Azalan ödül, büyüyen risk, işlem hacmi artmalı!
Bitcoin yıllarca çok net bir hikayeyle anlatıldı: Her halving ile madencilere verilen ödül azalacak, piyasaya giren yeni arz daralacak ve bu kıtlık da uzun vadede fiyatı yukarı yönlü destekleyecekti. Özellikle 10 yıl önce bu tez çok güçlüydü. Çünkü o dönemde yeni üretilen Bitcoin miktarındaki azalma, yatırımcı için neredeyse doğrudan “daha az arz, daha yüksek fiyat” anlamına geliyordu. Ancak bugün aynı mekanizmaya bakınca tablo daha karmaşık görünüyor. 19 Temmuz 2026 itibarıyla Bitcoin’in yaklaşık 20.058 milyon adedi çıkarılmış durumda; yani 21 milyonluk teorik sınırın yaklaşık yüzde 95,5’i zaten işlenmiş bulunuyor. Geriye kalan yaklaşık 942 bin BTC ise birkaç yıl içinde değil, bir asırdan uzun (2140 yılı) bir süreye yayılarak üretilecek. Bu da halving’in artık yalnızca fiyatı destekleyen bir kıtlık aracı olarak değil, sistemin gelecekte nasıl ayakta kalacağını sorgulatan bir eşik olarak görülmesine yol açıyor.
Bitcoin’in kuralı basit ama etkisi çok büyük: Her 210 bin blokta bir, yani ortalama yaklaşık dört yılda bir, madencilere verilen blok ödülü yarıya düşüyor. Bir zamanlar blok başına 50 BTC veren sistem, bugün yalnızca 3.125 BTC veriyor. Bir sonraki halving’de bu rakam 1.5625 BTC’ye inecek. Yani Bitcoin hala üretiliyor, ama musluk her dört yılda bir biraz daha kapanıyor. İlk yıllarda bu, piyasaya daha az yeni BTC gireceği için güçlü bir yükseliş anlatısıydı. Fakat bugün arzın büyük kısmı zaten çıkarılmışken, asıl soru şuna dönmüş durumda: Yeni ödül giderek küçülürken madenciler bu ağı korumaya neden devam etsin?
Burada Bitcoin’in en kritik noktası ortaya çıkıyor. Bitcoin’in güvenliği bir kurumun sözüne değil, ekonomik teşvike dayanır. En basit ifadeyle, madenciler bu ağın güvenlik ordusudur. Bugün gelirleri iki kaynaktan gelir: yeni üretilen Bitcoin ve kullanıcıların ödediği işlem ücretleri. Zaman ilerledikçe yeni BTC ödülü küçüleceği için sistemin güvenliği giderek daha fazla işlem ücretlerine ve Bitcoin’in toplam ekonomik değerine bağlı hale gelecektir. Eğer Bitcoin gelecekte de güçlü bir değer saklama aracı olur, büyük sermayenin üzerinde durduğu bir dijital rezerv varlığa dönüşür ve insanlar ana zincirde işlem yapmak için ücret ödemeye devam ederse, ağın güvenliği finanse edilebilir. Ama kullanım artmazsa, ücretler yetersiz kalırsa ve madencilerin toplam geliri düşerse, bazı oyuncular sistemden çıkabilir. Bu da toplam hesaplama gücünü azaltır ve güvenlik bütçesini zayıflatır.
YZ GPU’ları alır mı?
Bu tartışmaya son dönemde yeni bir kaygı da ekleniyor: yapay zekâ. İlk bakışta “Madencilerin GPU’ları YZ tarafına kayarsa Bitcoin ne olur?” sorusu çok doğal görünüyor. Ancak burada önemli bir teknik ayrım var: Bitcoin madenciliği artık büyük ölçüde GPU ile değil, bu iş için özel üretilmiş ASIC cihazlarla yapılıyor. Yani bugün Bitcoin’i koruyan ana donanım, doğrudan yapay zekâ eğitimi için kullanılan klasik GPU filosu değil. Buna rağmen endişe tamamen yersiz değil. Çünkü sermaye her zaman daha kârlı alana akar. Eğer teknoloji altyapısı, enerji erişimi, veri merkezi kapasitesi ve yatırım iştahı YZ tarafında çok daha yüksek getiri üretirse, yeni sermaye Bitcoin madenciliğine değil yapay zekâ altyapısına gidebilir. Bu durumda mevcut ağ bir anda çökmez; ama Bitcoin madenciliğine uzun vadede daha az yatırım yapılması, güvenliğin büyüme hızını sınırlayabilir. Kısacası tehdit “GPU’lar yarın Bitcoin’i terk edecek” kadar basit değil; asıl mesele, gelecekte en iyi getiri hangi dijital altyapıda olacak sorusudur.
Peki yatırımcı neden yine de Bitcoin tutsun? Çünkü Bitcoin’e inananlar sadece bugünkü fiyatı değil, kuralları önceden belirlenmiş bir para sistemini satın alıyor. Dünyada arzı siyasi kararla artırılamayan, küresel ölçekte taşınabilen, sansüre dirençli ve merkezi olmayan çok az varlık var. Bitcoin’in çekim gücü burada yatıyor. Önümüzde iyimser, dengeli ve zorlayıcı üç yol var: İlkinde Bitcoin dijital altın olarak güçlenir ve işlem ücretleri güvenliği taşır. İkincisinde daha yavaş büyür ama güçlü bir değer saklama aracı olarak kalır. Üçüncüsünde ise azalan ödül, yetersiz ücret geliri ve alternatif teknolojilerin cazibesi güvenlik tartışmalarını büyütür. Sonuçta Bitcoin için asıl soru artık yalnızca “kaç tane kaldı?” değil. Asıl soru şu: Yeni üretim neredeyse bittiğinde bile bu ağı korumak ekonomik olarak hala yeterince cazip olacak mı? Bitcoin’in gerçek geleceği, tam olarak bu cevabın içinde saklı.
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