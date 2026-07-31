Avrupa’yı saran Çin’in elektrikli araçları bu büyüklüğe nasıl ulaştı?
Avrupa’da elektrikli araçlar hızla yükselirken (2026’nın ilk yarısında yüzde 22 pazar payına ulaşırken), Hürmüz Boğazı’ndaki kriz küresel enerji güvenliğini sarsıyor.
Çin’in artan stratejik baskısı ise bu tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor. Avrupa’nın EV dönüşümü, enerji bağımlılığını azaltma yönünde avantaj sağlasa da Hürmüz’deki belirsizlik ve Çin’in agresif hamleleri küresel dengeleri kırılganlaştırıyor.
Avrupa’da elektrikli araçların son durumu
Elektrikli araçların pazar payı, 2026’nın ilk yarısında yüzde 22’ye ulaştı. Bu, 2025’e göre 5 puanlık bir artışı gösteriyor. Almanya yüzde 26, Fransa yüzde 28, İskandinav ülkeleri ise yüzde 80’in üzerinde Pazar payına sahip. Avrupa’da toplam 1,2 milyon şarj noktası kurulurken, özellikle Belçika ve Danimarka altyapı artışında önde yer alıyor.
Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektrikli araç fiyatları gerilerken, 2030’a kadar tüm segmentlerde elektrikli araç fiyatlarının içten yanmalı araçlarla beraber düşüş bekleniyor. Çinli üreticilerin Avrupa’da hızla pazar payı kazanması ise, jeopolitik rekabeti doğrudan otomotiv sektörüne taşıyor.
Hürmüz Boğazı krizi
Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizle birlikte petrol fiyatı 120 dolara fırlamış ve Avrupa’daki fiyatları yüzde 100 artırmıştı. Geçici mutabakatla Boğaz yeniden açılıyor, ancak deniz mayınları, yüksek sigorta maliyetleri ve yüzlerce mahsur gemi nedeniyle normale dönüşün 2 aydan uzun sürmesi bekleniyor. Körfez üreticilerinin günlük kaybı 14,4 milyon varil, AB’nin enerji faturası 100 günde 47 milyar Euro arttı.
Avrupa’nın konumlanışı
Elektrikli araçlar enerji bağımlılığını azaltarak Hürmüz krizinin etkilerini sınırlıyor ancak, Çin’in elektrikli araç pazarındaki yükselişi, Avrupa’nın sanayi stratejisini zorlayabilir. Enerji güvenliğini sağlamak için Avrupa Birliği’nin Norveç LNG’si ve Afrika gazı gibi alternatif tedarik yollarına yönelmesi ve elektrikli araç dönüşümünü hızlandırması gerekiyor.
Avrupa’nın elektrikli araçlardaki yükselişi, Hürmüz Boğazı’ndaki kriz ve Çin’in artan baskısıyla birlikte değerlendirildiğinde, enerji bağımlılığını azaltan elektrikli araç dönüşümü stratejik bir avantaj sağlıyor. Ancak Çin ile rekabet ve Ortadoğu’daki belirsizlik, Avrupa’nın hem otomotiv hem enerji politikalarını daha agresif biçimde yeniden şekillendirmesini gerektiriyor.
Çin’in elektrikli araç stratejisi
Çin devleti, otomotiv sektörünü, özellikle elektrikli araçlar (NEV) ve akıllı mobilite alanında, vergi teşvikleri, sübvansiyonlar, altyapı yatırımları ve ihracat destekleriyle stratejik bir şekilde büyütüyor. 2025–2026 dönemi için açıklanan “Otomotiv Sektörü İstikrarlı Büyüme Planı” ile yıllık satış hedefi 32,3 milyon araç olarak belirlenirken, bunun 15,5 milyonunun elektrikli araçlardan oluşması hedefleniyor.
Vergi teşvikleri ile Çin’de yeni enerji araçlarında araç alım vergisi ve araç/tekne vergisi muafiyetleri uygulanıyor. İkinci el araç satışında “ters fatura” ve kolaylaştırılmış kayıt sistemi getirildi. Doğrudan sübvansiyonlar ile 2009’dan beri “On şehir, bin araç” programıyla elektrikli otobüsler ve taksiler desteklenirken, 2025–2026 planında ise 70 binden fazla yeni elektrikli toplu taşıma aracı için sübvansiyon öngörülüyor.
Altyapı yatırımlar açısından kırsal bölgelerde şarj ve batarya değişim istasyonları için pilot projeler yapılıyor. “Yeni Enerji Araçları Köye” kampanyasıyla kırsal kesimde elektrikli araç kullanımını artması, Ar-Ge ve inovasyon desteği ile katı batarya, yazılım tanımlı araç ve akıllı sürüş teknolojilerine yıllık 50 milyar doları aşan yatırım yapılması hedefleniyor.
Akıllı fabrikaların ve dijital tedarik zincirlerinin dönüşümü için de özel fonlar sağlanıyor. İhracat ve finansman desteği ile Bankalara otomotiv ihracatı için kredi ve global fon yönetimi ürünleri geliştirmesi sağlanmaya çalışılırken, sigorta kurumları için ihracat kredi sigortası teşvikleri veriliyor.
Otomotiv sektöründen yoğun rekabet, iç pazarda çok sayıda marka, fiyat savaşlarına ve kâr marjlarının düşmesine neden oluyor. ABD ve Avrupa Birliği’nin anti-damping soruşturmaları ve uyguladığı gümrük vergileri dış baskıyı artırırken, talep dalgalanmaları ve iç talepteki yavaşlama özellikle orta sınıf segmentte gerilemeye yol açıyor.
Çin devleti otomotiv sektörünü stratejik bir ulusal endüstri olarak görüyor ve hem iç tüketimi artırmak hem de küresel liderliği pekiştirmek için kapsamlı destek mekanizmaları uyguluyor. Bu model, Türkiye gibi otomotiv üretim merkezleri için karşılaştırmalı analizlerde önemli bir referans noktası olabilir.
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