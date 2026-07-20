Azalan ödül, büyüyen risk, işlem hacmi artmalı!

Bitcoin yıllarca çok net bir hikayeyle anla­tıldı: Her halving ile madencilere verilen ödül azalacak, piyasaya giren yeni arz darala­cak ve bu kıtlık da uzun vadede fiyatı yukarı yönlü destekleyecekti. Özellikle 10 yıl önce bu tez çok güçlüydü. Çünkü o dönemde yeni üretilen Bitcoin miktarındaki azalma, yatı­rımcı için neredeyse doğrudan “daha az arz, daha yüksek fiyat” anlamına geliyordu. An­cak bugün aynı mekanizmaya bakınca tablo daha karmaşık görünüyor. 19 Temmuz 2026 itibarıyla Bitcoin’in yaklaşık 20.058 milyon adedi çıkarılmış durumda; yani 21 milyonluk teorik sınırın yaklaşık yüzde 95,5’i zaten iş­lenmiş bulunuyor. Geriye kalan yaklaşık 942 bin BTC ise birkaç yıl içinde değil, bir asırdan uzun (2140 yılı) bir süreye yayılarak üretile­cek. Bu da halving’in artık yalnızca fiyatı des­tekleyen bir kıtlık aracı olarak değil, sistemin gelecekte nasıl ayakta kalacağını sorgulatan bir eşik olarak görülmesine yol açıyor.

Bitcoin’in kuralı basit ama etkisi çok bü­yük: Her 210 bin blokta bir, yani ortalama yak­laşık dört yılda bir, madencilere verilen blok ödülü yarıya düşüyor. Bir zamanlar blok başı­na 50 BTC veren sistem, bugün yalnızca 3.125 BTC veriyor. Bir sonraki halving’de bu rakam 1.5625 BTC’ye inecek. Yani Bitcoin hala üreti­liyor, ama musluk her dört yılda bir biraz da­ha kapanıyor. İlk yıllarda bu, piyasaya daha az yeni BTC gireceği için güçlü bir yükseliş anla­tısıydı. Fakat bugün arzın büyük kısmı zaten çıkarılmışken, asıl soru şuna dönmüş durum­da: Yeni ödül giderek küçülürken madenciler bu ağı korumaya neden devam etsin?

Burada Bitcoin’in en kritik noktası ortaya çıkıyor. Bitcoin’in güvenliği bir kurumun sö­züne değil, ekonomik teşvike dayanır. En ba­sit ifadeyle, madenciler bu ağın güvenlik or­dusudur. Bugün gelirleri iki kaynaktan gelir: yeni üretilen Bitcoin ve kullanıcıların öde­diği işlem ücretleri. Zaman ilerledikçe yeni BTC ödülü küçüleceği için sistemin güvenli­ği giderek daha fazla işlem ücretlerine ve Bit­coin’in toplam ekonomik değerine bağlı hale gelecektir. Eğer Bitcoin gelecekte de güçlü bir değer saklama aracı olur, büyük sermayenin üzerinde durduğu bir dijital rezerv varlığa dö­nüşür ve insanlar ana zincirde işlem yapmak için ücret ödemeye devam ederse, ağın güven­liği finanse edilebilir. Ama kullanım artmaz­sa, ücretler yetersiz kalırsa ve madencilerin toplam geliri düşerse, bazı oyuncular sistem­den çıkabilir. Bu da toplam hesaplama gücünü azaltır ve güvenlik bütçesini zayıflatır.

YZ GPU’ları alır mı?

Bu tartışmaya son dönemde yeni bir kaygı da ekleniyor: yapay zekâ. İlk bakışta “Maden­cilerin GPU’ları YZ tarafına kayarsa Bitcoin ne olur?” sorusu çok doğal görünüyor. Ancak burada önemli bir teknik ayrım var: Bitcoin madenciliği artık büyük ölçüde GPU ile değil, bu iş için özel üretilmiş ASIC cihazlarla yapı­lıyor. Yani bugün Bitcoin’i koruyan ana dona­nım, doğrudan yapay zekâ eğitimi için kulla­nılan klasik GPU filosu değil. Buna rağmen endişe tamamen yersiz değil. Çünkü sermaye her zaman daha kârlı alana akar. Eğer tekno­loji altyapısı, enerji erişimi, veri merkezi ka­pasitesi ve yatırım iştahı YZ tarafında çok da­ha yüksek getiri üretirse, yeni sermaye Bitco­in madenciliğine değil yapay zekâ altyapısına gidebilir. Bu durumda mevcut ağ bir anda çök­mez; ama Bitcoin madenciliğine uzun vadede daha az yatırım yapılması, güvenliğin büyüme hızını sınırlayabilir. Kısacası tehdit “GPU’lar yarın Bitcoin’i terk edecek” kadar basit değil; asıl mesele, gelecekte en iyi getiri hangi dijital altyapıda olacak sorusudur.

Peki yatırımcı neden yine de Bitcoin tut­sun? Çünkü Bitcoin’e inananlar sadece bu­günkü fiyatı değil, kuralları önceden be­lirlenmiş bir para sistemini satın alıyor. Dünyada arzı siyasi kararla artırılamayan, küresel ölçekte taşınabilen, sansüre dirençli ve merkezi olmayan çok az varlık var. Bitco­in’in çekim gücü burada yatıyor. Önümüzde iyimser, dengeli ve zorlayıcı üç yol var: İlkin­de Bitcoin dijital altın olarak güçlenir ve iş­lem ücretleri güvenliği taşır. İkincisinde da­ha yavaş büyür ama güçlü bir değer saklama aracı olarak kalır. Üçüncüsünde ise azalan ödül, yetersiz ücret geliri ve alternatif tek­nolojilerin cazibesi güvenlik tartışmalarını büyütür. Sonuçta Bitcoin için asıl soru ar­tık yalnızca “kaç tane kaldı?” değil. Asıl soru şu: Yeni üretim neredeyse bittiğinde bile bu ağı korumak ekonomik olarak hala yeterince cazip olacak mı? Bitcoin’in gerçek geleceği, tam olarak bu cevabın içinde saklı.