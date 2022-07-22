Azalan Verimler Yasası…
Bir bardak su:
Susayan için ciddi ihtiyaçtır…
Hayati önem taşır…
Çok faydalıdır…
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İkinci, üçüncü bardakta da (ilk bardaktaki kadar olmasa da…) fayda alınır…
Sonrakilerde, alınan fayda azalır…
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Daha fazlasıyla mı?
Sadece, fayda azalmaz; zararlıdır…
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İktisatta bunun adı ‘Azalan Verimler Yasası’dır…
Üretim faktörlerini sabit tutup, belirlediğiniz faktörü sürekli artırmak, kısa dönemde üretimi hızla artırır…
Sonra, üretim artış hızı azalır…
Sonra maksimum artışa ulaşılır…
Ve sonra düşüş başlar…
VELHASIL…
Değişken faktörler:
Sermaye/tasarruf…
Faiz…
Eğitim/Ar-Ge/bilim…
Emek…
Teknoloji…
Pazar/ticaret…
Güven/iç-dış siyaset…
Adalet…
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Örneğin, “düşük faiz”…
İlk bardağı, ikincisi/üçüncüsü “ekonomi için” ciddi ihtiyaç olabilir…
Ya fazlası?
Diğerlerindeki susuzluğu gidermediğin sürece, fazlası, diğerlerine de zarar verir…
Ve/veya hastalık halini alır, kronikleşir, sürekli ihtiyaç hissettirir…
(Örn: ABD… Düşük faizin ipini kaçırınca, enflasyon patlaması)