Avva, erkek modasını Bodrum’da Hadigari Bar’ın tarihi binasına taşıdı

1980’li yıllarda Bodrum’un eğlence hayatı dendiğinde akla gelen ilk mekanlardan biri Hadigari Bar’dı… Bodrumlu Hakan Aykan’ın Erhan Topanoğlu ve Kadir Özvezneci ile birlikte 1974 yılında açtığı Hadigari Bar’ın kaderi, Türk basın tarihinde müstesna bir yeri olan Erol Simavi sayesinde değişmiş. Simavi’nin Hadigari Bar’ı tesadüfen keşfedip, müdavimi olmasından sonra iş, sanat ve medya dünyasından da ünlü isimlerin uğrak yeri olmuş…

Hadigari, 1990’ların sonuna kadar bar olarak hizmet vermeye, yerli ve yabancı turistlerin ve Bodrumlular’ın en gözde buluşma noktası olmaya devam etti. Hadigari kapandıktan sonra da binası hep o adla anılmaya devam etti. Uzun yıllar incir deposu olarak kullanılan, ardından Hadigari Bar’a ev sahipliği yapan bina, bu aydan itibaren erkek giyim markalarından Avva’nın mağazası olarak hizmet vermeye başladı.

Avva’nın Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik ile Hadigari’nin binasının nasıl mağazaya dönüştüğünü konuştuk. Atik ile sohbetimizin detaylarına geçmeden önce ilginç bir tesadüfü aktarmak istiyorum. Zira Volkan Atik, Hakan Aykan’ın Hadigari Bar’ı kurduğu 1974 yılında doğmuş… Atik, daha üniversite öğrencisi iken şirketi aklında kurmuş, adını kendi adı ve soyadından alan şirketinin ismini kağıtlara, sağa sola yazmış. Okul biter bitmez de aklındakini gerçeğe dönüştürmüş.

‘Ayvalık ve Çeşme’de de var, İstanbul’da da isteriz’

Volkan Atik’in 2000 yılında kurduğu Avva’nın bugün Almanya, Romanya, Özbekistan, Rusya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Bulgaristan ve Libya’da mağazaları var. ABD’de 600’ün üstünde satış noktası bulunan Avva, dünya genelinde 4 binin üzerinde noktada moda severler ile buluşuyor.

Gelelim Bodrum’daki yeni mağazaya… Tarihi binayı kiraladıklarını söyleyen Atik, Çeşme ve Ayvalık’ta da tarihi binalarda mağaza açtıklarını anlattı. Atik, “Tarihi ve karakteri olan binalardan oluşan bir mağaza serimiz olsun istiyoruz. Ayvalık ve Çeşme’de böyle mağazalarımız vardı, şimdi Bodrum’u eklemiş olduk. Hadigari’nin binasında da bölgeye, mimariye ve binanın karakterine sadık kaldık. Binanın bir tarihi vardı biz onu güncelledik. Yenilemelerimizi ona göre yaptık. Niyetimiz böyle mağazalarımızın sayısını artırmak. İstanbul’da da bu anlamda fırsat bulursak değerlendireceğiz. Hem mimariye hem geçmişe, tarihe saygı anlamında projemizi devam ettireceğiz” dedi.

2022 yılında yüzde 50 büyüme hedefliyor

Volkan Atik’e 2021 yılını nasıl geçirdiklerini de sordum. Pandemiye ve zorluklara rağmen yılı planladıkları bütçenin üzerinde kapattıklarını ifade etti. Atik, “Yurt içinde 100 mağaza hedefimiz vardı ve onu gerçekleştirdik. Yurt dışında da 40 mağaza ile yılı tamamladık. Pandemi ve zorluklara rağmen hedeflerimizi tutturduk. Konsolide ciromuz 500 milyon TL civarında gerçekleşti” diye konuştu.

2022 yılında nitelik odaklı büyüme hedeflediklerini belirten Atik, “Enflasyon gerçeğini de gözeterek en az yüzde 50 büyüme hedefimiz var” diye konuştu.

‘Tedarikçilerle orta yolu bulup devam etmek zorundayız’

Volkan Atik, sektörde yaşanan tedarik sıkıntısıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Tedarikçilerle yüz yüze görüşüyoruz. Yaz sezonu ürünlerimizi önemli ölçüde depoya aldık. Kurdaki dalgalanmalar azaldı, orta yolu bulacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Çünkü herkes işini devam ettirmek zorunda.”

Perakendede engelsiz iletişimi LC Waikiki başlattı

LC Waikiki son dönemde yaptığı kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Örneğin büyük indirimlerin yaşandığı Kasım ayında televizyonlara reklam vermek yerine bu bütçeyi müşterilerine daha fazla indirim yapmak için kullanan şirket, 3-11 Kasım döneminde online’da müşterilerine 1 milyon adedin üzerinde indirim kuponu hediye etti. Yakın zamanda kargo kutularını çocuklar için birer oyuncağa dönüştürmeye hazırlanan LC Waikiki, Türkiye’de e-ticarette işitme engelli bireylere görüntülü müşteri hizmetleri sunan ilk perakende markası oldu. Şirketin sosyal iş ağında yapılan paylaşımda şöyle denildi: “TÜİK verilerine göre, ülkemizde 836 bin işitme engelli birey yaşıyor. Türkiye'nin lider moda perakende firması olarak, mağazacılık ve e-ticarette işitme engelli bireylerin LC Waikiki'den alışveriş yapma potansiyellerini oldukça yüksek görüyoruz. Yapılan araştırmalara göre, işitme engelli müşterilerin yüzde 80‘i yazılı kanallar yerine görüntülü görüşmeyi tercih ediyor. Onların müşteri deneyimini iyileştirmek için devreye aldığımız bu sistemle, Türkiye'nin moda perakende alanında işitme engelli müşteriler için görüntülü müşteri hizmetleri sunan ilk ve tek markasıyız.”