Babacan: Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasını seçmen engelleyecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı konusunda yaşanan tartışmalara ilişkin olarak “Erdoğan’ın bir kere daha cumhurbaşkanı olmasını engelleyecek olan seçmendir” dedi.

Haftalık değerlendirme toplantısında gazetecilerin soruları yanıtlayan Babacan, “Hukukçuların kahir ekseriyeti Cumhurbaşkanının şu an ikinci döneminde olduğunu söylüyor. Aksini söyleyen hukukçu sayısı çok az. Bu bir itiraz konusu olur, YSK’ya giderse YSK’nın bu konuda Sayın Erdoğan’ı kırmayacağını bekleriz. Çünkü bugüne kadar alınan kararlara baktığımızda, maalesef YSK’nın vicdanlarda yer bulmayan, kabul görmeyen pek çok kararına şahit olduk. Ancak anayasada bir hüküm var. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis seçim kararı alır da ülkeyi seçime götürürse o zaman bir dönem daha hak oluşuyor. Haziran değil Mayıs 2023’te yapılacak seçim bile o teknik gerekliliği yerine getirebilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla biz bunu bugün için çok faydalı bir tartışma olarak görmüyoruz. Bu konuda bir hukuk tartışması olabilir fakat siyasi perspektiften baktığımızda Sayın Erdoğan’ın bir kere daha Cumhurbaşkanı olmasını engelleyecek olan vatandaşlarımızdır, seçmendir” dedi.

12 Şubat Cumartesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetiyle gerçekleşecek liderler zirvesine ilişkin olarak, “Cumartesi günkü toplantı şu anda güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarımızın gelmiş olduğu noktanın bir teyidi ve bundan sonraki sürecin istişaresi ile ilgili bir toplantı olacak. Umarız ki verimli olur, ülkemiz için hayırlı sonuçlar doğurur” değerlendirmesi yaptı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. tarafından gündeme gelen 11 milletvekilli istifa etmesi ve ara seçim yolunun açılması konusunda tartışmalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Babacan, “Ülkemizin ara seçime değil, mümkün olan en kısa zamanda bir genel seçime ihtiyacı var” açıklaması yaptı.

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Eylem Planı açıklayacak

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, bugün saat 10:00’da İstanbul’da düzenleyeceği basın toplantısı ile Ekonomi ve Finans Eylem Planı açıklayacak. Ekonomi ve Finans Eylem Planının açıklaması, Genel Başkan Ali Babacan ile Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı’nın sunumuyla gerçekleşecek.