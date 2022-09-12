Azerbaycan ve Türkiye, savunma sanayiinde ortak yatırım yapacak

Türkiye ile Azerbaycan arasında ekonomiye yönelik bağlar giderek güçleniyor. Karabağ Savaşı’nın ardından daha da gelişen ilişkiler inşaat sektörü ve madencilik alanında da hızlandı. Cengiz Holding’den Kolin’e, Demirören’den Kalyon’a son yıllarda hızlı büyüme kaydeden Türk şirketleri Azerbaycan’da yeni projeler üstlendi, ihaleler kazandı. Bakü-Ankara arasındaki artan bu ilişkiler şimdi de üretime yönelik meyvelerini veriyor. Bu anlamda savunma, teknoloji ve kimya öne çıkan sektörler arasında. Savunma sanayisinde ortak projeler için görüşmeler devam ederken birlikte üretim konusunun detayları giderek belirgin hale geliyor. Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Madat Guliyev, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak savunma sanayi ürünleri üretimi kurmayı planladıklarını getirdi. Guliyev, sadece yeni araç imalatı değil, askeri teçhizatın güçlendirilmesi ve onarımını da bu işbirliklerinin arasında yer alacağını dile getirdi.

Türkiye'de savunma sanayisinin çok hızlı geliştiğini, silah üretimi ve yan sanayi alanında çalışan şirket sayısının 1.500’e ulaştığını belirten Guliyev, “Dünyanın ilk 100 savunma sanayii üreticisi arasında 7 Türk firması yer alıyor” dedi. Guliyev, Azerbaycan’da yerli üretim için insansız hava araçlarının yanı sıra düşman hedeflerini uzaktan vurabilen diğer silah türlerini de içeren ekipmanların geliştirilmesi için çalıştıklarını ifade etti. Guliyev, Azerbaycan ve Türkiye’nin çeşitli askeri alanlarda aktif olarak işbirliği yaptığını, ülkeler arasında ortak tatbikatlar düzenlediğini hatırlatarak savunma sanayisine yönelik ortak üretimin de buna ekleneceğini söyledi. Azerbaycan medyasına konuşan Guliyev, işbirliğinde yer alacak Türk şirketleri hakkında ise bilgi vermedi.

TEŞVİK VE FIRSATLARI GÖRÜŞTÜLER

Savunma sanayisinin yanı sıra teknoloji konusunda da yatırım konusu masada. Bunun son adımlarından birini de Türk şirketi C Tech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş attı. CTech Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cüneyd Fırat ile Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBIA) Yönetim Kurulu Başkanı Orkhan Mammadov, Bakü’de yatırım planı için ortak bir görüşme yaptı. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı “ADEX” ve Uluslararası İç Güvenlik, Emniyet ve Kurtarma Ekipmanları Fuarı “Securex Caspian” kapsamında düzenlenen toplantıda KOBIA Başkanı Mammadov, Azerbaycan’da yatırıma yönelik verilen teşvikler ve fırsatlar hakkında bilgi verdi.

HANGİ HOLDİNG YATIRIM PAZARLIĞINDA?

Önümüzdeki günlerde Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler daha da artacak. Geçmişte inşaat sektörü ile sınırlı kalan ekonomik bağlar güçlenecek. Edindiğim bir bilgiyi daha paylaşmak isterim. Henüz yatırım planı netlik kazanmasa da Türkiye’nin önde gelen bir holdinginin üst yönetimi geçtiğimiz hafta yine Azerbaycan’daydı. Enerjiden liman taşımacılığına birçok sektörde yer alan bu Türk devi yakın zamanda kimya sektörüne yönelik bir üretim tesisini Azerbaycan’da hayata geçirmeyi planlıyor. Anlaşma tamamlandığında bu konuda sizleri haberdar edeceğim.