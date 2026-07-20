Aynı makine, farklı sonuçlar…

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Aynı makine…

Bir iklimde “zarar” yazarken; diğer ik­limde (ki komşu işyerinde de olabiliyor) ba­şarının, büyümenin, kârın, “tasarruf/sermaye” birikiminin kaynağı olabiliyor…

***

Fransa Milli Futbol Takımı en yakın örnek…

Avrupa Şampiyonu PSG’nin futbolcuları­na: Mbappé, Digne, Upamecano, Koundé, Sali­ba, Tchouaméni, Olise gibi, Avrupa’nın öne çı­kan liglerinde şampiyon olan takımların bey­ni sayılan oyuncular ekleniyor…

Ve…

Bu takım, İspanya ve İngiltere karşısında, ça­resiz kalabiliyor…

Hatta Paraguay’ı son anda geçip, 2 ay önce Fildişi Sahilleri’ne yenilebiliyor…

***

Fark mı?

Makineyi, sistemin parçası haline getirdiğiniz­de ortaya çıkabiliyor…

Ekonomik faaliyette de maliyet yapısı, marka algısı, satış modeli ve kaynakların kullanımı (tah­silat hızından stok seviyesine, depolamadan lo­jistik maliyetlerine birçok değişkenin birleşimi, doğru kurgulandığında finansman yük olmaktan çıkıp, rekabet avantajına dönüşebiliyor) farkı ar­tırıyor…

***

Yani:

Sporda olduğu gibi ekonomide de doğru ürünü üretmek, çoğu zaman yeterli olmuyor…

Aynı doğruluğu/esnekliği satış modelinde de görmek gerekiyor…

Kendine güvenen, bunun için ve/veya bu ne­denle, müşteriye de güven veren, sadece satış anı­na değil satışın süreçlerine de odaklanan, rakip­lerin modeline de hakim olan bir yaklaşım, farkı daha da yaratıyor…

Hepsi için:

Bilimsel/sağlıklı/verimli düşünebilen ve bun­ları bir potada birleştiren bir yönetim gerekiyor…

VELHASIL

Aynı makineyi, daha verimli kullanabilmenin temelinde “insan” bulunuyor…

Ama…

Dayatılan ve alışkanlık haline getirilen algorit­ma tabanlı yaşamın, insan beyninde meydana ge­tirdiği odaklanma sorununun, düşünüldüğünden çok daha büyük bir sorun olduğu görmezden ge­linebiliyor…

Üretimde de, geliştirmede de verimsizliğin (zararın, geliştirememenin, üretememenin) te­meli olan bu hastalığı, iyileştirme zorunluluğu­muz bulunuyor…

***

Bu hastalığın da, diğer birçok hastalıkta olduğu gibi, “kesin sonuç” veren onlarca tedavi yöntemi de bulunuyor…

***

Mesela, çalışan kesimdeki dikkat eksikliği ve zihinsel tükenmişlik gibi handikaplar eğitimle aşılabiliyor…

Örneğin Türk bilim insanlarının bir araya geldiği Cognicise gibi geliştiriciler, sürdürülebi­lir dikkat performansını10 saniyelerden, 9 daki­kaya kadar uzatan eğitim teknolojisi geliştirebili­yor… (Bu alanda kafa yoran bilim adamlarımı­zın sayısı da artıyor)

Örneğin, ailelerin aldığı küçük önlemler da­hi dikkat performansını, yüzde 2 bin, 3 bin gibi oranlarda artırabiliyor…

Örneğin, gelişmiş ülkelerde anaokuldan üni­versitelere, sokaklardan işyerlerine kadar uygu­lanan başarılı modellerin ayrıntılarına, internet aracılığı ile tek tıkla ulaşılabiliyor…

***

Yeter ki sorunları ortaya koymakla yetin­meyip, çözmek isteyelim…