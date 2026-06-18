AYM’den sporculara müjde
3 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin E: 2025/219 – K: 2026/43 sayılı kararı, sporcuların vergilendirilmesinde tartışılan bir yükümlülüğü kaldırdı. Karar, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 72’nci maddesinde yer alan ve sporcuların yıllık beyannamelerinde stopaj yoluyla kesilen vergileri mahsup edebilmelerini, bu vergilerin vergi dairesine ödenmiş olması şartına bağlayan hükmü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.
Sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden lig seviyelerine göre gelir vergisi tevkifatı yapılıyor. En üst liglerde yer alan sporcular için %20, alt liglerde %10 ve daha alt liglerde ve lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden %5 oranında stopaj uygulanıyor. Yapılan bu ödemelerin brüt tutarı gelir vergisi tarifesindeki dördüncü gelir dilimini aşması halinde sporcularca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor.
Sporcuları ilgilendiren ne?
Sorun sporcuların yıllık beyanname vermeleri durumunda yapılan stopajın mahsubunda ortaya çıkıyordu. Getirilen özel düzenleme nedeniyle bu mahsubun yapılabilmesi için kulüp veya ücreti ödeyen kuruluşun söz konusu stopajı vergi dairesine yatırmış olması şartı aranıyordu.
Sporcunun ücretinden vergi kesilmiş olsa bile kulüp bu vergiyi vergi dairesine ödememişse, sporcu kendi beyannamesinde bu tutarı mahsup edemiyordu. Böylece sporcu, işverenin yerine getirmediği yükümlülüğün sonuçlarına katlanmak zorunda kalıyordu.
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı tam da bu noktada önemli bir hak ihlalini ortadan kaldırmış oldu.
Kararın olası sonuçları
Anayasa Mahkemesi kararları kural olarak geriye yürümüyor. Bu nedenle iptal edilen hüküm, yürürlükte bulunduğu dönemler bakımından hukuki sonuçlarını korumaya devam edecek.
Kararın yayımlandığı tarihten sonra verilecek beyannamelerde sporcuların, ücretlerinden kesilmiş olan vergilerin kulüpler tarafından vergi dairesine ödenip ödenmediğini araştırma yükü ortadan kalkmıştır.
2026 yılı için yıllık beyan sınırı yaklaşık 5,3 milyon TL brüt ücret gelirine karşılık geliyor. Bu da aylık ortalama 441,7 bin TL seviyesinde bir brüt gelire denk geliyor. Dolayısıyla bu tutarın üzerinde gelir elde eden sporcuların yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor. Düzenleme yalnızca Türk sporcuları değil, Türkiye’de tam mükellef sayılan yabancı sporcuları da kapsıyor.
Karar daha önce itirazı kayıtla beyanname vermiş ve dava yoluna gitmiş veya henüz beyanname vermemiş olup pişmanlıkla vs. daha sonra beyanname verecek sporcular bakımından geçmiş yılları da kapsıyor.
Günümüzde belli ölçeği üzerindeki Sporcular menajer sistemi ile çalıştığından ve iyi menajer ajansları da gidilen ülkedeki vergi rejimini dikkate alarak bazı özel şartları sözleşmelerine koyabilmektedirler. Kulüp tarafı yeterli profesyonelliği uygulamamışsa bu hükümden sporcu ekstra avantaj sağlayabilecektir.
Yasal düzenleme yapılırken dikkat
İptal edilen düzenlemenin amacı, kulüplerin vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerini teşvik etmekti. Ancak bu amaç gerçekleştirilmeye çalışılırken, işverenin kusurunun sporcuya yüklenmesi gibi adil olmayan sonuçlar ortaya çıkabiliyordu.
Günümüzde vergi idaresinin elektronik denetim imkânlarının son derece geliştiği düşünüldüğünde, vergi güvenliğinin mükellef haklarını zedelemeden de sağlanabilmesi mümkün. Anayasa Mahkemesi’nin kararı da bu anlayışın bir yansıması olarak değerlendirilebilir.
Kararın temel mesajı, mükellefin kendi kontrolü dışında kalan yükümlülüğün sonuçlarından muvazaalı durumlar hariç sorumlu tutulmaması gereğidir. Günümüz teknolojik koşullarında vergi idaresinin; yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellef veya sorumluları hızla tespit edip, gerekli yaptırımları uygulama gücü yeterlidir.
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