Azerbaycan, Karabağ zaferini Bakü’nün merkezine işleyecek

Geçen yıl aralık ayının son haftasında Bakü’de Türkiye ve Azerbaycan iş dünyası arasın­da önemli bir toplantı gerçekleş­ti. İki ülke ticaretinin arttırılma­sı amacıyla düzenlenen, Dünya Gazetesi’nin de sponsorları ara­sında yer aldığı forumu Azerbay­can Cumhuriyeti Ekonomi Ba­kanlığı himayesinde, Azerbay­can İhracat ve Yatırımları Teşvik Ajansı (AZPROMO) ve Türkiye- Azerbaycan İş Adamları ve Sa­nayicileri Birliği (TÜİB) organi­ze etmişti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Azerbaycan’ın Ekono­mi Bakanı Mikayil Cabbarov’un da katıldığı etkinliklerde ülke­de yapılan son derece önemli bir projeyi de yakından görme şan­sım oldu. 2020 Eylül’de başla­yan 44 günlük savaşın ardından Azerbaycan’a tekrar dönen Ka­rabağ için önemli bir komplek­sin Bakü’deki inşaat çalışmala­rıydı.

Zafer Parkı olarak bilinen kompleksin yapımını Türkiye’de de faaliyet gösteren Azerbaycan merkezli PMD Project adlı şirket üstleniyor. Geçtiğimiz günlerde proje Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ta­rafından ziyaret edildi. Bakü’de­ki konferansta tanıştığım PMD Project’in Genel Müdürü Neri­man Topçibaşev, parkta yapılan çalışmaları Cumhurbaşkanı İl­ham Aliyev’e anlatarak, çalışma­lar hakkında bilgi verdi.

44 günlük zafere, 44 kemerli sembol

Cumhurbaşkanı İlham Ali­yev’in zaferin hemen ardından 3 Aralık 2020 tarihinde imzala­dığı kararnameye yapılan komp­leks, Azerbaycan halkının Va­tanseverlik Savaşı’ndaki eşsiz kahramanlığının korunması ve kamuoyuna sergilenmesi ama­cıyla Bakü’de inşa ediliyor.

Tam adı ‘Vatanseverlik Savaşı Anıt Kompleksi ve Zafer Müzesi’ ola­rak belirlenen komplekste sa­vaştaki şehitlerin hatırası ya­şatılacak. Bakü’nün en önem­li alanlarından biri olan Noyab Bulvarı’nda yapılan ve toplamda 9 hektarlık alana kurulu komp­leks, 44 günlük zaferle işaretlen­miş durumda. Örneğin komplek­sin girişinde 44 kemer bulunu­yor ve bu kemerlerin her biri 44 metre uzunluğunda.

Parkın girişine 8 Kasım Zafer Bayramı’nı anlatan bir anıt dikile­cek. Anıtın çevresine Karabağ ha­lılarının desen ve dekoratif unsur­larını yansıtan yeşillikler ekilecek.

Park alanından Zafer Müzesi’ne iki yönlü giriş yapılacak. 9 bin 200 metrekare alana sahip müzenin yan duvarına Azerbaycan’ın top­rak bütünlüğü uğruna şehit olan askerlerin isimleri yazılacak. Za­fer Parkı’nda tema bahçesi, şelale, Karabağ hatıra bahçesi ve parkın genel seyir noktası oluşturulacak. Parkın sonunda Özgürlük Bayrağı Meydanı’nın inşası da planlanıyor. Parkın sonunda bir hatıra bahçe­si oluşturulacak. Bu bölüme inen yol, yüksek çiçek ve yeşilliklerle çevrelenecek.

Hatıra bahçesi çev­resinde dinlenme alanları oluştu­rulacak, koltuklar yerleştirilecek. Su havzasının ortasında Azerbay­can bayrağı dalgalanacak. Karabağ Zaferi’nin üzerinden 4 yıl geçti ve Azerbaycan, dünyanın en önem­li sembol yapılarından birini inşa edecek. Türk şirketlerinin de ye­niden hayata döndürdüğü Karabağ uğruna can veren şehitlerin adı, Azerbaycan’ın kalbine işlenecek.