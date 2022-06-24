Baba ‘köfte ekmek’ saydı 2 bin 150’nci şubeyi açıp dünyada ilk 3’e göz dikti

YIL 1994… Ata İnşaat’i Atatürk Barajı inşaatını üstlenmelerinden yola çıkarak Sedat Üründül ile birlikte kuran Ertuğrul Kurdoğlu’nun büyük oğlu Erhan Kurdoğlu, ABD’den yeni iş alanı önerisiyle döndü:

- Burger King’i Türkiye’ye getirelim.

Ertuğrul Kurdoğlu oğlunun önerisini küçümsedi:

- Biz koskoca Atatürk Barajı’nı yapmış bir grubuz. Şimdi köfte ekmek ile mi uğraşacağız.

Erhan Kurdoğlu ısrar etti:

- Gıda, dünyada en kalıcı sektör. Önü her zaman açık. Fast food (hızlı yemek) Türkiye’de de giderek büyüyecek.

Ata Grubu, Erhan Kurdoğlu’nun ısrarıyla Burger King’i 28 yıl önce Türkiye’ye getirdi. Türkiye’deki büyümesiyle Burger King’i globalde yöneten şirketin dikkatini çekince 2012 yılında Çin operasyonlarını yönetmek üzere önü açıldı.

Ata Grubu bünyesinde Burger King Türkiye ve Çin operasyonlarını yöneten şirket, zamanla 6 fast food markasına sahip TFI TAB Gıda Yatırımları’na dönüştü.

TFI TAB Gıda Yatırımları, önceki gün Türkiye’de 700’üncü, Çin dahil toplamda da 2 bin 150’nci Burger King restoranını açtı.

TFI TAB Gıda Yatırımları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, TFI TAB Gıda Yatırımları Kurucu Ortağı ve CEO’su Korhan Kurdoğlu, açılış vesilesiyle sohbet toplantısı düzenledi. Toplantıda Kurdoğlu kardeşlere TAB Gıda CEO’su ve TFI TAB Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Caner Dikici, TFI TAB Gıda Yatırımları CMO’su Sinan Ünal, TAB Gıda Genel Müdür Yardımcıları Tarık Mesut Yüzbaş, Özgür Çetinkaya ve Cihan Bıçak eşlik etti.

Erhan Kurdoğlu, söze şöyle girdi:

- Türkiye’de tek bir restoran ile yola çıkıp bugün Çin ve Türkiye’de toplam 2 bin 700’e yakın restoran ile dünyanın en büyük 5 restoran operatöründen biri haline geldik.

Türkiye’deki mevcut restoranlarını markalara göre sıraladı:

- 700’ü Burger King, 254’ü Popeyes, 88’i Sbarro, 81’i Arby’s, 143’ü Usta Dönerci, 34’ü Usta Pideci’den oluşan 1300 restoranımızla Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veriyoruz.

Caner Dikici araya girdi:

- Sinop’ta Burger King yoktu, yeni açtık. Burdur’da da restoranımız hizmete girmek üzere.

Erhan Kurdoğlu sürdürdü:

- 71 ilde vardık. 81’i ilin tamamına doğru yol alıyoruz.

2012’de Çin’e girdiklerini anımsattı:

- Çin’de 10 yılda 200 şehirde 1400 Burger King restoranına ulaştık. Bu başarılar, dünya markalarını her coğrafyada işletebilme ve standardı sağlayabilme kabiliyetimizi gösteriyor.

Türkiye’deki 700’üncü Burger King’in açılışına markayı dünyada yöneten Restaurant Brands International (RBI) Yurtdışı Operasyonlar Başkanı David Shear’ın da katıldığını bildirdi:

- Yıl sonunda Türkiye’de sadece Burger King markamızla 750 restorana ulaşmış olacağız. Diğer markalarımızda açacağımız restoranlarla Türkiye ve Çin başta olmak üzere restoran sayımız bu yıl sonunda 3 bini bulacak.

David Shear, açılışta şu mesajı verdi:

- Dünyanın oldukça zorlu bir dönemden geçtiği bugünlerde, en büyük iş ortağımız TFI TAB Gıda Yatırımları’nın her geçen gün daha da güçlenerek büyümesini gururla izliyoruz. Sistemde bir başarı hikayesi yazdılar. Bu başarıların katlanarak artacağına inanıyoruz.

Korhan Kurdoğlu, RBI’ın Burger King ve Popeyes gibi markaları bünyesinde bulundurduğuna işaret etti:

- Dünyadaki 4 RBI restoranından birini TFI TAB Gıda Yatırımları işletiyor. Ata Grubu’nun kurucusu babamız çok büyük inşaat işleri yaptı. Abim (Erhan Kurdoğlu) Burger King işini gündeme getirdiğinde babam küçük bir iş gibi gördü. Şimdi gururumuz, lokomotif gücümüz.

