BAE’li teknoloji devi Türk şirketi 60 milyon dolara aldı

2005 yılında Türk Telekom’un ihalesine katılan BAE merkezli teknoloji devi, 20 yıl aradan sonra Türkiye’de önemli bir satın alma yaptı. Eski adıyla Etisalat olarak bilinen e&, altyapı sağlayıcısı GlassHouse’u 60 milyon dolara satın aldı.

Körfez Bölgesi’nin en bü­yük teknoloji şirketle­rinden biri e&enterp­rise, Türkiye’yi uzun zamandır yakından takip ediyordu. Gü­nümüzde Birleşik Arap Emir­likleri (BAE) merkezli şirke­ti e& enterprise adıyla bilinse de, şirketin eski adı ekonomi dünyası tarafından hatırlana­caktır: Etisalat. Afrika ve Or­tadoğu’da 32 ülkede faaliyet gösteren Etisalat adıyla bili­nen Emirates Telecommuni­cations Group Company (e&), Türkiye’ye hızlı girdi.

Abu Dha­bi merkezli şirket, Türkiye’nin en önemli bilişim teknolojile­ri altyapısında hizmet sağlayı­cı olan GlassHouse’un tamamı­nı satın aldı. BAE’li şirket, satın alma için yatırım fonu Mediter­ra Capital’e 60 milyon dolar de­ğer karşılığında (bugünkü kur­la yaklaşık 2 milyar) ödeyecek. Şirketin satışı önceki gün yapıl­dı ve eski adıyla Etisalat, Türk pazarına girmiş oldu.

Önce Türk şirketi Glass­House’dan, ardından da Duba­ili devden bahsedersek, satışın önemi daha iyi anlaşılacaktır. 2004 yılında Türkiye ve EMEA bölgesinde veri yedekleme, ar­şivleme, depolama konularında nitelikli çözüm ve danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyla kurulan GlassHouse, 2018 yı­lında yatırım fonu Mediterra Capital tarafından satın alındı. İstanbul merkezli GlassHouse, bankacılık, teknoloji, teleko­münikasyon, kamu hizmetleri, havacılık ve savunma sektör­lerinde yaklaşık 2 bin kuruluşa hizmet veriyor. 6 yılda cirosunu 3 kat artıran Türk şirketin Ka­tar ve Güney Afrika'da ofisleri bulunuyor.

Türk Telekom ihalesinden son anda çekilmişti

Gelelim satın almayı yapan BAE merkezli şirkete. 1976 yı­lında kurulan, 2022 yılında da dönüşüm yaparak Etisalat olan adını değiştiren ana şirket, BAE devletine ait ve hisselerinin bir kısmı BAE Borsası’nda iş­lem görüyor. Geçen yılı 14 mil­yar dolarlık ciro ile kapayan şir­ket, Benin’den Burkina Faso’ya, Mısır’dan Pakistan’a, Afganis­tan’dan Suudi Arabistan’a 20’ye yakın ülkede faaliyet gösteri­yor. BAE’li şirket, adının Etisa­lat olduğu dönemlerde Türki­ye’ye büyük bir ilgi göstermiş­ti. 2005 yılında özelleştirilen Türk Telekom’la yakından ilgi­lenen şirket, ihaleye katılmış, 7’nci turda, "Rakibimizi kutlu­yoruz" diyerek ihaleden çekil­mişti. Hatırlayacağınız gibi iha­leyi 6 milyar 550 milyon dolar veren Oger Telecom almış, son­rasında ise Türkiye Hariri Aile­si’nde yaşananların da etkisiyle süreçten zarar görmüştü.

Suudi Arabistan’a da açacak

BAE’li şirket, yaklaşık 20 yıl sonra Türkiye’ye altyapı sağ­layıcısı olarak dönüyor diye­biliriz. Söz konusu yatırımla Türkiye bilişim teknolojile­ri hizmetleri ve bulut pazarı­na giriş yaparak son teknoloji dijital dönüşüm çözümlerini Türkiye'nin önde gelen firma­larının hizmetine sunmayı ve bulut hizmet portföyünü ge­nişleterek SAP yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu aynı zamanda yan kuruluşun GlassHouse'un SAP yetenek­lerinden yalnızca BAE'de de­ğil Suudi Arabistan'da da ya­rarlanmasını sağlayacak. Abu Dhabi merkezli şirketin bu sa­tın alması önemli bir adım. Bu adımı destekleyecek daha bü­yük yatırım ve satın almaların da önünü açtı. Yakın zamanda bunu görebiliriz.