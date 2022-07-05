Aylık %4,95, yılık %78,6 enflasyon ne anlatıyor….

Temmuz TÜİK verileri enflasyonun canavarlaştığını ortaya koyuyor. Yapılan zamların yeterli olmayacağı, pahalılığın önlenmesi gerektiği belirtiliyor…

Temmuz ayında enflasyon, aylık yüzde 4,95 artışla yıllık 78,62’ye yükselerek 24 yılın en yüksek seviyesini gördü. Bu yüksek artışla enflasyon canavarının bir kez daha başkaldırmasında en önemli etken; elektrik, doğalgaz, benzin, motorin ürünlerine ay içerisinde yapılan kamu zamlarından geldi. İçki ve sigaradaki vergi artışı, gıda ürünleri şeker, çay ve süt zamları da eklendi.

Yİ-ÜFE’nin yıllık yüzde 138,31 oranına yükselmesi, üretici firmaların ürünlerine önümüzdeki 3-6 aylık dönemde zam yapacakları gerçeğini hatırlatıyor, TÜFE’nin daha da artacağını düşündürüyor.

12 ana harcama grubunda en düşük artış yüzde 0,18 ile giyim ayakkabı grubunda görülürken, aylık en yüksek artış birbiri ardından gelen akaryakıt zamlarıyla yüzde 10,5 İle ulaştırmada oldu. Temmuz ayında bütün harcama gruplarında artış yaşandı.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde enflasyon artışı yüzde 42,35 olarak gerçekleşti. Bu durumda memur ve emeklilerin maaşlarına yüzde 41,69 oranında, ssk-bağkur emeklilerine de yüzde 42,35 oranında zam yapılacak.

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan asgari ücret ara zammı yüzde 30 oldu. Böylece yılbaşında net 4 bin 258 liraya yükseltilen asgari ücret, Temmuz başından itibaren net 5 bin 500 lira oldu.

Asgari ücret artışı ve memur ve emekli maaşlarının yükseltilmesinin geçici bir rahatlık getireceği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Ancak asıl önemli olanın pahalılığın önlenmesini sağlayacak tedbirlerin hayata geçirilmesi ile enflasyonun frenlenmesi olduğunu söylüyorlar. Bunun sağlanması için ise, ekonomide yaşanan sorunların doğru teşhisi ve uygun reform adımlarının atılması ile yeni bir yapı oluşturmaktan geçtiğinin altını çiziyorlar. Sorunlar ne kadar gerçekçi saptanabilirse, çözümlerin de o kadar gerçekçi olabileceğine inandıklarını açıklıyorlar.

Ben de enflasyon canavarından kurtuluşun, ücretlere zam yapılmasıyla değil pahalılığı önleyecek tedbirlerle olacağına inanıyorum. Ücret zammı aspirin tedavisi gibidir. İhtiyacımız ise doğru teşhisle ameliyat içeren önlemlerin alınmasını gerektirir.

GÜNÜN SÖZÜ:

Yeni asgari ücret, AB ülkeleri içinde sadece Bulgaristan'ı geçebildi.