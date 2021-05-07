Ayşen Zamanpur: Kaşmirden bir marka yaratan iş insanı…

Silk&Cashmere markasının yaratıcısı Ayşen Zamanpur, kaşmir ve ipeği bir araya getirdi, “Dünyayı fetheden Kaşmirci” olarak tanındı. Türkiye dahil 26 ülkede 200 mağaza açtı. Onun başarı öyküsü dünyanın en önemli üniversitelerinde tez konusu oldu.

Bir doktor babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Ayşen Zamanpur, Boğaziçi Üniversitesi’ni bitirdi. İş yaşamına Şişe Cam’ın “bilgi bankası” olarak bilinen araştırma bölümünde uzman olarak başladı. 5.5 yıl sonra ayrıldı, Benetton’da görev üstlendi, burada mağazacılık öğrendi.

İş insanı olan eşi Bijen Zamanpur’la 1990’lı yıllarda sıkça kent ziyaretleri gerçekleştirdi. 1992’de Çin’in İç Moğolistan bölgesinde yaptığı bir seyahat esnasında “kaşmirin anavatanı’’yla tanıştı. Burada iplik ve dokuma işlerini fason olarak yaptırdı, kendi markası Silk&Cashmere’i yarattı. İlk günden hedefi, dünya pazarı oldu, bu nedenle ilk mağazasını İsviçre’nin Zürih kentinde açtı. Zamanla, Türkiye’yi de içeren 26 ülkede 200 mağaza ve satış noktasına ulaştı. Markanın ürün yelpazesi genişledi, erkek ve kadın kıyafetleri, ev tekstili, aksesuar ve çeşitli bakım ürünleri yer aldı. Zamanpur, kaşmir ve ipeği bir araya getirmesi nedeniyle yurtdışında, “Dünyayı fetheden Kaşmirci” olarak tanındı, öyle nam saldı. Ayşen hanım, 2012 yılında, “Kaşmir Yolu” isimli bir eser yazarak nereden yola çıktığını, devamında firmanın gelişme öyküsünü çok canlı örneklerle anlattı, genç girişimcilere “örnek vaka” oldu.

Silk&Cashmere markasının başarı öyküsü hakkında birçok üniversitede tez konusu oldu. Ayşen hanım, bu tezlerin tamamına yardımcı oldu, mentorluk yaptı, bununla örneğinin çoğalmasını amaçladı. Silk&Cashmere ABD’de “Mükemmel Üreticilik Ödülü” başta olmak üzere, dünyada çeşitli birçok ödüle sahip oldu. Zamanpur, 1 Ocak 2020’de Silk&Cashmere sorumluluk görevini oğlu Ferhat’a bıraktı. Kızı Yasemin ise bu markanın yaratıcı sorumluluğunu üstlendi. Böylelikle Silk&Cashmere bir kurumsallaşma dinamiği kazandı. Ayşen Zamanpur eşi Bijen ile birlikte girişim dünyasında yeni bir yolculuğa çıktı ve turizm yatırımlarına başladı. Zamanpur, risk almaktan hiç çekinmeyen, hep yenilik arayan, zoru başaran bir sürecin örneği oldu. En önemlisi, bir markanın patent sahibi olarak onun yaratıcısı olmasıydı. Zamanpur, yatırım sermayesi olmadan, hedefl i olarak çıkılan bir girişimciliğin sonuç verebileceğinin güzel bir örneğidir.

GÜNÜN NOTU:

ABD Başkanı Biden, ABD’nin bağımsızlık günü 4 Temmuz’a dek, yüzde 70 nüfusu aşılayarak anlamlı bir sonuç hedefl iyor.