bir rekabet üstünlüğü kazandırmaktan ziyade Türkiye’nin halihazırda Avrupa pazarında sahip olduğu güçlü konumu stabil tutmasını sağlayacaktır.
Yine de Türkiye menşeli bazı ürünler için ilave bir belirsizlik anlamına gelebilir. Öte yandan AB’nin Çin’e karşı tedarik zincirini çeşitlendirme ve coğrafi olarak yakın, güvenilir ortaklara yönelme eğilimi, Türkiye’nin “nearshoring” üretim üssü olarak konumunu güçlendirebilir. Kilit soru, Türkiye’nin bu fırsatı, AB standartlarına uyumunu derinleştirerek ve hizmet ihracatındaki kendi potansiyelini büyüterek değerlendirip değerlendiremeyeceği. Baldwin’in tarif ettiği “domino teorisi” bir yönüyle de Türkiye’yi ilgilendirmekte.
AB’nin Hindistan, MERCOSUR ve CPTPP ülkeleriyle imzaladığı anlaşmalar derinleştikçe, Gümrük Birliği’nin güncellenmemiş çerçevesi Türkiye için giderek daha büyük bir dezavantaja dönüşme riski taşıyor. AB üçüncü ülkelerle yeni serbest ticaret anlaşmaları imzaladıkça, Türkiye bu anlaşmalara taraf olmadığı için kendi pazarını o ülkelere AB üzerinden dolaylı açmak zorunda kalırken, karşılığında aynı erişimi elde edemiyor. Sonuç olarak Avrupa, kurallara dayalı düzenin sadık savunucusu kimliğinden, o düzenin gerilediği bir dünyada kendi dayanıklılığını inşa eden bir aktöre dönüşüyor. Bu dönüşümün nasıl şekilleneceği, yalnızca Avrupalı şirketlerin değil, Türkiye gibi kıtaya derinden bağlı ekonomilerin de önümüzdeki on yılki rotasını da belirleyecek.
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