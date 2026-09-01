Ayçiçeğinde “son 10 yıl” 2’şer milyon ton üretimde kalınca…

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Ayçiçeğinde verimi artı­ramayınca (ki maliyet­ler bu yolladüşebilir) ve üstüne üretimini destekle­meyince:

Nüfus, turist, göçmen ar­tışına rağmen, yıllık 2 - 2.2 milyon ton arası (son 10 yıl­da 2016-2026), (2022 yılın­da -ne olduysa!- üretimde 2.5 milyon tona çıktık, son­ra düştük) üretimde kalınıyor;

Ve arz yetmiyor, ithalat zorun­luluğu artıyor…

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2026 Yılı Bit­kisel Üretim Tahmini’ne göre, bu yıl ayçiçeği üretiminin 2025 yılı­na göre yüzde 16.2 oranında arta­rak 2 milyon tondan 2 milyon 250 bin tona yükselmesi bekleniyor…

Ama…

Yağışlardaki artış nedeniyle (verimlilik üzerine yapılan bi­limsel çalışmalar ve çaba ile de­ğil) gerçekleşecek rekolte artışı da talebi karşılayamıyor…

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Bu nedenlerle:

Yaklaşık 7 yıl önce, 2019 yılı, eylül ayında, bu köşede, ayçiçek üretimimize dikkat çekmiş, itha­latın daha da yükseleceğinin altı­nı çizmişim…

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O yazıda özetle:

“Yılda 1.6 milyon ton yağ tüke­tiyoruz...

Bunun 1.1 milyon tonu sıvı yağ...

Onun da yüzde 80’i ayçi­çek yağı...

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Milyonlarca dekar ara­zide ekim yapılmazken...

Dönümde 100-120 kg üretimle (Ki dönümde 200-250 kg ortalama ile üretebilen ülkeler var), 2.5 milyon dekarda tüm ih­tiyacımızı karşılayabilecekken…

Yılda 2 milyon ton ayçiçeği üretiyoruz...

Yetmeyince, 1.2 milyon ton da ithalat gerçekleştiriyoruz…

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Son 10 yılda hızına yetişeme­diğimiz teknolojik gelişmeler, yeni bilgiler, artan nüfus ve so­nuç:

10 yıl sonra bugün de, yi­ne: 2-2.2 milyon ton arası üre­tim (!)

VELHASIL

Ekonomiyi temelinden vu­ran “enflasyon”, “işsizlik”, “dö­viz/finansman ihtiyacı” gibi sorunları da, üretim yoluyla çözebilecekken…

Örneğin ayçiçeğinde, Rus­ya’nın, Moldova’nın, Koso­va’nın, Ukrayna’nın, Gürcis­tan’ın, Bosna’nın eline bakıyo­ruz…

Daha fazla kazansınlar diye de (geçtiğimiz hafta olduğu gi­bi) gümrük vergilerini düşürü­yoruz!

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Sonuçta…

Verimli üretimi öğretememe­miz ve desteklemememiz nede­niyle, “yabancı ile rekabeti düşük karlılıklarla devam ettirmeye ça­balayan” yerli üreticimizi:

Üretimden daha da soğutuyor;

Gelecek yıllarda gerçekleştire­ceğimiz, daha yüksek ithalatın te­melini atıyoruz…