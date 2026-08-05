Google Haberler

Bacasız sanayide sinyal lambaları yanıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Volkan ÖNGEL

Volkan ÖNGEL

volkan.ongel@dunya.com
Tüm Yazıları

Türkiye ekonomisinin kronik rahatsızlıkla­rının başında gelen cari açıkla mücadelede turizm, on yıllardır “bacasız sanayi” olarak ni­telendirilen en stratejik can simitlerinden bi­ri olmuştur.

Döviz girdisi sağlayarak dış ticaret açığının yarattığı tahribatı hafifleten bu sektör, istihdamdan hizmetler dengesine kadar makro­ekonomik dengelerin kurulmasında hayati bir role sahiptir. Ancak son açıklanan resmi Türki­ye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, döviz mo­torunun vites düşürdüğünü ve geleneksel baca­sız sanayi tanımının yeni bir sınavla karşı karşı­ya olduğunu gösteriyor.

2025-2026 ilk yarı yıl karşılaştırması: Durgunlaşan seyir ve nicelik kaybı

2025 yılının ilk yarısındaki güçlü performan­sın ardından 2026 yılının ilk 6 aylık verileri in­celendiğinde, Türkiye turizminde belirgin bir yatay seyir ve yer yer gerileme göze çarpmakta­dır. TÜİK verilerine göre:

-Turizm gelirleri: 2025 yılının ilk altı ayında 25 milyar 778 milyon dolar olan toplam turizm geliri, 2026 yılının aynı döneminde %0,1 gibi kü­çük bir gerilemeyle 25 milyar 746 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Çeyrek bazında ba­kıldığında ise 2026 yılı 2. çeyreğinde (Nisan-Ha­ziran) turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 düşüşle 15 milyar 865 milyon dolara gerilemiştir.

-Ziyaretçi sayıları: Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2025’in ilk altı ayında 25 milyon 533 bin seviyesindeyken, 2026’nın ilk yarısında %2,7 oranında azalarak 24 milyon 839 bin kişi­ye düşmüştür. Özellikle 2026 2. çeyreğindeki %5,1’lik ziyaretçi kaybı dikkat çekicidir.

-Kişi başı harcama ve geceleme: Sayıca dü­şüşe rağmen ziyaretçi başına ortalama harcama 2025’in ilk 6 ayında 996 dolar iken 2026’nın ay­nı döneminde 1.020 dolara yükselmiş, gecelik harcama ise 106 dolardan 108 dolara çıkmıştır. Niteliksel harcama artışı (kişi başı harcamanın yükselmesi) memnuniyet verici bir dinamik gi­bi görünse de, fiziki turist sayısındaki gerileme sektörün genişleme kapasitesini sınırlamakta­dır.

Dış turizm ve seyahat giderleri: Çift yönlü hareketlilik

Öte yandan, makroekonomik etkiyi yalnızca ülkeye giren döviz üzerinden okumak eksik bir tablo sunar. Cari dengenin «seyahat» kalemin­de net etkiyi belirleyen diğer husus, yurt dışına giden vatandaşların oluşturduğu turizm gider­leridir:

-2025 yılı 6 aylık döneminde 5 milyar 208 milyon dolar olan turizm gideri, 2026’nın ilk ya­rısında %0,4’lük hafif bir azalışla 5 milyar 187 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

-Ancak seyahat eden vatandaş sayısında­ki patlama gözden kaçmamalıdır. Yurt dışını zi­yaret eden vatandaş sayısı 2025’in ilk 6 ayında 5 milyon 544 bin iken, 2026’nın ilk yarısında %14,9 artışla 6 milyon 370 bin kişiye ulaşmıştır.

-Yurt dışına giden vatandaşların kişi başı or­talama harcaması ise 939 dolardan 814 dolara gerilemiştir. Bu durum, yurt içi fiyat artışları ve kurlar arasındaki hassas dengenin Türk vatan­daşlarını yurt dışı alternatiflere yönlendirdiği­ni, ancak toplam harcama bütçelerinde daha ta­sarruflu davrandıklarını işaret etmektedir.

Cari açık ve makroekonomik dengeler üzerindeki net etki

Dış ticaret açığı veren bir ekonomi için turiz­min en kritik fonksiyonu net döviz girdisidir. 2025 yılının ilk yarısında 20,57 milyar dolar dü­zeyinde gerçekleşen net turizm geliri (Gelir - Gi­der), 2026 yılının ilk yarısında 20,56 milyar do­lar seviyesinde kalarak neredeyse hiç değişim göstermemiştir.

Net gelirdeki bu durağanlık, ca­ri açığın kapatılmasına turizm kanalıyla sağla­nan katkının tavan seviyeye ulaştığına veya do­yuma ulaştığına işaret ediyor. Uluslararası ulaş­tırma (%15,8) ve paket tur paylarındaki (%30,2 - II. Çeyrek) değişimler ile turistlerin en çok ye­me-içme (%27 - I. Çeyrek) kaleminde harcama yapması, fiyatlama davranışlarının uluslararası rekabet gücümüz üzerinde baskı yarattığını gös­termektedir.

Sonuç: Bacasız sanayiyi yeniden yapılandırmak

Özetle; Türkiye’de turizm halen döviz getirici gücüyle «bacasız sanayi» vasfını korumaktadır. Ancak 2026’nın ilk yarı verileri, sektörün sadece turizm mevsimindeki hacim artışlarına dayana­rak cari açığı tek başına finanse etme kapasitesi­nin zorlandığını göstermektedir.

Ziyaretçi sayı­sındaki daralma, yerli turistin yurt dışına kayma eğilimi ve yüksek fiyat algısı; rekabetçiliğin yeni­den gözden geçirilmesi gerektiğini belgelemek­tedir. Makroekonomik istikrar için Türkiye›nin yüksek katma değerli turizm türlerine (sağlık, kültür, kongre) odaklanarak kişi başı geliri daha da yukarı çekmesi ve «bacasız sanayi» çarklarını yüksek verimlilikle döndürmesi şarttır.

Yazara Ait Diğer Yazılar
Piyasa Özeti
Borsa 13.687,93 2,07 %
Dolar 47,5671 0,07 %
Euro 54,8802 0,11 %
Euro/Dolar 1,1530 -0,03 %
Altın (GR) 6.185,19 0,88 %
Altın (ONS) 4.077,50 0,54 %
Brent 78,5230 -5,46 %
Çok Okunanlar