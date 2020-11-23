BAE, koronayı öne sürdü Türkiye’ye vizeyi askıya aldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü ülkeler arasında da diplomatik konu haline geldi. Kimilerine göre Türkiye’de günlük hasta sayısı 50 bin civarında seyrederken, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarında bu sayı 5 binin biraz üzerinde. Yeni koronavirüse yakalanan hasta sayısındaki bu uçurum, Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülkede Türkiye’ye karşı tedbirlerin de mazereti oluyor. Son olarak buna Körfez ülkeleri de eklendi. Türk havacılık şirketlerine uzun süredir uçuş izni vermeyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye’ye vizeleri askıya aldığını açıkladı. Türkiye karşıtı politikalarıyla bilinen Birleşik Arap Emirlikleri’nin bu tavrı sadece COVID-19 ile ilgili değil. Hindistan, Filipinler gibi verileri sıkıntılı ülkeler yerine Türkiye’ye karşı vizeleri askıya alan Abu Dabi yönetimi, bu kararını önceki gün açıkladı. Abu Dabi’deki Türk Büyükelçiliği’ne sunulan bildiride bir sonraki duyuruya kadar vize işlemlerinin askıya alındığı duyuruldu. Kararın alınmasında ise koronavirüs vaka sayılarındaki artışın etkili olduğu ifade edildi.

12 ülkeyi listeye aldı

BAE’nin aldığı bu karar sadece Türkiye’yi değil, 11 ülkeyi daha ilgilendiriyor. Afganistan, Irak, İran, Pakistan, Lübnan, Libya, Somali, Kenya, Yemen ve Tunus’un da olduğu bu ülkelerin tamamının Müslüman nüfusunun yoğun olduğu ülke olması da akıllara soru işareti doğuruyor.

İsrail'den vize istemeyen ilk Arap ülkesi oldular

Geçtiğimiz hafta Dünya+’da Türkiye ile BAE arasındaki siyasi gerilimle ilgili bir haberi sizlerle paylaşmıştık. O haberimizde Abu Dabi Yönetimi’nin İsrail ile ağustos ayında başlattığı normalleşme sürecinin devamı olarak İsrail bayraklı gıda ürünlerinin BAE’de satışa çıktığını ifade etmiştik. Bir hatırlatma daha yapmak isteriz. 20 Ekim 2020’de İsrail ve BAE arasında imzalanan anlaşmayla iki ülke arasında vize muafiyet anlaşması imzalandı. Tel Aviv’deki Uluslararası Havalimanı Ben Gurion’da düzenlenen törenle birlikte BAE, İsrail için vizeyi kaldıran ilk Arap ülkesi oldu. Anlaşmayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve BAE Maliye Bakanı Ubeyd bin Hamid et-Tayyar imzaladı. Böylece Türkiye’nin de aralarında bulunduğu tamamı Müslüman ve ağırlıklı nüfusu Müslüman olan 12 ülkeye vizeleri süresiz askıya alan BAE, İsrail vatandaşlarına da muafiyet sağlamış oldu.