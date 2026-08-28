Az parça çok stil

Mustafa YALÇIN

mustafaylc@gmail.com

Erkek giyiminde şık görün­mek, gardırobu kıyafetler­le doldurmak anlamına gelmi­yor. Aksine, doğru seçilmiş bir­kaç parçayla oldukça güçlü bir stil yaratmak mümkün. Çünkü iyi giyinmek, kıyafet sayısından çok doğru seçim ve doğru kombin meselesi.

Son yıllarda erkek stilinde sa­delik daha fazla öne çıkıyor. Bü­yük logolar ve fazla detaylar yeri­ne zamansız parçalar tercih edi­liyor. Beyaz bir gömlek, kaliteli bir tişört, iyi kesimli bir pantolon, sa­de bir sneaker veya loafer ve üze­rinize tam oturan bir ceket, birçok farklı kombin için yeterli olabilir.

Önce kalıp sonra marka

Bir kıyafetin pahalı olması, üzerinizde iyi duracağı anlamına gelmez. Erkek stilinin en önemli noktalarından biri kıyafetin vü­cuda doğru oturmasıdır. Omuz­ları düşen bir ceket, fazla uzun bir pantolon veya yanlış beden bir gömlek, en kaliteli markada bile şıklığı bozabilir. Bu nedenle alış­veriş yaparken markadan önce kesime, bedene ve kumaşa dikkat etmek gerekir.

İyi bir kıyafetin üzerinizde do­ğal durması, çoğu zaman marka lo­gosundan çok daha etkileyicidir.

Renklerde sadelik

Lacivert, beyaz, gri, bej, kahve­rengi ve haki gibi renkler erkek gardırobunun en kullanışlı tonla­rıdır. Birbirleriyle kolayca kom­binlenebilir ve zamansız bir gö­rünüm sağlarlar.

Sade bir kombine küçük bir renk dokunuşu eklemek ise stile karakter katabilir. Burada amaç renklerden kaçmak değil, onları dengeli kullanmaktır.

Ayakkabı ve aksesuar

Bir kombinin bütün havasını ayakkabı değiştirebilir. Günlük kullanımda temiz ve sade bir sne­aker, daha klasik kombinlerde ise loafer veya deri ayakkabı iyi seçe­neklerdir. Saat, kemer ve güneş gözlüğü gibi aksesuarlar da görü­nümü tamamlar. Ancak burada önemli olan ölçüyü kaçırmamak. Şıklık bazen eklediklerinizden çok, çıkardıklarınızla ilgilidir.

Az parçayla çok stil yaratmanın sırrı, kıyafetleri farklı şekillerde kullanabilmekten geçiyor.

Örneğin beyaz bir tişörtü jean ve sneaker ile günlük kullanabi­lir, aynı tişörtü kumaş pantolon ve blazer ceketle daha şık bir gö­rünüme taşıyabilirsiniz. Böylece aynı parçadan farklı tarzlar ya­ratırken gereksiz alışverişin de önüne geçebilirsiniz.