Babası Hüseyin Doğan’ın ‘zeytinyağı’ tutkusunu Vievi markasıyla yaşatacak

Ramsey ve KİP markalarını bünyesinde bulunduran Gürmen Giyim ile hazır giyimden enerjiye farklı sektörlerde yatırımları bulunan Gürmen Group’un İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Doğan, 2016 yılında hayata veda etti. 2013- 2015 döneminde Birleşmiş Markalar Derneği’nin başkanlığını da yapan Doğan, liderlik özelliğinin yanı sıra adil, nazik ve bilge kişiliğiyle öne çıkan bir isimdi… “Hedefimiz, Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülkede en az bir Türk markasının mağaza açmasını sağlayarak 20 milyar dolarlık markalı ihracat gerçekleştirmek” diyerek başladığı BMD Başkanlığı döneminde Türk markalarının yurt dışı açılımlarına ivme kazandırmak için ticaret turları düzenleyerek fark yarattı. Ben de mesleğim gereği sık sık arardım kendisini ve ne zaman arasam sabırla sorularımı cevaplar, o an müsait değilse mutlaka geri döner, yardımcı olmaya çalışırdı…

Hüseyin Doğan’ı rahmetle anarken bugün size onun bir hayalini gerçekleştiren kızı Kübra Doğan Erkoç’tan söz etmek istiyorum. Bayramdan önce Hüseyin Doğan’ın yakın dostları, iş dünyasından arkadaşları ve tanıdığı gazetecilerin de yer aldığı isimlere Kübra Doğan Erkoç imzalı notla özel bir zeytinyağı gönderildi. Vievi marka zeytinyağı özel bir seriydi, Ekim ayında dolunay ışığında elle, özenle hasat edilen zeytinlerden üretilmişti. Notta, “Sevgili babamız rahmetli Hüseyin Doğan’ın sağlığında büyük bir heyecanla seçtiği zeytin fidanlarımız büyüdü, ağaç oldu ve dallarından topladığımız zeytinler babamızın bizlere emanet ettiği Vievi markasıyla hayat buldu” gibi duygusal satırlar dikkat çekiyordu.

Haziran ayında zeytinyağı eğitimi için İtalya’ya gidecek

Notu okuduktan sonra Kübra Doğan Erkoç’u aradım. Babasının birçok dostu da kendisini aramış, çok duygulanmış. “Gözyaşlarıyla kapattık telefonları” diyen Kübra Doğan Erkoç, babasının hayalini gerçekleştirmekten dolayı mutlu ve gururlu. “Babamın tutkusunu devam ettirmek en büyük motivasyonum oldu. Babamla 2014 yılında İspanya’ya gittik. Son tatillerimizden biriydi. Orada zeytinlikleri gezmiştik. 2015 yılında hastalandı, 2016 yılında da onu kaybettik. Ben uluslararası pazarlama okudum. 2013 yılında babamın ısrarıyla şirkete geldim. En son, projelerden sorumlu yöneticiydim. Anne olunca bir ara verdim. Annelik arası yeni bir soluk ihtiyacı da getiriyor. O dönemde kendimi zeytinyağı işinde buldum ve adeta aşık oldum. Hayat beni aldı getirdi buraya. Bir yıldır işin içindeyim ve üretimden şişeye her aşamasında kendimi geliştirmek istiyorum. Haziran’da İtalya’ya zeytinyağı eğitimine gideceğim. Palermo’da teknik bir kurs ama asıl sertifikayı tadım alanında veriyorlar. Bu sertifikanın bana çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Kübra Doğan Erkoç, bu projede tarım grubunun başındaki Selim Doğan ile birlikte çalıştıklarını, babasının döneminden beri bu işe emek veren kıymetli yöneticileri olduğunu anlattı. Selim Doğan, 2008 yılında vakitsiz vefatıyla üzüntü yaratan, dönemin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan’ın oğlu… Aile olarak bu tarıma büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi Kübra Doğan Erkoç ve devam etti: “Ben de kadın bir girişimci olarak tarıma ve zeytinyağına büyük önem veriyorum. Katma değerli bir ürün yaratmayı, onu dünyaya ihraç etmeyi çok istiyorum. Ailemizin Ramsey dışında tarım ve enerji gruplarımız var. Kastamonu’da sevgili ineklerimiz var, süt üretiyoruz. Bu da yine babamın geliştirdiği bir proje ve devam ediyor. Şimdi zeytin ve zeytinyağı konusunda bebek adımlarımızı attık. Yeni hasat dönemiyle birlikte web sitemiz hayata geçti. Bazı online kanallarda da ürünlerimizle pazara giriş yaptık. Zeytinlerimiz de var. Markalaşma, pazarlama ve ihracatla daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu yılı tanıtımla geçireceğiz ve sonra daha büyük adımlar atacağız.”

Türkiye’de satış kanallarını artıracaklarını dile getiren Kübra Doğan Erkoç’a ihracattaki hedef pazarlarını da sordum. Yanıtı şöyle oldu: “Hedef pazarlarımız ABD, Kanada, Japonya, İsrail gibi ülkeler… Grubumuzun faaliyet gösterdiği pazarlar da ihracat hedeflerimizi gerçekleştirmemize ciddi katkı sağlayacak. Örneğin Katar’a numune gönderdik…”

Fabrikanın yeri belli, birkaç yıl içinde hayata geçireceğiz

Kübra Doğan Erkoç’un verdiği bilgiye göre, Aydın Karacasu’daki zeytin bahçeleri 5 bin 400 dekarlık alanda kuruldu. 820 metre ile Türkiye’nin yüksek rakımlı ve tek tapudaki en büyük zeytin bahçesi. Karacasu Yaylaları’na uzanan araziye 290 bin zeytin fidanı dikilmiş. 1.200 dekarlık bölümde İspanya’dan getirilen ağaçlar dikili. Gemlik zeytinlerinin yanı sıra Arbequina ve Arbosana gibi İspanyol, Koroneiki gibi Yunan zeytin türleri var. Bu yıl İspanya’dan hasat makinesi de alınmış. Zeytin bahçesinde Kastamonu’daki çiftlikte tamamen doğal yöntemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen doğal gübreler kullanılıyor. Bahçede ayrıca incir ağaçları ve lavanta ile doğal çeşitliliğe katkı sağlanıyor. Üretilen lavanta yağları tüketicinin beğenisine sunuluyor. Arazideki gölet sayesinde yağmur suyu hasat edilerek bahçenin sulaması da doğal yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Kübra Doğan Erkoç, henüz fabrikaları olmadığını, ancak birkaç yıl içinde bu alanda da ciddi yatırım yapacaklarını söyledi ve ekledi: “Şu anda çok güvendiğimiz, yüksek standartları olan bir fabrikada üretim yaptırıyoruz. Birkaç yıl içinde kendi fabrikamızı da kuracağız. Karacasu’daki arazi alınıp fidanlar dikilirken fabrikanın yeri bile belirlenmişti. Orada butik bir ağırlama binası yapmak da hayallerimiz arasında. Babam çok istiyordu bunu… Dolunay hasatını zeytinyağı severlere tanıtacağım bir etkinlik yapmak da benim hayallerimden biri… Birkaç yıl içinde fabrikayla birlikte onu da yapacağız. Asıl o zaman tamamlanacağız. Fabrikamız olduğunda oyun alanımız çok genişleyecek.”