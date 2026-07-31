Avrupa’yı saran Çin’in elektrikli araçları bu büyüklüğe nasıl ulaştı?

Avrupa’da elektrikli araçlar hızla yükse­lirken (2026’nın ilk yarı­sında yüzde 22 pazar pa­yına ulaşırken), Hürmüz Boğazı’ndaki kriz küresel enerji güvenliğini sarsı­yor.

Çin’in artan stratejik baskısı ise bu tabloyu da­ha da karmaşık hale geti­riyor. Avrupa’nın EV dö­nüşümü, enerji bağım­lılığını azaltma yönünde avantaj sağlasa da Hürmüz’deki belirsizlik ve Çin’in agresif hamleleri küresel dengeleri kırılganlaştırıyor.

Avrupa’da elektrikli araçların son durumu

Elektrikli araçların pazar payı, 2026’nın ilk yarısında yüzde 22’ye ulaştı. Bu, 2025’e göre 5 puanlık bir artışı gösteriyor. Almanya yüz­de 26, Fransa yüzde 28, İskandinav ülkeleri ise yüzde 80’in üzerinde Pazar payına sahip. Avrupa’da top­lam 1,2 milyon şarj noktası kurulur­ken, özellikle Belçika ve Danimar­ka altyapı artışında önde yer alıyor.

Özellikle teknolojinin gelişmesiy­le birlikte elektrikli araç fiyatları gerilerken, 2030’a kadar tüm seg­mentlerde elektrikli araç fiyatları­nın içten yanmalı araçlarla beraber düşüş bekleniyor. Çinli üreticilerin Avrupa’da hızla pazar payı kazan­ması ise, jeopolitik rekabeti doğru­dan otomotiv sektörüne taşıyor.

Hürmüz Boğazı krizi

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizle birlikte petrol fiyatı 120 do­lara fırlamış ve Avrupa’daki fiyat­ları yüzde 100 artırmıştı. Geçici mutabakatla Boğaz yeniden açılı­yor, ancak deniz mayınları, yük­sek sigorta maliyetleri ve yüzler­ce mahsur gemi nedeniyle norma­le dönüşün 2 aydan uzun sürmesi bekleniyor. Körfez üreticilerinin günlük kaybı 14,4 milyon varil, AB’nin enerji faturası 100 günde 47 milyar Euro arttı.

Avrupa’nın konumlanışı

Elektrikli araçlar enerji bağım­lılığını azaltarak Hürmüz krizinin etkilerini sınırlıyor ancak, Çin’in elektrikli araç pazarındaki yükse­lişi, Avrupa’nın sanayi stratejisini zorlayabilir. Enerji güvenliğini sağ­lamak için Avrupa Birliği’nin Nor­veç LNG’si ve Afrika gazı gibi alter­natif tedarik yollarına yönelmesi ve elektrikli araç dönüşümünü hız­landırması gerekiyor.

Avrupa’nın elektrikli araçlardaki yükselişi, Hürmüz Boğazı’ndaki kriz ve Çin’in artan baskısıyla birlikte değerlen­dirildiğinde, enerji bağımlılığını azaltan elektrikli araç dönüşümü stratejik bir avantaj sağlıyor. Ancak Çin ile rekabet ve Ortadoğu’daki be­lirsizlik, Avrupa’nın hem otomotiv hem enerji politikalarını daha agre­sif biçimde yeniden şekillendirme­sini gerektiriyor.

Çin’in elektrikli araç stratejisi

Çin devleti, otomotiv sektörünü, özellikle elektrikli araçlar (NEV) ve akıllı mobilite alanında, vergi teşvikleri, sübvansiyonlar, altyapı yatırımları ve ihracat destekleriy­le stratejik bir şekilde büyütüyor. 2025–2026 dönemi için açıklanan “Otomotiv Sektörü İstikrarlı Büyü­me Planı” ile yıllık satış hedefi 32,3 milyon araç olarak belirlenirken, bunun 15,5 milyonunun elektrikli araçlardan oluşması hedefleniyor.

Vergi teşvikleri ile Çin’de yeni enerji araçlarında araç alım vergisi ve araç/tekne vergisi muafiyetleri uygulanıyor. İkinci el araç satışında “ters fatura” ve kolaylaştırılmış ka­yıt sistemi getirildi. Doğrudan süb­vansiyonlar ile 2009’dan beri “On şehir, bin araç” programıyla elekt­rikli otobüsler ve taksiler destekle­nirken, 2025–2026 planında ise 70 binden fazla yeni elektrikli toplu ta­şıma aracı için sübvansiyon öngö­rülüyor.

Altyapı yatırımlar açısından kır­sal bölgelerde şarj ve batarya de­ğişim istasyonları için pilot pro­jeler yapılıyor. “Yeni Enerji Araç­ları Köye” kampanyasıyla kırsal kesimde elektrikli araç kullanı­mını artması, Ar-Ge ve inovasyon desteği ile katı batarya, yazılım ta­nımlı araç ve akıllı sürüş teknolo­jilerine yıllık 50 milyar doları aşan yatırım yapılması hedefleniyor.

Akıllı fabrikaların ve dijital teda­rik zincirlerinin dönüşümü için de özel fonlar sağlanıyor. İhracat ve finansman desteği ile Bankalara otomotiv ihracatı için kredi ve glo­bal fon yönetimi ürünleri geliştir­mesi sağlanmaya çalışılırken, si­gorta kurumları için ihracat kredi sigortası teşvikleri veriliyor.

Otomotiv sektöründen yoğun re­kabet, iç pazarda çok sayıda mar­ka, fiyat savaşlarına ve kâr marjları­nın düşmesine neden oluyor. ABD ve Avrupa Birliği’nin anti-damping soruşturmaları ve uyguladığı güm­rük vergileri dış baskıyı artırırken, talep dalgalanmaları ve iç talepteki yavaşlama özellikle orta sınıf seg­mentte gerilemeye yol açıyor.

Çin devleti otomotiv sektörünü stra­tejik bir ulusal endüstri olarak gö­rüyor ve hem iç tüketimi artırmak hem de küresel liderliği pekiştir­mek için kapsamlı destek mekaniz­maları uyguluyor. Bu model, Türki­ye gibi otomotiv üretim merkezle­ri için karşılaştırmalı analizlerde önemli bir referans noktası olabilir.