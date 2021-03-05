Ayşe teyze e-ihracata da başladı

Bundan tam 10 yıl önce, 2011 yılında bir yazı kaleme almıştım; İthalatçı Ayşe teyze diye. Rahmetli Güngör Uras üstadımız benim kahramanımdan etkilenmiş ve o da NTV Radyo’ya taşımış ve yıllarca Ali Rıza amcayı da ekleyerek bizlere çok güzel örneklemeler yapmıştı. Hocamızı da rahmetle anmış olalım böylelikle. Sene 2011’de; kredi karta ve internete sahip herkesin ithalat yapabilip yurtdışından bir ürün satın alabileceğini kaleme alırken, gerçekten de beni arayan bir teyzeden esinlenmiştim. Yurtdışından bir ürün almak istiyordu, nerdeyse tek başına internetten alabilecekken, işi sağlama alma adına bana ulaşmış idi. Düşündüm de, özel tüketim eşyası da olsa yurtdışından bir ürün almak hiç de zor değil. Ama bugün asıl dikkat çekmek istediğim konu, dilediğiniz bir ürünü e-ihracat yolu ile biraz daha bilimsel hale getirecek olursak mikro ihracat yapabilmek hiç ama hiç de zor değil. Bir iki kestirmeden bilgi vereceğim, aslında Ayşe teyzenin ne kadar da kolay ihracat yapabileceğini anlayınca siz de şaşıracaksınız. Ama önce kısaca geride bıraktığımız ayın dış ticaret verilerine bir göz gezdirelim.

Şubat ayında ihracatımız, yüzde 9.6 artarak 16 milyar dolara, ithalatımız ise, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 9.8 artarak 19 milyar dolara ulaşmış. Yani yine ithalat artışı ihracatı geçmiş. Dış ticaret açığımız ise bu ay 3 milyar 365 milyon dolar. Aslında bu konjonktüre rağmen ihracatta büyüme elbet sevindirici. Geçen ay en çok ihracat 7 milyar 800 milyon dolarla ham madde, yani ara mallar grubunda gerçekleşirken, ardından 6 milyar dolarla tüketim malları, yaklaşık 2 milyar dolarla da yatırım ürünleri takip etti. Rakam yüksek olmasa da yatırım almış olmak moral verici. İhracatta motorlu kara taşıtları başı çekerken, makine sektörü hemen ardından onu takip etti. İhracatımızda yine Almanya lider, ardından İngiltere’nin Brexit sonrası yine ikinciliğini koruması sevindirici. Ardından da ABD geliyor. İthalatımız ise Çin, Rusya ve Almanya olarak sıralanıyor. En çok getirilen ürünler ise hammadde yüzde 75 paya sahip. Onu yaklaşık yüzde 13 ile yatırım, yüzde 12 ile ise tüketim malları takip ediyor. Tüm bu lojistik krize rağmen şubatta rekor yine deniz yolu taşımasında. İthalatta da durum farklı değil. Aslında zor bir dönemden geçildiği kesin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’da salgının sebep olduğu ham madde fiyatlarındaki aşırı artışlar, lojistikte görülen zorluk ve dengesizlikler, uluslararası mali piyasalardaki volatilite gibi faktörlere rağmen ihracattaki artışın sevindirici olduğuna dikkat çekiyor. Büyüme konusunda da yorumlar var, ben o konuya hiç girmemeyi tercih ediyorum. Daha çok izleyip görmeyi tercih edenlerdenim.

Mikro ihracata dönersek, mevcut mevzuatımıza göre, brüt ağırlığı 300 kilogramdan az ve değeri 15.000 Euro’yu geçmeyen ihracatlar mikro ihracat olarak, gümrük beyannamesi açmadan ETGB dediğimiz belge ile ihraç edilebiliyor. Özel kargo firmaları veya bu statüye sahip entegratör firmalar yine gümrük uzmanları aracılığı ile bu ihracatlarını yapabiliyorlar. Ayşe teyze bir web sitesi kurabilir, ürünlerini oraya koyar ve bir de lojistik firması ile anlaşarak ürünlerini hemen ihraç etmeye başlayabilir. İster karayolu ile ister havayolu ile. Sanıldığı gibi sadece havayolu firmaları değil, artık pek çok karayolu firması da alıp malınızı doğrudan alıcıya teslim edebiliyor. Bir firması olsun yeter, tahsilatı da kredi kartı ile yapabilir. Yok, işi büyüteyim derseniz, pazar yerleri var, oraya da girebilir. Bu iş hiç ama hiç sanıldığı kadar zor değil, bu konuda hangi lojistik firmasına veya bizler gibi gümrük müşavirliği firmalarına sorsanız size yol gösterir. Yeter ki inanılsın, inanmak başarmanın yarısı.

Hepsi bu kadar mı, hiç mi başka detay yok; işi büyütürseniz alternatifleri de çoğaltabilirsiniz. Başlangıç için, bir web sitesi, bir lojistik firması, ürünleriniz ve siz. Üstelik Anadolu’daki el işçiliği ile üretip kendi ürünlerini satmak isteyenler dahi bu yolları kullanabilirler. İnanıp kolları sıvadınız mı, emin olun gerisi gelir. Ben kararlıyım bu konuyu sıkça dile getireceğim, çünkü Türkiye’nin buna o kadar çok ihtiyacı var ki. Ve ülkemizde öylesine çok mikro ihracat yapma potansiyeli olan KOBİ var ki. Hiç bıkmadan usanmadan soranlara yol göstermeye hazırım. Vira ihracat, vira e-ihracat.