Erhan Kurdoğlu, yılsonu için dünyada ulaşacakları konumun altını çizdi:

- TFI TAB Gıda Yatırımları, şu anda dünyada ilk 4 restoran operatöründen biri. Yıl sonunda toplam 3 bin restorana ulaştığımızda dünyanın ilk 3 restoran operatöründen biri olacağız.

Ata Grubu, 28 yıl önce Burger King’i Türkiye’ye getirerek girdiği fast food sektöründe TFI TAB Gıda Yatırımları ile dünyada ilk 3 operatör arasına girmek üzere emin adımlarla ilerliyor…

Erhan ve Korhan Kurdoğlu kardeşler, büyümeyi hız kesmeden sürdüreceklerinin işaretlerini veriyor…

480 milyon hamburger ekmeği üretiyor, 360 milyon kişiye yediriyor

TFI TAB Gıda Yatırımları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, ürün tedarikinin tamamına yakınını kendi tesislerinden karşıladıklarını belirtti:

- Tedarik zincirinin kırıldığı pandemi döneminde özellikle sürdürülebilir bir gıda sistemi inşa etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük.

Ekosistemdeki şirketlerini sıraladı:

Fasdat Gıda: Türkiye’nin önde gelen lojistik operatörlerinden biri. 9 deposundan ve 1 sebze işleme tesisinden 203 araçla Türkiye’nin dört bir yanına teslimat yapıyor.

Türkiye’nin önde gelen lojistik operatörlerinden biri. 9 deposundan ve 1 sebze işleme tesisinden 203 araçla Türkiye’nin dört bir yanına teslimat yapıyor. Ekmek Unlu Gıda Mamulleri: 2 fabrikasında yılda 480 milyon hamburger ekmeği üretiyor.

2 fabrikasında yılda 480 milyon hamburger ekmeği üretiyor. Atakey: Türkiye’nin en büyük patates işleme fabrikası. Yılda 90 bin ton kızartılmaya hazır patates üretiyor.

Türkiye’nin en büyük patates işleme fabrikası. Yılda 90 bin ton kızartılmaya hazır patates üretiyor. Ekur Et Entegre: Yıllık 33 bin 600 ton et işleme kapasitesiyle Türkiye’nin önde gelen şirketi konumunda bulunuyor.

Ardından ekledi:

- Sürdürülebilir gıda sistemi için çiftçilere sözleşmeli tarım kapsamında birçok destek sağlıyoruz.

Bu yılın ilk 5 ayındaki canlılığa dikkat çekti:

- Restoranlarımızda iş hacmi açısından iyi bir yıl olan 2019’u geçtik.

TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş. CMO’su Sinan Ünal, bu durumu verilerle ortaya koydu:

- 2022’de 6 fast food markamıza ait restoranlarda toplam 200 milyon fiş kesilmiş olacak. Bu, 360 milyon kişiye hizmet vermek anlamına geliyor. 2019’da 324 milyon kişiye hizmet vermiştik.

Çin’e, Brezilya’ya 25 milyon dolarlık patates ihraç ediyor

TFI TAB Gıda Yatırımları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, patates işleme fabrikası Atakey’in yurt içinde yıllık 90 bin ton kızartılmaya hazır patates üretiminin yanısıra ihracata da çalıştığını bildirdi:

- Patates ihraç ettiğimiz ülkelerin başında Çin, Kore, Brezilya ve İngiltere geliyor.

Patates ihracatının parasal değerini paylaştı:

- Patates ihracatımız 25 milyon doları buluyor.

Paket siparişi yüzde 30’a çıktı, restoranda dijital operatör oluyoruz

TFI TAB Gıda Yatırımları Kurucu Ortağı ve CEO’su Korhan Kurdoğlu, dijitalleşmeye uzun süredir yatırım yaptıklarını ve pandemi döneminde bunun meyvelerini topladıklarını vurguladı:

- Çin’de ödemelerin ve siparişlerin yüzde 99’u dijital. Türkiye’de de bu yıl siparişlerin yüzde 30’u paket servise dönüştü. Dijitalleşme ve dağıtım kanallarına yaptığımız yatırım sonucunda paket servisimiz pandemi öncesinin 4 katına çıktı.

Ardından ekledi:

- Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar, önümüzdeki dönemde TFI TAB Gıda Yatırımları’nın dünyanın dijital restoran operatörüne dönüştürecek.