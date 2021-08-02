Azarladığı çalışanın gönlünü içki içerken ‘nominication’la aldı

SARTEN Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeki Sarıbekir, pandemi öncesi dönemde bir makine firmasının davetiyle Japonya’ya gitti.

Davet kapsamında fabrika turu yapılırken, şirketin genel müdürü hata yapan çalışanlardan birini ciddi şekilde azarladı. Azar sahnesine tanıklık etmek Sarıbekir’i üzdü.

Makine şirketi yönetimi, konuklarını o günün akşamında yemekte ağırladı. Sarıbekir, şirketin genel müdürünün gündüz fabrikada azarladığı çalışanla aynı masada yan yana oturduğunu görünce şaşırdı.

Genel müdür, gündüz fabrikada hatası nedeniyle azarladığı çalışanıyla birlikte içki içiyor, sohbet ediyordu.

Genel müdüre sordu:

- Fabrikada azarladığınız elemanınızla şimdi içki içiyorsunuz. Bu, Japonya’ya özgü bir yönetim tarzı mıdır?

Genel müdür yanıtladı:

- Biz buna “Nominication” diyoruz. Yani, birlikte içki içerek ilişkiyi sürdürme yöntemi.

Japonya’nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Sarten Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı, Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkan YardımcısıZeki Sarıbekir’e “Başkonsolos Ödülü” verdi. Nishimaki, Başkonsolosluk Rezidansı’nda gerçekleşen ödül töreninde Sarıbekir’den daha önce dinlediği anıyı anlatıp, ekledi:

- Zeki Bey, Japonya’da tanık olduğu “Nominication” yöntemini Sarten Ambalaj’da da uygulamaya başlamış. İçki içmeyen personeliyle de çay içerek sohbet ediyormuş.

Nishimaki, bu noktada şu mesajı verdi:

- Bu olaydan da anlaşıldığı üzere Sayın Sarıbekir, Türk-Japon firmaları ile işbirliği yapmanın yanı sıra Japon kültürünün de içinde olduğu bir çalışma yürütüyor.

Mitsui’nin 2015 yılında Sarten Ambalaj’a ortak olduğunu anımsattı:

- Sarten Ambalaj, ürettiği ambalaj ürünlerini Türkiye pazarının yanısıra Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediyor.

Sarıbekir’in DEİK bünyesinde Türkiye- Japonya İş Konseyi Başkan Yardımcısı olduğuna işaret etti: - Sayın Sarıbekir, İş Konseyi’ndeki göreviyle de iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde büyümesine yönelik çalışmaları da sürdürüyor. Böylelikle iki ülkenin“kazan- kazan” ilişkilerinin gelişmesine büyük katkılar sunuyor.

Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA) için çalışmaların sürdüğünü kaydetti:

- Bu anlaşma ile ülkelerimiz arasında daha büyük ekonomik ilişkilerin gelişeceği bekleniyor. İki ülkenin ilişkilerinin pozitif yönde ilerlediği bir ortamda Sayın Sarıbekir’in ilişkilerin daha üst düzeye çıkmasına katkısının olacağını ümit ediyorum.

Nishimaki, sözlerini ödül cümlesiyle noktaladı:

- Sayın Sarıbekir’in başarılarını övgüyle dile getirerek kendisine “Başkonsolos Ödülü”nü takdim etmek istiyorum.

Japonlar, “içki içmek”le “kominikasyon” u birleştirip, “Nominication”a dönüştürmüş…

Ortaya, “çalışma ortamında gerginlik yaşansa da akşam birlikte içki iç, iletişimi koru” formülü çıkmış…

Alkollü içki, çay, kahve bahane, iletişimin gücü şahane değil mi?

20 FABRİKA İLE 500 MİLYON DOLAR CİRO HEDEFL İYORUZ, MİTSUİ İLE MUTLUYUZ

SARTEN Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeki Sarıbekir, şirketin 1972’de kurulduğunu anımsattı:

- İlk kurulduğumuz yıllardan itibaren Japonya ve Japon şirketleri ile her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. İlk başlarda teneke ihtiyacımızı Nippon Steel’den ithal ettik. Bizi her zaman desteklediler.

Sarten’in bugün 20 fabrikasının olduğunu belirtti:

- Fabrikaların 16 tanesi ülkemizde. 4’ü de yurt dışında faaliyet gösteriyor. Bulgaristan, Hollanda ve Rusya’da fabrikalarımız var. 3 bin 400 kişiye istihdam sağlıyoruz. 50’nci yılımızda 500 milyon dolar ciro hedefl iyoruz.

Mitsui ile ortaklık görüşmelerinin 2014 yılında başladığını kaydetti:

- 2015 yılında yüzde 15 hissemizi alarak bize ortak oldular. Mitsui ile ortak olduktan sonra şirketimizde kurumsallaşmanın daha fazla arttığını gördük. Mitsui ile ortaklıktan dolayı çok mutluyuz. Bu ortaklığın çok uzun yıllar devam etmesini istiyoruz.

Zeki Sarıbekir, babası Yusuf Sarıbekir ve kardeşi Zeren Sarıbekir Güzelbahar’ın eşlik ettiği ödül töreninde Japonya’nın İstanbul Başkonsolosu’na döndü:

- Beni bu ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Bu ödülü almaktan gurur duyuyorum.

248 JAPON FİRMASININ TÜRKİYE’DE 2.9 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMI VAR

SARTEN Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeki Sarıbekir, iki ülke arasındaki dış ticarete değindi:

- 2020 yılında Japonya’ya ülkemizin toplam ihracatı 441 milyon dolar oldu. Japonya’dan ithalatımız ise 3.7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Japonya ile ilişkilerin en önemli boyutunu yatırımların oluşturduğuna dikkat çekti:

- Ülkemizde 248 Japon firmasının 2.9 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor. Türkiye olarak uygun ve kalifiye iş gücümüz, sanayiye yatkınlığımız ve coğrafi konumumuzla Japon şirketlerin yatırımları için uygun olduğumuzu düşünüyoruz.

Türkiye’nin Japon şirketler için bölgede üretim üssü olabileceğini, bunun iyi örneklerinin de bulunduğunu vurguladı:

- Birbirine çok benzer gelenekçi iki halkız. Bizim enerjimiz, Japonların ayrıntıcı, planlamacı yönü birleşince güzel sinerji oluşuyor. Japonya ve Türkiye’nin endüstride birlikte hareket ederek çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum.

Ardından ekledi:

- Japonya ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanamadı. İmzaların en kısa sürede atılmasının her iki ülke için çok iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum.