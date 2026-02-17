Bağlantı ekonomisi: Come to Dubai

Bağlantı ekonomisi serisine devam. Sıra­daki buluşma Dubai.

Dubai CommerCity ‘de düzenlenen WORL­DEF Dubai 2026’ya gittik, yerinde gördük. Al­dığım bilgilere göre katılım 80 ülkeden 16 bi­nin üzerinde.

Dubai CommerCity, cross-border e-ticaret ve dijital ticaret şirketlerinin küresel ölçek­te büyümesini destekleyen bir yapı olarak ko­numlanmış. Dijital ticareti yalnızca anlatmı­yor; kurumsal altyapı + alan tasarımı + paydaş koordinasyonu sağlıyor.

Come to Dubai

İşleyen sisteme hayran kaldım. Düzen ve te­mizlik kadar, süreçlerin akışı. Bir yerden bir yere geçmek, toplantı, görüşme planlama; her şey “kolaylaştırılmış” bir operasyon gibi.

Günlük hayatı ve hizmet standardını taşı­yan, farklı coğrafyalardan gelen çok uluslu bir emek omurgasına tanık oldum. Orta, Güney ve Uzak Asya’dan, Afrika’dan otelden resto­rana, perakendeden lojistiğe kadar şehrin gö­rünmeyen motoru gibi çalışanlar. Şehrin ba­kım–temizlik–disiplin standardı. Kaldırımlar, yollar, ortak alanlar; sanki sürekli “operasyon ekipleri” tarafından yönetiliyor gibiydi. Şehir­de güvenlik hissi yüksek; asayişin ‘gürültüsüz’ biçimde sağlandığı izlenimi veriyor.

Ülkemizden de buraya çok rağbet var. On binler üzerinde girişimci ve çalışan Türk top­luluğu ve iş çevresi var.

Burası sadece gökdelenlerini değil; ticare­tin, sermayenin, insanın, verinin ve güvenin bağlantılarını da aynı titizlikle kuran bir şehir olmuş.

Burj Khalifa’dan Marina’ya “akış estetiği”

Görselliği bir “amaç” değil, iyi çalı­şan bir sistemin “sonucu” gibi gösteriyor. Burj Khalifa şehrin iddia cümlesi gibi. Dubai Marina yaşam estetiğiyle iş temposunu ay­nı çizgide buluşturan güçlü bir hat. Palm gay­rimenkulü “yaşam tasarımı” olarak ele alıyor. JVC turist vitrininden ibaret olmadığını; ger­çekten yaşanan bir şehir olduğunu gösteriyor. Gökyüzü çok ciddiye alınıyor, yüksek yüksek yüzlerce gökdelenler.

Şehir içi mobilite de oldukça rahat. Lüks araç sahiplerinden ziyade uygulama ile taksi kullanımı çok rahat. Herhangi bir yerden çok rahatlıkla araç çağırıp istediğiniz yere güvenli sorunsuz gidebiliyorsunuz.

WORLDEF Dubai

Klasik bir “fuar katılımı”ndan çok, bölgesel ölçekleme laboratuvarı gibiydi. Networkingi tesadüfe bırakmamışlardı. Sahneler, oturum­lar, alan planı, katılımcı profili. Hepsi bir “iş geliştirme motoru” gibi kurgulanmıştı.

Turkish Pavilionu Türkiye’den gelen firma­larımızın tekil varlığını “kolektif bir görünür­lüğe” dönüştürmüştü. Yani “Biz de buradayız.”

Startup Zone: Erken aşama girişimlerin görünürlüğünü artıran, yatırımcıyla temas ihtimalini yükselten kritik alanlardan biri. Bu yaklaşım da çok değerli. 50’den fazla gi­rişim vardı.

Trend Zone ve tematik zonelar. Ayrı ayrı salonlarda sunumlar, paneller, karşılıklı eş­leştirme görüşmeleri. B2B görüşme akışları “kalabalık içinde kaybolma” riskini azaltıp, hedefli görüşmeyi kolaylaştırmış. Kartvizit toplamak yerine, doğru kişiyle doğru konuyu konuşmak.

Yerli yazılım firmalarımız ve startuplarımız da sahada. Daha sağlam bir hat oluşuyor ülke­mizde. Niş problemler, uygulanabilir çözüm­ler, yatırım tezi kurulabilir modeller. Girişim­cilik artık tek bir devrim anı değil; süreklilik ve icra disiplini işi. GOOL.org’un da Startup Zo­ne’da yer alması benim için ayrı bir anlam ta­şıyordu. Futbol gibi duygusu yüksek, kitlesi ge­niş bir alana yönelik bu girişimimizin yurtdışı­na ilk açılımı idi.

Dubai’ye yerleşmiş melek yatırımcı arka­daşlarımla da WORLDEF’te buluştuk ve karşı­lıklı işbirlikleri üzerine sohbetler ettik. Ayrıca bölgede yabancı firmalarda çalışan genç arka­daşlarla da sohbet edip, onları da dinledik.

BAE’nin ilk Uygulamalı Yapay Zeka İnovas­yon Merkezi duyurusu, Dubai CommerCit­y’nin Ekonomik araştırma raporu, gayrimen­kullere olan ilgi.

Dubai’nin “bağlantı mimarisi” iddiası ge­niş bir ekonomik ajandanın parçası gibi. İn­san, operasyon, regülasyon, lojistik, ödeme ve güven aynı hat üzerinde. İş dünyası cazi­besi pazar değil, merkez olma yolunda. Bir­çok şirket için Dubai bir hub niteliğinde. Yani şehir rekabetinde, şehir ölçeğinde ope­rasyon kalitesi de önemli.

Son söz : Darısı başımıza... “Come to İstanbul”