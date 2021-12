Baba toprağına okullar açan Gedik Uşakspor’a da sponsor oluyor

Türkiye’nin en mütevazı şehirlerinden biridir Uşak. Neyi meşhur derseniz, tam olarak akla gelen bir şeyi yok. Tarihi olarak oldukça zengin olan kent, Karun Hazineleri’nin ev sahibi. Dünyanın en uzun ikinci kanyonu bu kentte. Birbirinden farklı yemekleriyle Anadolu’nun en zengin mutfaklarından biri Uşak’ta. Türkiye’nin ilk sanayi tesislerinden Uşak Şeker Fabrikası’nın yanı sıra halılarıyla, kilimleriyle, tarhana çorbasıyla, Uşak’ın bir de Halil Gedik’i meşhur. Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan Devrim’in mühendislerinden olan Gedik Holding’in kurucusu Halil Kaya Gedik... Her ne kadar Gedik Holding, İstanbul merkezli olsa da gönlü Uşak’ta kalmış. Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik ve 3’üncü jenerasyon bu bağı canlı tutuyor.

Spordan eğitime birçok konuda şehrin çehresini değiştirmek için büyük çaba sarf eden Gedik Holding’in Başkanı Hülya Gedik’in davetlisi olarak Uşak’a geldik. Gedik’in yanında ise şirket yöneticileri, Gedik Üniversitesi’nden akademisyenler ve en önemlisi 3’üncü jenerasyon yani kızları Asu ve Asya Sadıklar var. Hülya Gedik, Kentin spordaki en önemli temsilcisi Uşakspor’a bu yıl forma sponsoru olduklarını anlatarak başlıyor sözlerine. Vala Gedik Anadolu Lisesi, Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu, Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ni kente kazandırdıklarını dile getiren Hülya Gedik, kadın girişimlerine yönelik gelişmelerin de destekçisi olduklarını ve olmaya devam edeceklerini anlatıyor. Uşak’taki Halil Kaya büstünün açılışını yerel yöneticiler ve kızları ile birlikte yapan Hülya Gedik, “Her zaman için Halil Kaya Gedik'in kızı olmaktan gurur duydum. Bu bakımdan kendimi de çok şanslı hissettim. Sadece bana kaynak işini öğretmedi. Her şeyi sevmeyi öğretti. Topluma katkı koymadan yapılan bir işin de anlamlı olmadığını öğretti. Her zaman aynı kaynak gibi her zaman birbirimizi birleştirmeyi bize öğretti. Kaynakta öyle birleştiren bir malzeme olduğu için insanı insanla, insanı işle, işi toplumla birleştirmeyi öğretti” diye sözlerini sürdürdü.

DÜNYANIN EN UZUN KANYONUNA BALON TURİZMİ

Uşak, Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından birine sahip. Kentin 41 yaşındaki belediye başkanı Mehmet Çakın ise Gedik'in gençler için iyi bir rol model olduğunu ifade ediyor. Programa katılan Uşak Milletvekili Mehmet Altay ise kentin gelişimi için biraz geç kalındığını da itiraf ediyor aslında. Altay, “Bunun için yeni bir süreç bizleri bekliyor. Türkiye’nin en zengin mutfaklarından birine sahibiz. Bunun için UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi yani mutfağımız ile gireceğiz. Ayrıca 77 kilometrelik dünyanın en uzun kanyonu olan Ulubey Kanyonu’nun dünyaya tanıtılması için çalışıyoruz. Geçmiş yıllarda buraya 150 metre yükseklikteki, 135 metrekare büyüklüğündeki cam teras kuruldu. Bu yıl da ilk kez balon turları başlayacak. Kadınların hayata daha fazla katılımı sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Gedik Ailesi ile de bu konuda ortak işbirlikleri olacak” dedi.