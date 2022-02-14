Ayvalık belgeselinden Sevgililer Günü’nde kitap değişimine

Ayvalık: Binlerce yıllık zeytinyağı kültürünün kanatları altında

Zeytinyağı ve kültürü “Kuşaklar Boyu Yaşasın Diye” Komili’nin katkılarıyla hazırlanan Sunay Akın ile Bilginin Işığında: Ayvalık belgeseli geçtiğimiz günlerde Fişekhane’de yapılan ilk gösterimin ardından YouTube https://www.youtube.com/watch?v=tDXgeC5O55U adresinde izlemeye açıldı.

Zeytinyağı merkezlerinden birisi Ayvalık. Her yıl Ekim ayının sonuna doğru hasat şenliği düzenleniyor. Ayvalık Ticaret Odası tarafından alınan zeytinyağının coğrafi işareti, üretilen ürünlerin kalitesinin de bir simgesi. Kentin çiftçileri, her şeyi ağacın verimine göre kuruyorlar; iyi bir hasat, evlenmenin de boşanmanın da habercisi olabiliyor!

İki milyonun üzerinde zeytin ağacının yeşerdiği topraklarda, zeytin denizindedir Ayvalıklılar. Güneş, Körfez’e doğru inmeye başlayıp güz kendini hissetirdi mi, yaprakların arasından bir renk şöleni sunan zeytinler, kül renginden başlayan serüvenleriyle gül pembesine, bordaya yakınr koyu kırmızıya, kahverengiye, acı mora ve nihayet kızılımsı siyaha dönerek bir renk cümbüşü yaşatırlar onlara.

Bu bölgede yaşamayı seçenlerden birisi de sanatçı Tuncel Kurtiz’di. Komili’nin hazırlattığı Binlerce Yıllık Kültürün İzinden Zeytinden Damlayanlar belgeselinde, babasının görevi nedeniyle geldikleri Ayvalık’taki çocukluk yıllarını anlatmış, denize sızan pirinayı (karasu, zeytin posası) sandalın ucuna kalas koyup toplayıp sabun üreticilerine satarak top aldıklarını anlatmıştı. Sunay Akın da belgesele, Ayvalıklı çocuklarla top oynayarak başlıyor. Epik bir dille mitolojiden mübadeleye, hasattaki insan manzaralarından kentte yaşamış sanatçılara Ayvalık’ın bilinmeyen anlamlı hikâyelerini anlatıyor…

Ne diyordu Edip Cansever, “Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk hiçbir yere gitmiyor.”

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Aila’nın yeni menüsüyle gelenekselden evrensele yolculuk

Fairmont Quasar İstanbul içindeki Aila’da Chef de Cuisine görevini Aralık ayında üstlenen Kemal Can Yurttaş özellikle yöresel ürünler ve Türk mutfağı üzerine uzmanlaşmış bir şef. Gücünü Türk mutfağının zengin gastronomi mirasından aldığını, özümüzü bilmeden yurt dışı mutfaklara açılmamak gerektiğini söylüyor. Yurttaş, geleneksel mezelerin çağdaş yorumlarla sunulduğu Aila’nın yeni menüsünde coğrafi işaretli ürünlere de yer veriyor. Menüde karamelize pancar, kurutulmuş bonfile atom, uykuluk tirit, trüflü mantar kremasının eşlik ettiği ızgara kereviz, salçalı firik pilavı ile sunulan fıstıklı kebap ve karidesli mantı gibi lezzetler, özel soslar ve renkli garnitürleriyle sanatsal tabaklar içinde sunuluyor.

Bugün, “Sevgililer” ya da meraklısına “Uluslararası Kitap Değişim” günü

Sevgililer Günü’nün hikâyesi, Roma İmparatorluğu döneminde İmparator II. Claudius’un ordusunda savaşacak asker bulamaması nedeniyle yaptıklarına dayandırılıyor. Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleri nedeniyle bu duruma düştüğünü düşünen imparator, ülkedeki tüm nişan ve evlilikleri yasaklıyor. Sevgililer Günü’ne adını veren Aziz Valentine o dönemde Roma'da yaşayan bir papaz. Meslektaşı olan Aziz Marius ile birlikte Claudius'un yasağına rağmen çiftleri evlendirmeye gizlice devam ediyor. Bu durumu bir süre sonra öğrenen imparator, onu tutuklatıyor ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürtüyor. Aziz Valentine, İsa’dan sonra 270 yılının 14 Şubat’ı gömülüyor. 226 yıl geçtikten sonra 496'da Papa Gelasius, Aziz Valentine'i onurlandırmak için 14 Şubat’ı Aziz Valentine Günü olarak belirliyor.

14 Şubat genelde Sevgililer Günü olarak bilinse de 2012 yılından beri Uluslararası Kitap Değişim Günü olarak da kutlanıyor. Bu 14 Şubat’ı siz de bir fark yaratarak Kitap Değişim Günü olarak kutlayabilir, sevdiklerinize kitap hediye edebilirsiniz. Ne dersiniz?

Almodóvar’ın son filmi “Paralel Anneler” İKSV Galaları’nda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları’nda Pedro Almodóvar’ın yönettiği Paralel Anneler, vizyona girmeden önce 22 Şubat Salı 21.30’da City’s Nişantaşı-Cinewam’da gösterilecek.

Rahmi M. Koç Müzesi’nde 100 yıllık Dodge sergilenmeye başladı

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, koleksiyonuna çok özel bir obje daha ekledi. ABD’de Dodge kardeşler tarafından üretilen 1923 model orijinal otomobil, “Dust Bowl” olarak adlandırılan kum fırtınaları ve kuraklık nedeniyle geçim sıkıntısı çeken ve bu sebeple Kaliforniya’ya göç eden çiftçi ailelerin yaşamından çarpıcı bir kesit sunuyor

Akbank Sanat’tan “Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri”

Akbank Sanat ve Psikesinema & Psikeart iş birliğiyle düzenlenen Sinema & Psikiyatri Seminerleri yeni sezonda “Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri” başlığı ile devam ediyor. Seminer serisinin üçüncüsü 16 Şubat Çarşamba günü “Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri: Kibir” başlığı altında “To die for (Sonsuz İhtiras)” filmi üzerinden gerçekleşecek.

“Sesin Resmi” ve “İki Kişilik Hırgür” ENKA Oditoyumu’nda

ENKA Sanat, yeni sezon programı kapsamında iki tiyatro oyununa ev sahipliği yapıyor. 15 Şubat Salı akşamı DOT’un oyunu “Sesin Resmi” ve 22 Şubat Salı akşamı Işıl Kasapoğlu’nun rejisi ile sahnede Ayşenil Şamlıoğlu ve Reha Özcan’ı bir araya getiren “İki Kişilik Hırgür” tiyatro severlerle buluşacak.

Edirne’de “Sefarad Sofraları” kuruldu

Edirne’de yüz yıl önce sayıları yirmi binleri bulan Yahudilerin hatıraları, Büyük Sinagog’un hemen arkasındaki Vakıf Binası’nda, Sefarad yemeklerinin tadıldığı bir sofrada canlandırıldı.