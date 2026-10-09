Azimut ve Ferrari’den Hypersail iş birliği

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Azimut Yachts, Ferrari'nin okyanus yarışları için geliştirdiği Ferrari Hypersail projesinin resmi yatçılık partneri ve teknik Partneri oldu. İki İtalyan markasını bir araya getiren işbirliği, denizde performans ve mühendislik alanında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Ortaklık kapsamında Ferrari Hypersail'in operasyon merkezi Azimut'un Livorno tersanesinde kurulurken, ilk test süreçlerinde kullanılacak özel destek teknesi de Azimut tarafından geliştirildi. Ferrari Hypersail için özel olarak hazırlanan Azimut Fly 72, prototipin ilk uçuş testleri ve sonraki denemelerde görev alacak.

Azimut Ar-Ge ve Teknik Departmanları, Ferrari Hypersail prototipini direk ve yelkenleri olmadan yaklaşık 30 knot hıza ulaştırabilecek, aynı zamanda foil üzerinde kalkış ve uçuş testlerini destekleyebilecek yüksek performanslı bir tekne geliştirmek üzere çalıştı.

Bu doğrultuda Fly 72 platformu kapsamlı şekilde yeniden tasarlandı. Karbon fiber kullanımının artırılmasıyla teknenin ağırlığı yaklaşık 6 ton azaltılırken, tamamen Ferrari Hypersail projesine özel geliştirilen mimari sayesinde toplam güç 4 bin beygire çıkarıldı. Böylece model, standart versiyonunun yaklaşık iki katı güce ulaşarak yarış karakteri kazandı.

Ferrari Hypersail prototipini güvenle çekebilmek için gövdeye yüksek dayanımlı özel bir çekme sistemi entegre edildi. Yoğun mühendislik çalışmaları sonucunda geliştirilen bu yapı, yüksek statik ve dinamik yükler altında güvenli kullanım sağlayacak şekilde tasarlandı.

Ortak vizyon

Azimut Genel Müdürü Andrea Antichi, şirketin sektörde yalnızca geleceğin teknolojilerine odaklanan bağımsız bir Ar-Ge departmanına sahip olduğunu vurgulayarak, Ferrari Hypersail gibi yenilikçi bir projede yer almaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Ferrari Yarış Bütçe Sorumlusu Lorenzo Giorgetti ise Ferrari'nin yarış DNA'sını okyanus yelkenciliğine taşımayı hedefleyen Hypersail projesinde Azimut'un hem operasyon merkezi hem de özel destek teknesiyle geliştirme ve test süreçlerine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Küresel görev

Enrico Voltolini liderliğindeki Ferrari Hypersail ekibinin ihtiyaçlarına göre düzenlenen Azimut Fly 72, test süreçlerinin ardından mürettebat konaklaması ve VIP ağırlama amacıyla da kullanılacak. Tekne, Ferrari Hypersail ekibine ilk deneme seferlerinden başlayarak dünyanın farklı noktalarında gerçekleştirilecek önemli organizasyonlarda destek vermeyi sürdürecek.

Bağımsızlar Milano’daki saat haftasında buluştu

Dubai Watch Week ile birlikte işbirliğiyle ilerleyen Milano Saat Haftası, 2- 4 Ekim tarihleri arasında İtalya’nın Milano kentinde düzenlendi.

Bağımsız saat markalarının çoğunlukta olduğu fuarda, saat ustaları, dünyanın pek çok noktasından saat severler ve saat koleksiyonerleri yer aldı.

Fuara çok yakın bir alanda kurulan Patek Philippe Exhibition’da ise markanın İtalya’ya özel limitli saatleriyle yeni modelleri tanıtıldı. Sadece İtalya’da 22’ye yakın mağazası bulunan Patek markasının etkinlik alanında, Stern ailesi de hazır bulundu. Etkinliğe ayrıca eski profesyonel futbolcular Zlatan Ibrahimovic ve Thierry Henry gibi isimler de katıldı.

Fuarda, ana markaların şemsiyesi altında olmadan ilerleyen, yılda 30 ila 50 bin adetlik üretimler yapan bağımsız markalara olan ilgi de yüksekti. Japonya’dan gelen saatçilerin de yer aldığı fuara, her şeyi tamamen elle yapan Japon usta Yosuke Sekiguchi de katıldı. Dennison, Louis Erard, Groubel Forsey, Chopard gibi markaların da yer aldığı fuarda, saat fiyatları ise 80 ila 90 bin euro’dan başlıyordu.

Binbir gece masalları zamanı

Rado, Binbir Gece Masalları'ndan ilham alan yeni Centrix Moonphase Limited Edition modelini tanıttı. Centrix koleksiyonunda ilk kez ay evresi komplikasyonuna yer verilen ve yalnızca 1001 adet üretilen saat, siyah sedef ve aventurin kadranını elmas detaylarla buluşturuyor.

Ay ışığından ilham alan siyah ve gümüş tonlarındaki tasarım, yıldızlı gökyüzünü çağrıştıran kadranı ve ay evresi göstergesiyle dikkat çekiyor. Modelin sınırlı üretim adedi de “Binbir Gece Masalları”na gönderme yapıyor.

Saatin kadranında yer alan 29 Top Wesselton elmas, Dünya'nın eğikliğini simgeleyen kavisli bir hat oluşturuyor. Siyah sedef üzerindeki Dünya motifi tarih göstergesine eşlik ederken, aventurin yüzey yıldızlı gece görünümü sunuyor. Saat 12 yönüne yakın konumlandırılan ay evresi göstergesi ise dolunaydan yeni aya uzanan döngüyü takip ediyor.

Sınırlı üretim

35 mm paslanmaz çelik kasaya sahip Centrix Moonphase Limited Edition, parlak siyah ileri teknoloji seramik orta bağlantılara sahip bileziğiyle geliyor. Kasa arkasında yıldız motifleri ve "Limited edition, one night out of 1001" ibaresi yer alırken, model özel sunum kutusu ve sertifikasıyla teslim ediliyor.

Rado'nun R084 quartz mekanizmasıyla çalışan saat; tarih ve ay evresi göstergesine de sahip.