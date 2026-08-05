Bacasız sanayide sinyal lambaları yanıyor

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Türkiye ekonomisinin kronik rahatsızlıkla­rının başında gelen cari açıkla mücadelede turizm, on yıllardır “bacasız sanayi” olarak ni­telendirilen en stratejik can simitlerinden bi­ri olmuştur.

Döviz girdisi sağlayarak dış ticaret açığının yarattığı tahribatı hafifleten bu sektör, istihdamdan hizmetler dengesine kadar makro­ekonomik dengelerin kurulmasında hayati bir role sahiptir. Ancak son açıklanan resmi Türki­ye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, döviz mo­torunun vites düşürdüğünü ve geleneksel baca­sız sanayi tanımının yeni bir sınavla karşı karşı­ya olduğunu gösteriyor.

2025-2026 ilk yarı yıl karşılaştırması: Durgunlaşan seyir ve nicelik kaybı

2025 yılının ilk yarısındaki güçlü performan­sın ardından 2026 yılının ilk 6 aylık verileri in­celendiğinde, Türkiye turizminde belirgin bir yatay seyir ve yer yer gerileme göze çarpmakta­dır. TÜİK verilerine göre:

-Turizm gelirleri: 2025 yılının ilk altı ayında 25 milyar 778 milyon dolar olan toplam turizm geliri, 2026 yılının aynı döneminde %0,1 gibi kü­çük bir gerilemeyle 25 milyar 746 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Çeyrek bazında ba­kıldığında ise 2026 yılı 2. çeyreğinde (Nisan-Ha­ziran) turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 düşüşle 15 milyar 865 milyon dolara gerilemiştir.

-Ziyaretçi sayıları: Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2025’in ilk altı ayında 25 milyon 533 bin seviyesindeyken, 2026’nın ilk yarısında %2,7 oranında azalarak 24 milyon 839 bin kişi­ye düşmüştür. Özellikle 2026 2. çeyreğindeki %5,1’lik ziyaretçi kaybı dikkat çekicidir.

-Kişi başı harcama ve geceleme: Sayıca dü­şüşe rağmen ziyaretçi başına ortalama harcama 2025’in ilk 6 ayında 996 dolar iken 2026’nın ay­nı döneminde 1.020 dolara yükselmiş, gecelik harcama ise 106 dolardan 108 dolara çıkmıştır. Niteliksel harcama artışı (kişi başı harcamanın yükselmesi) memnuniyet verici bir dinamik gi­bi görünse de, fiziki turist sayısındaki gerileme sektörün genişleme kapasitesini sınırlamakta­dır.

Dış turizm ve seyahat giderleri: Çift yönlü hareketlilik

Öte yandan, makroekonomik etkiyi yalnızca ülkeye giren döviz üzerinden okumak eksik bir tablo sunar. Cari dengenin «seyahat» kalemin­de net etkiyi belirleyen diğer husus, yurt dışına giden vatandaşların oluşturduğu turizm gider­leridir:

-2025 yılı 6 aylık döneminde 5 milyar 208 milyon dolar olan turizm gideri, 2026’nın ilk ya­rısında %0,4’lük hafif bir azalışla 5 milyar 187 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

-Ancak seyahat eden vatandaş sayısında­ki patlama gözden kaçmamalıdır. Yurt dışını zi­yaret eden vatandaş sayısı 2025’in ilk 6 ayında 5 milyon 544 bin iken, 2026’nın ilk yarısında %14,9 artışla 6 milyon 370 bin kişiye ulaşmıştır.

-Yurt dışına giden vatandaşların kişi başı or­talama harcaması ise 939 dolardan 814 dolara gerilemiştir. Bu durum, yurt içi fiyat artışları ve kurlar arasındaki hassas dengenin Türk vatan­daşlarını yurt dışı alternatiflere yönlendirdiği­ni, ancak toplam harcama bütçelerinde daha ta­sarruflu davrandıklarını işaret etmektedir.

Cari açık ve makroekonomik dengeler üzerindeki net etki

Dış ticaret açığı veren bir ekonomi için turiz­min en kritik fonksiyonu net döviz girdisidir. 2025 yılının ilk yarısında 20,57 milyar dolar dü­zeyinde gerçekleşen net turizm geliri (Gelir - Gi­der), 2026 yılının ilk yarısında 20,56 milyar do­lar seviyesinde kalarak neredeyse hiç değişim göstermemiştir.

Net gelirdeki bu durağanlık, ca­ri açığın kapatılmasına turizm kanalıyla sağla­nan katkının tavan seviyeye ulaştığına veya do­yuma ulaştığına işaret ediyor. Uluslararası ulaş­tırma (%15,8) ve paket tur paylarındaki (%30,2 - II. Çeyrek) değişimler ile turistlerin en çok ye­me-içme (%27 - I. Çeyrek) kaleminde harcama yapması, fiyatlama davranışlarının uluslararası rekabet gücümüz üzerinde baskı yarattığını gös­termektedir.

Sonuç: Bacasız sanayiyi yeniden yapılandırmak

Özetle; Türkiye’de turizm halen döviz getirici gücüyle «bacasız sanayi» vasfını korumaktadır. Ancak 2026’nın ilk yarı verileri, sektörün sadece turizm mevsimindeki hacim artışlarına dayana­rak cari açığı tek başına finanse etme kapasitesi­nin zorlandığını göstermektedir.

Ziyaretçi sayı­sındaki daralma, yerli turistin yurt dışına kayma eğilimi ve yüksek fiyat algısı; rekabetçiliğin yeni­den gözden geçirilmesi gerektiğini belgelemek­tedir. Makroekonomik istikrar için Türkiye›nin yüksek katma değerli turizm türlerine (sağlık, kültür, kongre) odaklanarak kişi başı geliri daha da yukarı çekmesi ve «bacasız sanayi» çarklarını yüksek verimlilikle döndürmesi şarttır.