Avrupa'nın küreselleşmeden sonraki hikayesi

Yönetim Danışmanı BARIŞ SAZAK

Küresel ticaretin onlarca yıllık serbestleşme süreci çatırdarken, özellikle Av­rupa menşeli ürünlere hem ABD hem de Çin cephesinde talep azal­dı. AB son dönemde attığı adım­larla bu gelişmelere önlem almaya çalışmakta. Diğer ticaret ortakla­rıyla bağları sıklaştırırken, tek pa­zarı bir kalkan gibi kullanarak hiz­met ihracatına ağırlık vermeye ça­lışıyor. Bu arayışın, Gümrük Birliği üzerinden AB’ye sıkı sıkıya bağlı Türkiye’yi de yakından ilgilendir­diği aşikâr.

Ekonomist Richard Baldwin, bu yıl yayımlanan, büyük güçle­rin giderek korumacılığa yönel­diği bir dünyada küreselleşmenin nasıl ayakta kalabileceğini sordu­ğu “World Trade War” kitabında; firmaların ve tüketicilerin çıkar­larının bölgesel anlaşmalara daya­lı yeni bir ticari düzene evrilece­ğini öngörmüştü. Ülkeler bölgesel anlaşmalara girdikçe, kendi sınır­larında faaliyetleri olan şirketlere bir dizi avantaj sağlamakta. Bu du­rum da üçüncü ülkelerdeki ihra­catçıları benzer anlaşmaları imza­lamaları için hükümetlerine baskı yapmaya itmekte. Baldwin bu du­rumu “uluslararası ticaretin domi­no teorisi” olarak tanımlamakta. Benzer tartışmalar bu yıl Davos’ta Kanada Başbakanı Mark Carney tarafından farklı şekilde dile geti­rilmişti. Carney, rekabet çağında kurallara dayalı ticari düzenin so­na erdiğini ve genel sistemle uyum sağlamanın, güvenliği artık garan­ti edemeyeceğini vurgulamıştı.

Avrupa, kurallara dayalı düze­nin en büyük bayraktarıydı. Bu dü­zen sayesinde mal, hizmet, serma­ye ve bilgi akışı benzeri görülme­miş ölçüde genişledi, refah küresel çapta güvence altına alındı. Ancak kıtanın bu düzeni, küresel ölçekte askerî güçle koruyacak kapasite­si yok. Rakip büyük ekonomilerin korumacılığa yöneldiği ve jeopo­litiği ticaretle birlikte kurguladığı bir dünyada Avrupa’nın yeni hika­yesi ne olacak?

Avrupa’nın ticari geleceği, en büyük iki ticaret ortağı ABD ve Çin’le ilişkisine çok bağımlı. ABD pazarı Avrupalı satıcılar için gi­derek zorlaşmakta. Trump idare­sinin tarife değişiklikleri sonrası AB’nin ABD ile ticaretindeki cari fazlası geçen yıl son çeyrekte yüz­de 60 azaldı. Bu çok ciddi bir sinyal.

Çin tarafı da AB ihracatı için iç açıcı değil. Çin artık kendi başına zaten her alanda net ihracatçı. Sert iç rekabet, devasa sanayi ölçeği, derin mühendislik yetileri ve dün­yanın en gelişmiş devlet teşvik­leriyle baş etmek mümkün değil. Birçok Avrupa şirketi için Çin pa­zarındaki eski hâkim konumunu savunmak artık çok zor. Hatta Çin­li şirketlerin bugünkü ortamda kâr etmesi bile giderek güçleşiyor. Çin İstatistik Kurumu’na göre büyük sanayi şirketlerinin kârı, 2025’in Ocak-Temmuz döneminde GSYİH büyümesine rağmen yüzde 1,7 ge­riledi. Çin’de sınai üretim yapan şirketlerin yaklaşık yüzde 30’u za­rarına faaliyet gerçekleştirmekte.

Orta güçler çağı

Bu karamsar tabloda diğer eko­nomik blokların ticari potansiye­linin büyüklüğü, AB için umut ışı­ğı olabilir. Orta ve küçük ticari or­taklarıyla yapacağı ticaret, Çin ve ABD’den gelen zayıf talebi denge­leyebilir. Bugün itibarıyla bu or­taklarıyla yaptığı ticaret, zaten kı­tanın ihracatındaki büyümenin ana itici gücü. Buna karşılık Çin ve ABD’nin payı, ekonomik ölçek­lerine rağmen büyük ölçüde dura­ğan kaldı. Bu eğilimin sürmesi ve dengenin giderek Avrupa’nın ser­best ticaret anlaşması yaptığı ül­keler lehine kaymaya devam etme­si beklenmekte.

