Azerbaycan’la geçiş belgesi sıkıntısı yaşanıyor

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, pandemi nedeniyle Orta Asya’ya ihracatta tek geçiş alternatifi konumuna gelen Azerbaycan’ın Türk taşımacılara verdiği düşük geçiş kotası nedeniyle sıkıntı yaşandığını bildirdi. “Azerbaycan geçiş belgesi yetersiz, ihracatçı çözüm bekliyor” diyen Güzelmansur, Türk ihraç ürünlerini Orta Asya’ya taşıyan TIR’lara Azerbaycan tarafından verilen yetersiz transit geçiş kotası nedeniyle hem ihracatçı hem de nakliyecinin kayıp yaşadığını söyledi. CHP’li Güzelmansur “Azerbaycan’ın verdiği transit geçiş belgelerinin yetersiz olması nedeniyle ihracatçılarımız ve nakliyecilerimiz operasyon güçlüğü yaşamaktadır. Pandemi dolayısıyla adeta felç olan ihracatımızın açık pazarlara da transit geçiş belgesi kotası nedeniyle ulaşamaması kabul edilebilir bir durum değildir” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması için soru önergesi veren Güzelmansur, “Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’dan Orta Asya’ya ihracatımıza yeterli olacak kadar transit geçiş belgesi alınamamasının sebebi nedir ?” diye sordu. Güzelmansur, “Orta Asya pazar payı kaybının önlenmesi için Azerbaycan’da Türk taşımacılara uygulanan ikili-transit geçiş belgeleri artırılacak mıdır? Azerbaycan ile karayolu taşımacılığında ‘transit taşımalarda tam serbestleşme’ hedefi doğrultusunda bugüne kadar atılan adımlar ve sonuçları nelerdir? Dost ve kardeş ülke Azerbaycan tarafından ülkemize ihtiyacımızın çok altında transit geçiş belgesi verilmesi nedeniyle Türk taşımacıların kapılarda kalması, Yunan ve diğer yabancı taşımacıların ise yeterli belgeye sahip olmaları dolayısıyla sorun yaşamamaları kabul edilebilir bir durum mudur? Haksız rekabete yol açan bu durum nasıl ve ne zaman önlenecektir?” sorularına yanıt istedi.

“TÜİK eski verilerini revize etmeli”

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, TÜİK’in açıkladığı 2021 Ocak ayı işsizlik verileri ile geniş tanımlı atıl işgücü oranını duyurmaya başlamasının olumlu bir adım olduğunu belirterek, daha önce yayınlanan detaylı istihdam ve işsizlik verilerinin de yeni metodolojiye uygun biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti. Çanakçı, “Gelinen noktada TÜİK, partimizin yapmış tespit ve değerlendirmeleri doğrulamış ve ocak ayı itibariyle atıl işgücü oranını yüzde 30,2 olarak açıklamıştır. Bu 2020 yılının aynı ayına göre yaklaşık 8 puanlık bir artışı ifade etmektedir. Açıklanan veriler her dört gencimizden birinin işsiz olmaya devam ettiğini göstermektedir” dedi.