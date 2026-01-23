Aylık fiyat artışının yüzde 4’ün altında kalması başarı olacaksa!

Merkez Bankası dikkat çekti:

“…Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir.”…

Gıdada “fiyatlar genel seviyesi” artışı­nın, ocak ayında yüzde 6 civarında olması­nı bekliyoruz…

Ve…

Para (faiz) politikasıyla, fiyat artışının hızını kesmeye çalışıyoruz…

Oysa örneğin fındık üretimi…

Rakiplerimiz, eğitim/yönlendirme ile yakaladığı doğru ölçek ve verimlilik­le, dekar başı fındık üretimini ortalama 300 kg üzerine çıkarabilirken…

Biz, 2025 yılında 70 kg ortalamada kal­dık…

Ve suçluyu da “kuraklık” olarak ilan et­tik…

Oysa örneğin, kuraklığın olmadığı 2018 yılı ortalamamız da 71 kg…

Kuraklığın olmadığı 2023 yılı ortalama­mız 100 kg…

Mısırda da aynı durum, buğdayda da, ay­çiçeğinde de…

Zeytinde de aynı durum, nohutta da, ba­demde de, mercimekte de…

Kolay üretimi olan domatesi düşünmek­ten, en verimli olmamız gereken kayısı, in­cir, turunç, susam gibi “bize özel” ürünleri­mize de bakamadık…

Kayısı demişken:

Fidesini bizden alıp götürenler ağaç başı verimlilikte 90 kg’yi aşarken…

2025 yılında ağaç başı ortalama 38 kg ürün alabilmişiz…

Ve teknolojik gelişime rağmen, bunu da don olaylarına bağlamışız…

Don olmayan son 10 yılın ortalaması mı? 48 kg…

VELHASIL

Kolay üretimi olan, teknolojisi düşük alanlarda “kapasite” fazlası…

Üretimi kısmen çaba isteyen, biraz da teknoloji kullanımı gerektiren alanlarda “bahane” fazlası…

Kapasite fazlası ise diğer hastalığımız…

Bu, sadece kullanılmayan makine anla­mına gelmiyor…

Kullandığı kredinin, çalışan işçinin, ya­pılan binanın, kullanılan arsanın, zamanın (vb); kısacası milli servetin israfı anlamına geliyor…

Bu atıl yatırımlar, haksız rekabeti nede­niyle, işini iyi yapanı, verimli olanı da biti­rebiliyor…

Bu hastalıklarımızı eğitimden teşvik­lere birkaç alanda “yapacağımız yapısal reformlarla” iyileştirebilecekken; para politikasına umut bağlayarak, kronik­leştiriyoruz…