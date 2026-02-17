Bağlantı ekonomisi: Come to Dubai
Bağlantı ekonomisi serisine devam. Sıradaki buluşma Dubai.
Dubai CommerCity ‘de düzenlenen WORLDEF Dubai 2026’ya gittik, yerinde gördük. Aldığım bilgilere göre katılım 80 ülkeden 16 binin üzerinde.
Dubai CommerCity, cross-border e-ticaret ve dijital ticaret şirketlerinin küresel ölçekte büyümesini destekleyen bir yapı olarak konumlanmış. Dijital ticareti yalnızca anlatmıyor; kurumsal altyapı + alan tasarımı + paydaş koordinasyonu sağlıyor.
Come to Dubai
İşleyen sisteme hayran kaldım. Düzen ve temizlik kadar, süreçlerin akışı. Bir yerden bir yere geçmek, toplantı, görüşme planlama; her şey “kolaylaştırılmış” bir operasyon gibi.
Günlük hayatı ve hizmet standardını taşıyan, farklı coğrafyalardan gelen çok uluslu bir emek omurgasına tanık oldum. Orta, Güney ve Uzak Asya’dan, Afrika’dan otelden restorana, perakendeden lojistiğe kadar şehrin görünmeyen motoru gibi çalışanlar. Şehrin bakım–temizlik–disiplin standardı. Kaldırımlar, yollar, ortak alanlar; sanki sürekli “operasyon ekipleri” tarafından yönetiliyor gibiydi. Şehirde güvenlik hissi yüksek; asayişin ‘gürültüsüz’ biçimde sağlandığı izlenimi veriyor.
Ülkemizden de buraya çok rağbet var. On binler üzerinde girişimci ve çalışan Türk topluluğu ve iş çevresi var.
Burası sadece gökdelenlerini değil; ticaretin, sermayenin, insanın, verinin ve güvenin bağlantılarını da aynı titizlikle kuran bir şehir olmuş.
Burj Khalifa’dan Marina’ya “akış estetiği”
Görselliği bir “amaç” değil, iyi çalışan bir sistemin “sonucu” gibi gösteriyor. Burj Khalifa şehrin iddia cümlesi gibi. Dubai Marina yaşam estetiğiyle iş temposunu aynı çizgide buluşturan güçlü bir hat. Palm gayrimenkulü “yaşam tasarımı” olarak ele alıyor. JVC turist vitrininden ibaret olmadığını; gerçekten yaşanan bir şehir olduğunu gösteriyor. Gökyüzü çok ciddiye alınıyor, yüksek yüksek yüzlerce gökdelenler.
Şehir içi mobilite de oldukça rahat. Lüks araç sahiplerinden ziyade uygulama ile taksi kullanımı çok rahat. Herhangi bir yerden çok rahatlıkla araç çağırıp istediğiniz yere güvenli sorunsuz gidebiliyorsunuz.
WORLDEF Dubai
Klasik bir “fuar katılımı”ndan çok, bölgesel ölçekleme laboratuvarı gibiydi. Networkingi tesadüfe bırakmamışlardı. Sahneler, oturumlar, alan planı, katılımcı profili. Hepsi bir “iş geliştirme motoru” gibi kurgulanmıştı.
Turkish Pavilionu Türkiye’den gelen firmalarımızın tekil varlığını “kolektif bir görünürlüğe” dönüştürmüştü. Yani “Biz de buradayız.”
Startup Zone: Erken aşama girişimlerin görünürlüğünü artıran, yatırımcıyla temas ihtimalini yükselten kritik alanlardan biri. Bu yaklaşım da çok değerli. 50’den fazla girişim vardı.
Trend Zone ve tematik zonelar. Ayrı ayrı salonlarda sunumlar, paneller, karşılıklı eşleştirme görüşmeleri. B2B görüşme akışları “kalabalık içinde kaybolma” riskini azaltıp, hedefli görüşmeyi kolaylaştırmış. Kartvizit toplamak yerine, doğru kişiyle doğru konuyu konuşmak.
Yerli yazılım firmalarımız ve startuplarımız da sahada. Daha sağlam bir hat oluşuyor ülkemizde. Niş problemler, uygulanabilir çözümler, yatırım tezi kurulabilir modeller. Girişimcilik artık tek bir devrim anı değil; süreklilik ve icra disiplini işi. GOOL.org’un da Startup Zone’da yer alması benim için ayrı bir anlam taşıyordu. Futbol gibi duygusu yüksek, kitlesi geniş bir alana yönelik bu girişimimizin yurtdışına ilk açılımı idi.
Dubai’ye yerleşmiş melek yatırımcı arkadaşlarımla da WORLDEF’te buluştuk ve karşılıklı işbirlikleri üzerine sohbetler ettik. Ayrıca bölgede yabancı firmalarda çalışan genç arkadaşlarla da sohbet edip, onları da dinledik.
BAE’nin ilk Uygulamalı Yapay Zeka İnovasyon Merkezi duyurusu, Dubai CommerCity’nin Ekonomik araştırma raporu, gayrimenkullere olan ilgi.
Dubai’nin “bağlantı mimarisi” iddiası geniş bir ekonomik ajandanın parçası gibi. İnsan, operasyon, regülasyon, lojistik, ödeme ve güven aynı hat üzerinde. İş dünyası cazibesi pazar değil, merkez olma yolunda. Birçok şirket için Dubai bir hub niteliğinde. Yani şehir rekabetinde, şehir ölçeğinde operasyon kalitesi de önemli.
Son söz : Darısı başımıza... “Come to İstanbul”
