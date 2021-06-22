AYM, HDP’nin kapatılması iddianamesini kabul etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemesini tamamlayarak iddianamenin oy birliği ile kabulüne karar verdi. Bunun ardından HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ilk açıklamayı parti genel merkezinden yaptılar.

Mithat Sancar, “AYM, HDP’yi kapatma kararı verirse kendini kapatma kararını da vermiş olacaktır. Biz kararlıyız, HDP’yi sonuna kadar savunacağız, kimsenin şüphesi olmasın HDP’yi yaşatacağız” dedi.

İddianamenin MHP Genel Merkezi’nde hazırlanıp sarayın hukuk birimlerinde son şekli verildikten sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiğini söyleyen Sancar, “Davanın savcısının bizzat iktidarın kendisi olduğunu herkes görmelidir. Bu davanın savcısı nasıl iktidarsa bu davanın gerçek avukatı da bizzat halkın kendisidir” diye konuştu.

“AYM iddianameyi kökten reddetme fırsatına sahipti. Bunu yapması için de yeterince hukuki ve vicdani sebep mevcuttu. AYM iddianameyi reddetmiş olsaydı demokrasi umudu adına önemli bir mesaj vermiş olacaktı” diyen Sancar, “Bu davayı boşa çıkaracağız. Demokratik siyaset mücadelesinin geriletilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu dava demokratik siyasette kararlılığımızı, mücadeleyi büyütme azmimizi daha da artıracaktır” açıklaması yaptı.

451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor

Bundan sonraki süreçte iddianame, ön savunma için HDP’ye gönderilecek, AYM’nin verdiği süre içinde HDP ön savunmasını verecek. HDP tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındaki görüşünü sunacak, bu görüş HDP’ye gönderilecek.

AYM tarafından belirlenen tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP sözlü savunma yapacak. Sözlü açıklama ve savunmaların tamamlanmasının ardından görevlendirilen AYM raportörü, gerekli bilgi ve belgeleri toplayarak esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

HDP’nin kapatma davasına 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak. Bir parti hakkında kapatma kararı alınabilmesi için 15 üyeli AYM’de üçte iki çoğunluk, yani 10 üyenin oyu gerekiyor. 843 sayfalık iddianamede 451 kişi için siyasi yasak isteniyor ve 69 partilinin söz ve eylemleri, temelli kapatılması istemindeki ‘suçların odağı’ olmasına gerekçe gösteriliyor.