Avrupa’nın riski Türkiye’ye fırsat

Dünyada, Avrupa’da ve Türkiye’de ağır ve ciddi sorunlar yaşanıyor. Avrupa’da yaşanan sorunlar ve oluşan riskler bazı alanlarda Türkiye’ye özellikle turizmde fırsat yaratıyor.

Bunların en güncel olanı Rusya’nın Avrupa ülkelerine uygulayacağı doğalgaz kısıtlamasının kış döneminde neden olacağı ısınma sorununa karşı önlem olarak gündeme gelen emeklilerin kışı Türkiye’de geçirmesine yönelik gelişmelerdir.

Ukrayna olayında Amerika’nın kuyruğuna takılan Avrupa Birliği (AB) bunun ağır faturasını ödemeye başladı. Bu kapsamda Rusya kendisine Amerika ile birlikte yaptırım uygulayan AB ülkelerine verdiği doğalgazı kısmaya başladı. Bu, sanayi üretimi yanında kış aylarında yaşanacak ısınma sorunu gibi bir riski gündeme getirdi.

Bu risk üzerine başta Almanya olmak üzere Avrupa’daki emekliler kışı aralarında Türkiye’nin de olduğu Akdeniz ülkelerinde geçirme planları yapmaya başladı. Emeklilerin kışı ülkelerinde geçirmeleri için İspanya, Yunanistan ve Mısır harekete geçti. Bu konuda Türkiye verdiği hizmet ve fiyatlarıyla daha avantajlıdır.

Rusya’nın Avrupa’ya verdiği doğalgazı kısıtlamasının neden olduğu risk, Türkiye’nin turizmde kış mevsiminde yüzlerce otele açık kalma fırsatı yaratacak.

Bir başka örnek:

Pandemi nedeniyle Avrupa’nın birçok ülkesinde konulan seyahat yasakları İstanbul’u aktarma merkezi (hub) yaptı. Bunun sonucu olarak İstanbul pandemi dönemini en az kayıpla yaşadı.

Bu dönemde çok sayıda havayolu iflas ederken Türk Hava Yolları uçuş sayısını artırdı, doluluk oranını yükseltti, kârını artırıp borcunu azalttı, işçi çıkarmak bir yana yeni işçi aldı. Bu anlamda pandemi THY’ye yaradı.

Başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa’da havayolları ve havaalanlarında yaşanan personel yetersizliği kaosa dönüşünce, Türkiye’de böyle bir sorun yaşanmadığı gibi bu sorun İstanbul’un önemini artırdı. Avrupa’daki risk Türkiye için fırsat oldu.

Riskin fırsata döndüğü bir örnek de Rusya’dan.

Yaptırımlar nedeniyle Rusya’dan başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye uçulamadığı gibi Rusya’ya da uçulamıyor.

Bu nedenle Rusya’ya ulaşım İstanbul üzerinden gerçekleşiyor. Bu durumda Türkiye Rusya’nın dünyaya açılan penceresi oldu.

Öte yandan tatil için yurt dışına çıkacak Ruslar için Türkiye neredeyse tek seçenek oldu.

Ukrayna limanlarında gemilerde bekleyen 35-40 milyon ton tahılın, buğday bekleyen ülkeler gidemediği için dünya çapında bir krize neden olma sürecine girmişken Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde imzalanan ‘Tahıl Sevkiyatı Anlaşması’ da riskin fırsata vesile olmasıdır.

Başka ülkelerdeki riskler Türkiye’ye fırsat yaratırken tersine gelişmeler de yaşanıyor.

Türkiye turizmin önemli bir alanı olan kongre pazarından dışlanıyor. Kongre turizmi pazarı pandemiden önce başlayan pandemi ile daha hızlanan biçimde daralıyor. Bunun yansımaları ve sonuçları var. Ama Türkiye ile ilgili olarak burada özel bir durum sözkonusu. Kongre turizmi pazarının merkezi Avrupa, Türkiye’ye adı konmamış bir ambargo uyguluyor. Bu fiyat ve hizmetten kaynaklanmıyor. Bunun nedenini anlamak, üzerinde durmak gerekir.

Bir başka can sıkıcı gelişme de kadınların tek başına seyahat edecekleri ülkeler listesinde Türkiye’nin olmamasıdır.

Başka alanlardaki risklerin Türkiye’ye fırsat yaratması ne kadar sevindirici ise, kongre turizmi pazarından dışlanmak ve kadınları tek başlarına seyahat edemeyeceği ülke konumunda görülmek de o kadar düşündürücü olmalıdır.