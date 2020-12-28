Aygaz, Bangladeş’in kalbinde 100 milyon $'lık yatırım yapacak

Geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Bangladeş'e gitti. Başkent Dakka’da mevkidaşı Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, iki ülke arasında ticaretin daha güçlü olması için çalıştıklarını dile getirdi. Çavuşoğlu, 2019’da 1 milyar dolar olan ikili ticaretin yakın gelecekte 2 milyar dolara ulaşması gerektiğini ifade etti, Bangladeş'in, Türk şirketler için pek çok fırsat sunduğuna vurgu yaptı. Çavuşoğlu’nun dikkat çeken sözleri arasında ise "Büyük Türk şirketlerinin, sadece tekstilde değil, farklı sektörlerdeki en büyük şirketlerin, Bangladeş'teki yatırımlarını artırdığını söylemekten mutluluk duyuyorum" oldu.

Son yıllarda Tekstil ile öne çıkan Bangladeş'te yatırımlarını artıran veya yatırım yapmaya karar veren Türk şirketleri var. Bunlar arasında ise en dikkat çekenlerden biri de Koç Holding. Geçen yıl iki farklı alanda Bangladeş’e giren Koç Holding, beyaz eşyada önemli bir adım attı ve Bangladeş'te en büyük perakende ağına sahip beyaz eşya üreticisi Singer Bangladesh Limited’in yaklaşık yüzde 57’lik hissesini 75 milyon dolara satın aldı. Koç Holding’in diğer adımı ise enerjide oldu. Arçelik gibi Mart ayında anlaşmayı imzalayan Aygaz, dünya evsel LPG tüketimininde en büyük paya ve en hızlı büyüme trendine sahip olan Asya pazarına Bangladeş ile girmeye karar verdi. Bangladeş’te LPG temini, dolumu ve dağıtımı yapmak üzere ülkenin önde gelen şirketlerinden United Enterprises ile masaya oturan Aygaz, yüzde 50-50 ortaklık ile yönetilecek şirket için ortaklık sözleşmesi imzaladı.

İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Bangladeş ziyareti bu nedenle önemliydi. Zira ziyaretten bir gün önce Türkiye’nin Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman Turhan’ın yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada “Çok parlak geleceği olan bir Bangladeş görüyoruz. Ülke ekonomisi bizimki gibi hızlı büyüyor. Türk yatırımcılar, yabancı yatırımcılar için cazip teşvikler sunduğu için Bangladeş'e yatırım yapmak istiyor” dedi. Ancak Turhan’ın en dikkat çeken sözleri ise şu oldu: “Önde gelen bir Türk şirketi, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) sektörüne öncelikli olarak 100 milyon dolarlık yatırım yapacak.”

DÜNYANIN EN ESKİ LİMAN KENTLERİNDEN

Yaptığım araştırmada 100 milyon dolarlık yatırım yapacak olan Türk şirketinin geçen yıl ortaklık anlaşması imzalayan Aygaz olduğunu öğrendim. Arçelik’in dolum tesisinin yapılacağı kent ise Bangladeş'in Liman Şehri olan Chittagong. 8.4 milyonluk nüfusuyla Bangladeş'in en büyük ikinci kenti olan Chittagong, ülkenin ekonomik olarak da kalbi. 2 bin yıl önce Romalı coğrafyacı ve astronom Batlamyus’un çizdiği dünyanın ilk haritasında görünen bu liman kenti, yoğunluk anlamında Güney Asya’nın da önemli ticaret noktası. Bangladeş hava ve deniz kuvvetlerinin üssü olan bu kentte Aygaz’ın yapacağı 100 milyon dolarlık yatırım sadece ülke için değil Türkiye için de önemli. Şimdilik yatırımın pandemi nedeniyle beklemede olduğunu, 2021 yılının ilk aylarında çalışmalara başlayacağını da eklemek isterim.