BAE’li teknoloji devi Türk şirketi 60 milyon dolara aldı
2005 yılında Türk Telekom’un ihalesine katılan BAE merkezli teknoloji devi, 20 yıl aradan sonra Türkiye’de önemli bir satın alma yaptı. Eski adıyla Etisalat olarak bilinen e&, altyapı sağlayıcısı GlassHouse’u 60 milyon dolara satın aldı.
Körfez Bölgesi’nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri e&enterprise, Türkiye’yi uzun zamandır yakından takip ediyordu. Günümüzde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli şirketi e& enterprise adıyla bilinse de, şirketin eski adı ekonomi dünyası tarafından hatırlanacaktır: Etisalat. Afrika ve Ortadoğu’da 32 ülkede faaliyet gösteren Etisalat adıyla bilinen Emirates Telecommunications Group Company (e&), Türkiye’ye hızlı girdi.
Abu Dhabi merkezli şirket, Türkiye’nin en önemli bilişim teknolojileri altyapısında hizmet sağlayıcı olan GlassHouse’un tamamını satın aldı. BAE’li şirket, satın alma için yatırım fonu Mediterra Capital’e 60 milyon dolar değer karşılığında (bugünkü kurla yaklaşık 2 milyar) ödeyecek. Şirketin satışı önceki gün yapıldı ve eski adıyla Etisalat, Türk pazarına girmiş oldu.
Önce Türk şirketi GlassHouse’dan, ardından da Dubaili devden bahsedersek, satışın önemi daha iyi anlaşılacaktır. 2004 yılında Türkiye ve EMEA bölgesinde veri yedekleme, arşivleme, depolama konularında nitelikli çözüm ve danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyla kurulan GlassHouse, 2018 yılında yatırım fonu Mediterra Capital tarafından satın alındı. İstanbul merkezli GlassHouse, bankacılık, teknoloji, telekomünikasyon, kamu hizmetleri, havacılık ve savunma sektörlerinde yaklaşık 2 bin kuruluşa hizmet veriyor. 6 yılda cirosunu 3 kat artıran Türk şirketin Katar ve Güney Afrika'da ofisleri bulunuyor.
Türk Telekom ihalesinden son anda çekilmişti
Gelelim satın almayı yapan BAE merkezli şirkete. 1976 yılında kurulan, 2022 yılında da dönüşüm yaparak Etisalat olan adını değiştiren ana şirket, BAE devletine ait ve hisselerinin bir kısmı BAE Borsası’nda işlem görüyor. Geçen yılı 14 milyar dolarlık ciro ile kapayan şirket, Benin’den Burkina Faso’ya, Mısır’dan Pakistan’a, Afganistan’dan Suudi Arabistan’a 20’ye yakın ülkede faaliyet gösteriyor. BAE’li şirket, adının Etisalat olduğu dönemlerde Türkiye’ye büyük bir ilgi göstermişti. 2005 yılında özelleştirilen Türk Telekom’la yakından ilgilenen şirket, ihaleye katılmış, 7’nci turda, "Rakibimizi kutluyoruz" diyerek ihaleden çekilmişti. Hatırlayacağınız gibi ihaleyi 6 milyar 550 milyon dolar veren Oger Telecom almış, sonrasında ise Türkiye Hariri Ailesi’nde yaşananların da etkisiyle süreçten zarar görmüştü.
Suudi Arabistan’a da açacak
BAE’li şirket, yaklaşık 20 yıl sonra Türkiye’ye altyapı sağlayıcısı olarak dönüyor diyebiliriz. Söz konusu yatırımla Türkiye bilişim teknolojileri hizmetleri ve bulut pazarına giriş yaparak son teknoloji dijital dönüşüm çözümlerini Türkiye'nin önde gelen firmalarının hizmetine sunmayı ve bulut hizmet portföyünü genişleterek SAP yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu aynı zamanda yan kuruluşun GlassHouse'un SAP yeteneklerinden yalnızca BAE'de değil Suudi Arabistan'da da yararlanmasını sağlayacak. Abu Dhabi merkezli şirketin bu satın alması önemli bir adım. Bu adımı destekleyecek daha büyük yatırım ve satın almaların da önünü açtı. Yakın zamanda bunu görebiliriz.