Avrupa “orta güçler” olarak ta­nımlanan ülkelerin potansiyelini fark etmiş durumda. MERCOSUR anlaşması, Hindistan ve Avustral­ya ile yakın zamanda tamamlanan serbest ticaret anlaşmaları bunun somut örnekleri. Almanya Şansöl­yesi Merz, Münih Güvenlik Kon­feransı’nda “Her konuda hemfikir olmadığımız ama müşterek kay­gılarımız olan yeni ortaklara yak­laşıyoruz” ifadesiyle yeni döne­min mesajını vermişti. Buradaki en önemli risk Çin ve ABD gibi ana blokların bu yeni güçlerin işbirli­ği girişimlerine kanca takma ihti­mali.

AB bugün 72 ülkeyle çeşitli dü­zeylerde ticaret anlaşmasına sa­hip. Tarihsel olarak bu anlaşma­ların çoğu ticaret hacminde belir­gin artışlar getirmiş. Yeni dönem için özellikle Hindistan ile imzala­nan ticaret anlaşması epey iddialı. Önümüzdeki 10 yıl içinde AB’nin Hindistan’a ihracatının yüzde 90’ından fazlasındaki gümrük ver­gileri törpülenecek. Fransa başta olmak üzere bazı üye ülkelerin ta­rım istihdamı üzerindeki etkisi ge­rekçesiyle uzun süre karşı çıktığı MERCOSUR anlaşması ise Uru­guay ve Arjantin’in onay süreçle­rini tamamlamasıyla 1 Mayıs’tan itibaren geçici olarak yürürlüğe girdi. Bunların ötesinde, Asya-Pa­sifik’in serbest ticaret bloğu CPT­PP üyesi neredeyse tüm ülkelerle AB ikili anlaşmalarını ya tamam­ladı ya da tamamlama aşamasında.

Tek pazar kalkanı ve hizmetler

Avrupa’nın ekonomik modeli­nin daha sert bir jeopolitik ve ticari ortama uyum sağlaması lazım. Kı­tanın modelini iç pazarı dış şokla­ra karşı bir tampon olarak güçlen­dirmesi gerekiyor. Mal ihracatına bağımlılığı azaltıp hizmetlere da­ha fazla ağırlık vermesi ve kırılgan ortaklıkların ötesine geçerek tica­ri bağları genişletmesi şart.

Bu kalkanın ekonomik potansi­yeli yadsınamaz. AB içi mal tica­reti geçtiğimiz yıl 4 trilyon euro­ya ulaştı. Öte yandan AB’nin dış dünyayla ihracatı 2,6 trilyon euro­da kaldı. Tek pazarın gücü, ABD ile yaşanan tarife anlaşmazlığının da­ha geniş bir makroekonomik kri­ze dönüşmesini de büyük ölçüde engelledi. Bununla birlikte iç pa­zarın önünde hâlâ ciddi engeller var. IMF’nin tahminine göre iç ti­caret engelleri, imalatta yüzde 45, hizmetlerde ise yüzde 110’a varan bir gümrük tarifesine eşdeğer. AB bu engelleri kaldırabilirse ki bu pekâlâ mümkün, Avrupa ekonomi­si belirgin biçimde özellikle ABD ve Çin’e karşı daha dirençli hâle ge­lebilir.

Bunun yanında sanayi politika­sında da gözle görülür bir kayma yaşanmakta. “Made in Europe” stratejisi giderek güç kazanırken; savunma, dijital altyapı ve diğer sı­nai alanlardaki kamu ihalelerinde, şirketlerin ürünlerinin önemli bir kısmının AB içinde üretmesi ge­rekecek. Yıllık yaklaşık 2 trilyon euroluk kamu alımı harcamasının yeniden tasarlanması söz konusu. Ne kadarı başarılabilir göreceğiz. Maliyetleri yukarı yönlü etkileye­ceği kesin.

Tam da bu ortamda AB Konse­yi, 3 Eylül 2026'da uzun süredir masada olan gümrük reformu­nu onayladı. Reform, birlik dışın­dan gelen e-ticaret platformlarını, gümrük yükümlülüklerini üstlen­meleri şartıyla doğrudan "ithalat­çı" statüsüne sokarken, kurallara uymayan platformlara yıllık itha­lat hacminin yüzde 6'sına varan cezalar ve gümrük ayrıcalıklarının kaybı gibi yaptırımlar getiriyor. 1 Kasım 2026'dan itibaren küçük paketler için birlik çapında bir iş­lem ücreti de devreye girecek. Dü­zenleme esasen düşük değerli, Çin kaynaklı gönderilere odaklansa da AB'ye yoğun e-ihracat yapan Türk firmaları da gümrük süreçlerini ve maliyet yapısını yeniden şekillen­dirmek zorunda. Çin'in e-ticaret yoluyla Avrupa pazarındaki hacmi 167 milyar dolara ulaşmıştı.

