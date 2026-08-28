Az parça çok stil
Mustafa YALÇIN
mustafaylc@gmail.com
Erkek giyiminde şık görünmek, gardırobu kıyafetlerle doldurmak anlamına gelmiyor. Aksine, doğru seçilmiş birkaç parçayla oldukça güçlü bir stil yaratmak mümkün. Çünkü iyi giyinmek, kıyafet sayısından çok doğru seçim ve doğru kombin meselesi.
Son yıllarda erkek stilinde sadelik daha fazla öne çıkıyor. Büyük logolar ve fazla detaylar yerine zamansız parçalar tercih ediliyor. Beyaz bir gömlek, kaliteli bir tişört, iyi kesimli bir pantolon, sade bir sneaker veya loafer ve üzerinize tam oturan bir ceket, birçok farklı kombin için yeterli olabilir.
Önce kalıp sonra marka
Bir kıyafetin pahalı olması, üzerinizde iyi duracağı anlamına gelmez. Erkek stilinin en önemli noktalarından biri kıyafetin vücuda doğru oturmasıdır. Omuzları düşen bir ceket, fazla uzun bir pantolon veya yanlış beden bir gömlek, en kaliteli markada bile şıklığı bozabilir. Bu nedenle alışveriş yaparken markadan önce kesime, bedene ve kumaşa dikkat etmek gerekir.
İyi bir kıyafetin üzerinizde doğal durması, çoğu zaman marka logosundan çok daha etkileyicidir.
Renklerde sadelik
Lacivert, beyaz, gri, bej, kahverengi ve haki gibi renkler erkek gardırobunun en kullanışlı tonlarıdır. Birbirleriyle kolayca kombinlenebilir ve zamansız bir görünüm sağlarlar.
Sade bir kombine küçük bir renk dokunuşu eklemek ise stile karakter katabilir. Burada amaç renklerden kaçmak değil, onları dengeli kullanmaktır.
Ayakkabı ve aksesuar
Bir kombinin bütün havasını ayakkabı değiştirebilir. Günlük kullanımda temiz ve sade bir sneaker, daha klasik kombinlerde ise loafer veya deri ayakkabı iyi seçeneklerdir. Saat, kemer ve güneş gözlüğü gibi aksesuarlar da görünümü tamamlar. Ancak burada önemli olan ölçüyü kaçırmamak. Şıklık bazen eklediklerinizden çok, çıkardıklarınızla ilgilidir.
Az parçayla çok stil yaratmanın sırrı, kıyafetleri farklı şekillerde kullanabilmekten geçiyor.
Örneğin beyaz bir tişörtü jean ve sneaker ile günlük kullanabilir, aynı tişörtü kumaş pantolon ve blazer ceketle daha şık bir görünüme taşıyabilirsiniz. Böylece aynı parçadan farklı tarzlar yaratırken gereksiz alışverişin de önüne geçebilirsiniz.
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