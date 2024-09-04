Azerbaycan, Karabağ zaferini Bakü’nün merkezine işleyecek
Geçen yıl aralık ayının son haftasında Bakü’de Türkiye ve Azerbaycan iş dünyası arasında önemli bir toplantı gerçekleşti. İki ülke ticaretinin arttırılması amacıyla düzenlenen, Dünya Gazetesi’nin de sponsorları arasında yer aldığı forumu Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı himayesinde, Azerbaycan İhracat ve Yatırımları Teşvik Ajansı (AZPROMO) ve Türkiye- Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) organize etmişti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Azerbaycan’ın Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov’un da katıldığı etkinliklerde ülkede yapılan son derece önemli bir projeyi de yakından görme şansım oldu. 2020 Eylül’de başlayan 44 günlük savaşın ardından Azerbaycan’a tekrar dönen Karabağ için önemli bir kompleksin Bakü’deki inşaat çalışmalarıydı.
Zafer Parkı olarak bilinen kompleksin yapımını Türkiye’de de faaliyet gösteren Azerbaycan merkezli PMD Project adlı şirket üstleniyor. Geçtiğimiz günlerde proje Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ziyaret edildi. Bakü’deki konferansta tanıştığım PMD Project’in Genel Müdürü Neriman Topçibaşev, parkta yapılan çalışmaları Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e anlatarak, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
44 günlük zafere, 44 kemerli sembol
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in zaferin hemen ardından 3 Aralık 2020 tarihinde imzaladığı kararnameye yapılan kompleks, Azerbaycan halkının Vatanseverlik Savaşı’ndaki eşsiz kahramanlığının korunması ve kamuoyuna sergilenmesi amacıyla Bakü’de inşa ediliyor.
Tam adı ‘Vatanseverlik Savaşı Anıt Kompleksi ve Zafer Müzesi’ olarak belirlenen komplekste savaştaki şehitlerin hatırası yaşatılacak. Bakü’nün en önemli alanlarından biri olan Noyab Bulvarı’nda yapılan ve toplamda 9 hektarlık alana kurulu kompleks, 44 günlük zaferle işaretlenmiş durumda. Örneğin kompleksin girişinde 44 kemer bulunuyor ve bu kemerlerin her biri 44 metre uzunluğunda.
Parkın girişine 8 Kasım Zafer Bayramı’nı anlatan bir anıt dikilecek. Anıtın çevresine Karabağ halılarının desen ve dekoratif unsurlarını yansıtan yeşillikler ekilecek.
Park alanından Zafer Müzesi’ne iki yönlü giriş yapılacak. 9 bin 200 metrekare alana sahip müzenin yan duvarına Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü uğruna şehit olan askerlerin isimleri yazılacak. Zafer Parkı’nda tema bahçesi, şelale, Karabağ hatıra bahçesi ve parkın genel seyir noktası oluşturulacak. Parkın sonunda Özgürlük Bayrağı Meydanı’nın inşası da planlanıyor. Parkın sonunda bir hatıra bahçesi oluşturulacak. Bu bölüme inen yol, yüksek çiçek ve yeşilliklerle çevrelenecek.
Hatıra bahçesi çevresinde dinlenme alanları oluşturulacak, koltuklar yerleştirilecek. Su havzasının ortasında Azerbaycan bayrağı dalgalanacak. Karabağ Zaferi’nin üzerinden 4 yıl geçti ve Azerbaycan, dünyanın en önemli sembol yapılarından birini inşa edecek. Türk şirketlerinin de yeniden hayata döndürdüğü Karabağ uğruna can veren şehitlerin adı, Azerbaycan’ın kalbine işlenecek.