Avrupa’daki ticari gündemin çoğu hâlâ tarifeler, çelik kotaları ve otomotiv etrafında dönmekte. Oysa işin hizmetler boyutu da mü­him. Dünya Ticaret Örgütü, Avru­pa’nın hizmet ihracatının 2025’te yüzde 5,4, bu yıl ise yüzde 4,6 bü­yümesini öngörmekte. Bu, küre­sel ortalamanın epey üzerinde. AB’nin mal ticaretindeki fazlası 2025’te 128 milyar euroluk düşük bir seviyeye gerilerken, rekabet avantajı giderek hizmetlere ve so­yut varlıklara kaydı. 2024 yılında AB, birlik dışına 1,57 trilyon euro­luk hizmet ihraç etti ve 10 yılın en yükseği olan 194 milyar euroluk fazla verdi.

Hizmetlere daha fazla ağırlık vermek sanayiyi güçlendirebile­cek bir strateji. Satılan her makine bakım, finansman ve yazılım des­teğine talep yaratırken, donanım­la dijital hizmet arasındaki sınır da giderek bulanıklaşıyor. Hizmet ih­racatının önem kazanması, “China Shock 2.0” ismiyle tanımlamanan Çin’den gelen özellikle elektrikli araçlardan bataryalara, robotikten telekomünikasyon ekipmanına artan rekabet baskısına bir yanıt olarak da okunabilir. Buna karşı­lık hizmetler, yüksek katma değeri ve fikri mülkiyeti beraberinde ge­tirdiğinden, emtia döngülerine ba­ğımlılığı azaltıp, beşerî sermaye­ye dayalı daha kalıcı ve yüksek kar marjlı avantajlara sahip.

Türkiye’nin penceresinden

Bütün bu tablo, Gümrük Birli­ği üzerinden AB’ye derin biçimde bağlı ülkelerden biri olan Türkiye açısından da önemli. AB, Türki­ye’nin hem en büyük ticaret orta­ğı hem de en büyük doğrudan ya­bancı yatırım kaynağı. Avrupa’nın tek pazarını güçlendirme, hizmet ihracatını büyütme ve “orta güç­ler” ağını genişletme yönünde­ki stratejisi, Türkiye için hem risk hem fırsat taşımakta. “Made in EU” kapsamına dahil edilmemiz kısa vadede Türkiye’ye ekstra bir rekabet üstünlüğü kazandırmak­tan ziyade Türkiye’nin halihazır­da Avrupa pazarında sahip oldu­ğu güçlü konumu stabil tutması­nı sağlayacaktır.

Yine de Türkiye menşeli bazı ürünler için ilave bir belirsizlik anlamına gelebilir. Öte yandan AB’nin Çin’e karşı tedarik zincirini çeşitlendirme ve coğra­fi olarak yakın, güvenilir ortakla­ra yönelme eğilimi, Türkiye’nin “nearshoring” üretim üssü olarak konumunu güçlendirebilir. Ki­lit soru, Türkiye’nin bu fırsatı, AB standartlarına uyumunu derin­leştirerek ve hizmet ihracatında­ki kendi potansiyelini büyüterek değerlendirip değerlendiremeye­ceği. Baldwin’in tarif ettiği “domi­no teorisi” bir yönüyle de Türki­ye’yi ilgilendirmekte.

AB’nin Hin­distan, MERCOSUR ve CPTPP ülkeleriyle imzaladığı anlaşmalar derinleştikçe, Gümrük Birliği’nin güncellenmemiş çerçevesi Türki­ye için giderek daha büyük bir de­zavantaja dönüşme riski taşıyor. AB üçüncü ülkelerle yeni serbest ticaret anlaşmaları imzaladıkça, Türkiye bu anlaşmalara taraf ol­madığı için kendi pazarını o ülke­lere AB üzerinden dolaylı açmak zorunda kalırken, karşılığında ay­nı erişimi elde edemiyor. Sonuç olarak Avrupa, kurallara daya­lı düzenin sadık savunucusu kim­liğinden, o düzenin gerilediği bir dünyada kendi dayanıklılığını inşa eden bir aktöre dönüşüyor. Bu dö­nüşümün nasıl şekilleneceği, yal­nızca Avrupalı şirketlerin değil, Türkiye gibi kıtaya derinden bağlı ekonomilerin de önümüzdeki on yılki rotasını da belirleyecek.