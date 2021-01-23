Aydın’daki dünyanın ilk mermercilik okulu Afrodisias

Sosyal medyada en fazla ilgimi çeken kanal Linkedin. İş dünyasının buluşma adresi olan Linkedin’i bazen haber kaynağı olarak kullanıyorum bazen de bilgi alışverişi için. Öyle kullanıcılar var ki; deneyimlerini ders olarak verse emin olun uzun kuyruklar oluşur. Günümüz tabiriyle copy-paste paylaşım yapmayan, takipçi toplamak adına komik veya ilginç videolar paylaşmayan, yazdıkları yazılar için ciddi emek veren, saatlerini harcayan, kaynak toplayan, okuyan, araştıran isimler benim için önemli. Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’in paylaşımlarını bu nedenle önemsiyorum. Profesyonel iş dünyasını, markalaşma süreçlerini, kişisel gelişimi, bazen de sanat konusunda tam bir rehber konumunda paylaşımları.

İlk maden mühendisimiz

İbrahim Ethem Paşa İlgimi çeken bir başka kullanıcı ise TİM Sektörler Kurulu Üyesi, İstanbul Maden İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Rüstem Çetinkaya. Aynı zamanda Temmer Marble’ın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Çetinkaya, neredeyse her hafta maden ve mermercilik konusunda toprağın altından çıkardığı maden ve mermere dair bilgileri zevkli paylaşımlara dönüştürmüş durumda. Türkiye’nin ilk maden mühendisinin, ünlü ressam Osman Hamdi Bey’in babası İbrahim Ethem Paşa olduğunu ve Paşa'nın da ünlü bilim adamı Pasteur’ün yakın dostu olduğunu Çetinkaya’nın paylaşımlarından öğrendim. Michelangelo’nun dünyanın en ünlü mermer madeni yöneticisi olduğunu, Türkiye’de en fazla kullanılan soyadlarının taş ve madenden geldiğini Çetinkaya’nın yazılarıyla fark ettim. Ancak en ilginci dünyanın ilk mermercilik okulu oldu.

M.Ö. 80’li yıllarda bugünün Aydın ilinde kurulan, adını mitolojide güzellik ve estetik tanrıçası Afrodit’ten alan Afrodisias Antik Kenti, yaptığı mimari eserlerin yanı sıra dünyanın ilk mermercilik okuluna da sahip. Antik dönemin usta isimleri güzelliği taşla birleştirme kararı alarak Afrodisias’ta heykeltıraşlık okulunu kurdu, 2 bin 100 yıl önce. Burada binlerce öğrenci yetişti; Atina’ya, Roma’ya yol aldı… Dünyanın değişik ülkelerinde yer alan müzelerdeki o şaheserlerin öğretmenleri Afrodisias’ta eğitim gördü.

Ara Güler’in fotoğraflarıyla dünya tanıdı

Afrodisias’ı dünyaya kazandıran isim ise 1958’de Aydın’daki Geyre Köyü’nde bir baraj açılışına giden rahmetli Ara Güler. Yolunu kaybeden Güler, sığındığı köyde, yaşayanların tarihi eserlerle iç içe yaşadığını fark eder. Çektiği fotoğraflar Time Dergisi’nde yayınlanınca dünya, ilk mermercilik okuluna sahip Afrodisias ile tanışır. Kendisi de bu fotoğrafı çeker.