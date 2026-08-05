Bacasız sanayide sinyal lambaları yanıyor
Türkiye ekonomisinin kronik rahatsızlıklarının başında gelen cari açıkla mücadelede turizm, on yıllardır “bacasız sanayi” olarak nitelendirilen en stratejik can simitlerinden biri olmuştur.
Döviz girdisi sağlayarak dış ticaret açığının yarattığı tahribatı hafifleten bu sektör, istihdamdan hizmetler dengesine kadar makroekonomik dengelerin kurulmasında hayati bir role sahiptir. Ancak son açıklanan resmi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, döviz motorunun vites düşürdüğünü ve geleneksel bacasız sanayi tanımının yeni bir sınavla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
2025-2026 ilk yarı yıl karşılaştırması: Durgunlaşan seyir ve nicelik kaybı
2025 yılının ilk yarısındaki güçlü performansın ardından 2026 yılının ilk 6 aylık verileri incelendiğinde, Türkiye turizminde belirgin bir yatay seyir ve yer yer gerileme göze çarpmaktadır. TÜİK verilerine göre:
-Turizm gelirleri: 2025 yılının ilk altı ayında 25 milyar 778 milyon dolar olan toplam turizm geliri, 2026 yılının aynı döneminde %0,1 gibi küçük bir gerilemeyle 25 milyar 746 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Çeyrek bazında bakıldığında ise 2026 yılı 2. çeyreğinde (Nisan-Haziran) turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 düşüşle 15 milyar 865 milyon dolara gerilemiştir.
-Ziyaretçi sayıları: Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2025’in ilk altı ayında 25 milyon 533 bin seviyesindeyken, 2026’nın ilk yarısında %2,7 oranında azalarak 24 milyon 839 bin kişiye düşmüştür. Özellikle 2026 2. çeyreğindeki %5,1’lik ziyaretçi kaybı dikkat çekicidir.
-Kişi başı harcama ve geceleme: Sayıca düşüşe rağmen ziyaretçi başına ortalama harcama 2025’in ilk 6 ayında 996 dolar iken 2026’nın aynı döneminde 1.020 dolara yükselmiş, gecelik harcama ise 106 dolardan 108 dolara çıkmıştır. Niteliksel harcama artışı (kişi başı harcamanın yükselmesi) memnuniyet verici bir dinamik gibi görünse de, fiziki turist sayısındaki gerileme sektörün genişleme kapasitesini sınırlamaktadır.
Dış turizm ve seyahat giderleri: Çift yönlü hareketlilik
Öte yandan, makroekonomik etkiyi yalnızca ülkeye giren döviz üzerinden okumak eksik bir tablo sunar. Cari dengenin «seyahat» kaleminde net etkiyi belirleyen diğer husus, yurt dışına giden vatandaşların oluşturduğu turizm giderleridir:
-2025 yılı 6 aylık döneminde 5 milyar 208 milyon dolar olan turizm gideri, 2026’nın ilk yarısında %0,4’lük hafif bir azalışla 5 milyar 187 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.
-Ancak seyahat eden vatandaş sayısındaki patlama gözden kaçmamalıdır. Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 2025’in ilk 6 ayında 5 milyon 544 bin iken, 2026’nın ilk yarısında %14,9 artışla 6 milyon 370 bin kişiye ulaşmıştır.
-Yurt dışına giden vatandaşların kişi başı ortalama harcaması ise 939 dolardan 814 dolara gerilemiştir. Bu durum, yurt içi fiyat artışları ve kurlar arasındaki hassas dengenin Türk vatandaşlarını yurt dışı alternatiflere yönlendirdiğini, ancak toplam harcama bütçelerinde daha tasarruflu davrandıklarını işaret etmektedir.
Cari açık ve makroekonomik dengeler üzerindeki net etki
Dış ticaret açığı veren bir ekonomi için turizmin en kritik fonksiyonu net döviz girdisidir. 2025 yılının ilk yarısında 20,57 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen net turizm geliri (Gelir - Gider), 2026 yılının ilk yarısında 20,56 milyar dolar seviyesinde kalarak neredeyse hiç değişim göstermemiştir.
Net gelirdeki bu durağanlık, cari açığın kapatılmasına turizm kanalıyla sağlanan katkının tavan seviyeye ulaştığına veya doyuma ulaştığına işaret ediyor. Uluslararası ulaştırma (%15,8) ve paket tur paylarındaki (%30,2 - II. Çeyrek) değişimler ile turistlerin en çok yeme-içme (%27 - I. Çeyrek) kaleminde harcama yapması, fiyatlama davranışlarının uluslararası rekabet gücümüz üzerinde baskı yarattığını göstermektedir.
Sonuç: Bacasız sanayiyi yeniden yapılandırmak
Özetle; Türkiye’de turizm halen döviz getirici gücüyle «bacasız sanayi» vasfını korumaktadır. Ancak 2026’nın ilk yarı verileri, sektörün sadece turizm mevsimindeki hacim artışlarına dayanarak cari açığı tek başına finanse etme kapasitesinin zorlandığını göstermektedir.
Ziyaretçi sayısındaki daralma, yerli turistin yurt dışına kayma eğilimi ve yüksek fiyat algısı; rekabetçiliğin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belgelemektedir. Makroekonomik istikrar için Türkiye›nin yüksek katma değerli turizm türlerine (sağlık, kültür, kongre) odaklanarak kişi başı geliri daha da yukarı çekmesi ve «bacasız sanayi» çarklarını yüksek verimlilikle döndürmesi şarttır.
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