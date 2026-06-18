AYM’den sporculara müjde

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3 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin E: 2025/219 – K: 2026/43 sayılı kararı, spor­cuların vergilendirilmesinde tartışılan bir yükümlülüğü kaldırdı. Karar, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 72’nci maddesinde yer alan ve sporcuların yıllık beyannamelerin­de stopaj yoluyla kesilen vergileri mahsup edebilmelerini, bu vergilerin vergi dairesi­ne ödenmiş olması şartına bağlayan hükmü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Sporculara yapılan ücret ödemeleri üze­rinden lig seviyelerine göre gelir vergisi tevkifatı yapılıyor. En üst liglerde yer alan sporcular için %20, alt liglerde %10 ve da­ha alt liglerde ve lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan öde­meler ile milli sporculara uluslararası mü­sabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden %5 oranında stopaj uygulanı­yor. Yapılan bu ödemelerin brüt tutarı gelir vergisi tarifesindeki dördüncü gelir dilimi­ni aşması halinde sporcularca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor.

Sporcuları ilgilendiren ne?

Sorun sporcuların yıllık beyanname ver­meleri durumunda yapılan stopajın mah­subunda ortaya çıkıyordu. Getirilen özel düzenleme nedeniyle bu mahsubun yapıla­bilmesi için kulüp veya ücreti ödeyen kuru­luşun söz konusu stopajı vergi dairesine ya­tırmış olması şartı aranıyordu.

Sporcunun ücretinden vergi kesilmiş ol­sa bile kulüp bu vergiyi vergi dairesine öde­memişse, sporcu kendi beyannamesinde bu tutarı mahsup edemiyordu. Böylece spor­cu, işverenin yerine getirmediği yükümlü­lüğün sonuçlarına katlanmak zorunda kalı­yordu.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı tam da bu noktada önemli bir hak ihlalini orta­dan kaldırmış oldu.

Kararın olası sonuçları

Anayasa Mahkemesi kararları kural ola­rak geriye yürümüyor. Bu nedenle iptal edi­len hüküm, yürürlükte bulunduğu dönem­ler bakımından hukuki sonuçlarını koru­maya devam edecek.

Kararın yayımlandığı tarihten sonra veri­lecek beyannamelerde sporcuların, ücret­lerinden kesilmiş olan vergilerin kulüpler tarafından vergi dairesine ödenip ödenme­diğini araştırma yükü ortadan kalkmıştır.

2026 yılı için yıllık beyan sınırı yaklaşık 5,3 milyon TL brüt ücret gelirine karşılık geliyor. Bu da aylık ortalama 441,7 bin TL seviyesinde bir brüt gelire denk geliyor. Do­layısıyla bu tutarın üzerinde gelir elde eden sporcuların yıllık gelir vergisi beyanname­si vermeleri gerekiyor. Düzenleme yalnızca Türk sporcuları değil, Türkiye’de tam mü­kellef sayılan yabancı sporcuları da kapsı­yor.

Karar daha önce itirazı kayıtla beyanna­me vermiş ve dava yoluna gitmiş veya he­nüz beyanname vermemiş olup pişmanlıkla vs. daha sonra beyanname verecek sporcu­lar bakımından geçmiş yılları da kapsıyor.

Günümüzde belli ölçeği üzerindeki Spor­cular menajer sistemi ile çalıştığından ve iyi menajer ajansları da gidilen ülkedeki vergi rejimini dikkate alarak bazı özel şart­ları sözleşmelerine koyabilmektedirler. Kulüp tarafı yeterli profesyonelliği uygula­mamışsa bu hükümden sporcu ekstra avan­taj sağlayabilecektir.

Yasal düzenleme yapılırken dikkat

İptal edilen düzenlemenin amacı, kulüp­lerin vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerini teşvik etmekti. Ancak bu amaç gerçekleştirilmeye çalışılırken, iş­verenin kusurunun sporcuya yüklenmesi gibi adil olmayan sonuçlar ortaya çıkabili­yordu.

Günümüzde vergi idaresinin elektronik denetim imkânlarının son derece geliştiği düşünüldüğünde, vergi güvenliğinin mü­kellef haklarını zedelemeden de sağlana­bilmesi mümkün. Anayasa Mahkemesi’nin kararı da bu anlayışın bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Kararın temel mesajı, mükellefin kendi kontrolü dışında kalan yükümlülüğün so­nuçlarından muvazaalı durumlar hariç so­rumlu tutulmaması gereğidir. Günümüz teknolojik koşullarında vergi idaresinin; yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükel­lef veya sorumluları hızla tespit edip, ge­rekli yaptırımları uygulama gücü yeterlidir.