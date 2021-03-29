AYM, HDP iddianamesini 31 Mart’ta inceleyecek

HDP’nin kapatılmasıyla ilgili davada Anayasa Mahkemesi (AYM) ilk toplantısını bu hafta yapacak. Davanın ilk incelemesini 31 Mart Çarşamba günü yapacak olan Yüksek Mahkeme, iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek. Kabul edilmesi halinde iddianame, ön savunma için HDP’ye gönderilecek. HDP, Yüksek Mahkeme’nin tanıdığı süre içinde ön savunmasını verecek. HDP kapatma davası ile ilgili tartışmalar Meclis gündeminde de siyasi tansiyonu yükseltecek.

MHP ve AK Parti kongreleri nedeniyle düşük tempoda çalışan Meclis bu hafta yeniden yoğun gündemine dönecek. TBMM Genel Kurulu’nda, Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce iki kez iptal edilen kamuda çalışacak personelin güvenlik soruşturmasına ilişkin hükümleri düzenleyen, muhalefetin “fişleme” düzenlemesi olarak değerlendirdiği tartışmalı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Taraması Kanun Teklifi görüşülecek. Teklifle, ilk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümleri yeniden düzenleniyor. Bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Lisans belgesi almak için gerekli olan 5 yıl deneyim şartı, 10 yıla çıkarılacak, belge sahibi olabilmenin özel şartlarından olan sınav şartı kaldırılacak. Meclis KİT Komisyonu, 30 Mart Salı günü Sümer Holding, 31 Mart Çarşamba günü ise Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü’nün hesaplarını denetleyecek.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

AK Parti Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 31 Mart Çarşamba günü toplanacak. AK Parti 7. Olağan Kongresi’nde, AK Parti’nin TBMM Grubunda yapılan değişiklikler çerçevesinde değişen iki grup başkanvekilinin seçimi yapılacak. Bugün ise kabinenin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. Mahir Ünal’ın kabine değişikliğine ilişkin olarak “Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir” açıklamasının ardından kabine değişikliği beklentisi sürüyor. Geçtiğimiz hafta çok konuşulan kabine değişikliğinin bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.