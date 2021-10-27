Badanada 10 milyar $’lık sanat pazarına göz dikti

2014 yılında, iş dünyası global ekonomideki değişen trendlere nasıl ayak uyduracağını tartışırken kuruluşu 1965’e dayanan San Deco boyalarında önemli bir bayrak teslimi yapılıyordu. Şirketin kurucusu Ziya Odabaşı, boya ve sıva alanlarına odaklanan firmasının dekoratif boya kısmını, kızı Gülperi Odabaş’a devretti.

Çocukluğu boya kazanlarının, kimya tanklarının arasında geçen Gülperi Odabaş için bu devir, iş hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

“Üç kardeşiz. Çocukluğum boyunca kimyasal kokularıyla büyüdüm ama bir dönem farklı alanlarda çalıştım. Hikayem annemin beni babamın işine yönlendirmesiyle başladı” diyen Odabaş, kendini sıfırdan yola çıkan, yeni işler başlatan inovatif bir lider olarak görüyor. Devraldığı yarım asırlık yapı ile arasındaki farkı ise; “Üretimin çok değerli olduğu zamanlarda üretmeye odaklanan bir yapının müşteri odaklı dünyaya geçiş yapması gerekiyordu. Farklı kafalardaydık. Bu nedenle ayrılık benim için rahatlama oldu” diye özetliyor.

İki fabrika, 40 ülke

San Deco’nun yeni patronla odağında “efekt boya” olarak bilinen, badananın daha sanatsal boyutu var. Tüm evi değil, mekanda fark yaratacak bir duvar detayını renklendirmeye talip olduklarını söylüyor Gülperi Odabaş. Efekt boya pazarının, kişisel deneyim trendindeki yükselme nedeniyle son yıllarda tırmanışta olduğunu vurgulayan Odabaş, bu niş alanın potansiyeline güveniyor: “San Deco sadece bu bazlı boya yapıyor. Doğadaki materyallerin replikasını duvara yansıtıyoruz. Bu, niş bir alan. Dünyada da yeni yükseliyor. Şu anda global pazarın bir lideri yok. İtalyanlar daha odaklı ama biz bu boşluğu gördük ve liderliğe soyunduk. 10 milyar dolarlık bir efekt boya pazarı olduğunu tahmin ediyoruz. En büyük müşteri ise Amerika.”

2025 ciro hedefi 35 milyon dolar

Gülperi Odabaş’ın bu niş pazarda dünya lideri olma hedefi için ilk adımı, devraldığı şirketin röntgenini çekmek olmuş. Odabaş, öncelikle fason üretime son verdiğini anlatıyor. Diyor ki, “Cironun yüzde 45’i fason üretimden geliyordu. Ciro düştü ama karlılık arttı. Ürün gruplarını azalttım, yüklerden kurtuldum. Niş alana odaklandım çünkü daha katma değeri yüksek bir alan. Normal boyanın ihracatı 0.80 dolardan yapılırken efekt boyada bu 3 dolar. Röntgenin sonrasında 2019’dan 2025’e kadar sürecek bir strateji planı yaptık.”

Yapılan planda 2025’e gelindiğinde 35 milyon dolarlık bir ciro hedefi var. Bu kapsamda Amerika’da depo ve show room kurmak üzere şirket hazırlığı yapılıyor.

Dilovası ve Cezayir’deki fabrikalarda yıllık 29 bin ton boya üretildiğini anlatan Odabaş, ihracatta Asya’ya açılma hazırlığı yaptıklarının altını çiziyor. Endonezya, Vietnam, Çin’e girilmiş bile. Şimdi Japonya için çalıştıklarını söylüyor Odabaş. Turquality programına giren San Deco markası en çok Amerika pazarı için heyecanlanıyor ama Fransa ve Almanya ile Avrupa’nın da kapıları çoktan aralanmış durumda.

Duvar sanatçıları Avrupa’ya gidiyor

Türkiye’nin ilk efekt boya üreticisi olarak 40 ülkede faaliyet gösterdiklerini anlatan Gülperi Odabaş, yeni gelişen bu pazarın işi bilen ustalara ihtiyaç duyduğunun farkında. Bu amaçla kurulan Tasarım Akademisi, mimarlar kadar bu alana ilgi gösteren badana ustaları, farklı sektörlerden gençler hatta ev hanımlarının da ilgisiyle karşılaşmış. Bugüne kadar akademide bin 500 kişiye eğitim verildiğini belirten Gülperi Odabaş, “10 ustamız eğitimleri veriyor. Sadece Türkiye değil, yurtdışına da eğitim vermeye gidiyorlar. Mimarların sanatsal çözümlere ihtiyacı var. Üniversitelerle işbirliğimiz var. Efekt boya uygulayıcılarına duvar sanatçısı diyoruz. Çok daha fazla kazanç getiriyor. 10 metrekarelik duvarı 5 bin TL’ye boyuyorlar. Bu nedenle gençlerden de talep çok. Genç ustalar yetiştirip, tüm dünyada deneyim elde edecek iş fırsatları sunmayı hedefliyoruz” diyor. Öte yandan şirketin sanat dünyasında dikkat çeken bir de projesi var: CO_DE: Color By Design”. Küratörlüğünü ünlü mimar Yeşim Hatırlı’nın üstlendiği projede Türkiye’nin önde gelen mimarlık ve iç mimarlık ofislerinden 84 tasarımcı 70 eserle yer alıyor.

Yabancı ortak 2025’ten sonra olabilir

Efekt boya pazarının potansiyeli yatırımcıların dikkatini çektikçe, San Deco’nun da kapısı sık çalınır olmuş. Gülperi Odabaş ayda ortalama iki ortaklık görüşmesi yaptıklarını belirtirken, ekliyor: “Şu anda öyle bir planım yok.” Odabaş, “Geçen hafta Ruanda’dan talep geldi. Asya’dan da geliyor. İşbirliklerine açığız ancak benim kafamda 2025 hedeflerine ulaşmak var. Belki ortaklık da 2025’ten sonra olabilir” diye özetliyor aklındakileri.