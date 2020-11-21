BAE'de İsrail bayraklı gıda satışı başladı

Türk ürünleri, son birkaç aydır birçok pazarda boykot ve yükseltilen vergilerle mücadele ediyor. Suudi Arabistan’da başlayan Türk ürünlerine karşı bu hareket önce boykot ile başladı. İş adamları, perakende zincirleri, resmi kurumların temsilcilerinin, “Made in Turkey”e açtığı bu ekonomik savaşta son olarak geçtiğimiz hafta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumu (SFDA), Türk makamlarına gönderdiği resmi yazıda, 15 Kasım 2020 itibariyle, Türkiye’den sığır eti ve ürünleri, koyun eti ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri, süt ve anne sütü alternatifi olan mamalar, yumurta ve ürünleri ile bal ve ürünlerinin Suudi Arabistan’a ithalatının durdurulduğunu açıkladı.

Türk mallarına karşı Suudi Arabistan kadar açık bir boykot gerçekleştirmese de Riyad Hükümeti’nin gölgesi Birleşik Arap Emirlikleri’nde de irili ufaklı gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’ye uçuş iznini bir türlü vermeyen Abu Dabi yönetimi, açık bir dille Türkiye’nin politikalarını eleştirse de ekonomik anlamda henüz resmi adımları atmış değil. Abu Dabi yönetimi, onun yerine Türk ürünlerine karşı alternatif arayışına girmeyi tercih etti. Bunun için de ilk adımı yıllardır bağ kurmaktan çekindiği İsrail ile attı.

İlk anlaşmayı oteller yaptı

Hatırlayacağınız üzere ağustos ayının ilk haftasında Orta Doğu’da yeni bir siyasi gelişme yaşanmış, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail normalleşme sürecine girmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE’yi yöneten Veliaht Prens Zayid Al Nahyan’ın telefonla başlayan görüşmesi şimdilerde ekonomik bir köprünün kurulmasına kadar vardı. Rixos’un da dahil olduğu Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki otel ve turizm şirketleri İsrailli turistlere kapılarını açarken, havacılık firmaları da ilk seferlerine başladı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde şimdilerde ise ilk kez İsrailli gıda firmalarına vize çıktı. Artık Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki marketlerde İsrail’de üretilen gıda ürünleri vitrinde satışa başladı. Nar, patates, limon, hurma gibi tarım ürünleri İsrail bayrakları ile işaretlenerek satılıyor.

Türk bayrağı yerine Yunan bayrağı

11 Kasım’da Sözcü Gazetesi’nden Özlem Ermiş’in yazdığı bir haberi de anımsatmak isterim. Suudi Arabistan’daki süpermarketlerde Türkiye’de üretilen ürünler raflardan indirilirken yerine Yunanistan, Mısır ve Fas’ta üretilen ürünler yerleştirildi. Riyad’da pek çok süpermarkette Türk ürünlerinin bulunduğu rafl ara Yunan bayrakları asılarak, “Yeni ürünler gelmiştir” duyurusu yapıldı. Suudi Arabistan Ticaret Odası Başkanı Ajlan Al Ajlan boykotun Türkiye’ye 20 milyar dolara mal olacağını iddia etti. Ajlan, Suudi basınına verdiği son demeçte “Türkiye’ ye 1.5 milyon turiste mal olacak bu boykotun onlara maliyetinin büyük olacağını düşünüyorum. Binlerce yatırımcı, turizm sektörü ve ithalat… Ülkedeki her işadamının ve kişinin görevi, hükümetimizi ve insanımızı hedef alan bir ülke ile ilişkiyi kesmektir” dedi.