Bağlantı ekonomisi: Kurultayın ardından

Bağlantı Ekonomisi serisine saha istişareleri­ne devam…

1995’ten beri üyesi olmaktan onur duyduğum kıymetlim ve bu sene 56. yılına girecek olan Tür­kiye Bilişim Derneği’mizin 42. Ulusal Bilişim Kurultayı’ndaydım.

1.100’den fazla bilişim profesyoneli, akade­misyen, girişimci ve genç bir araya geldiğinde ne olur?

Ortaya çıkan enerji ve networking’in kalitesi

İki gün boyunca önemli konular, toplan­tılar, seminerler, bildirilerle salonlar dol­du taştı. Aralarda kahveler, çaylar içil­di. Uzun zamandır görüşmeyenler buluş­tu, yeni tanışmalar oldu, bağlantılar kuruldu. Birçok eş zamanlı oturum gerçekleştirildi, ka­mu, özel sektör, akademi ve gençlik aynı çatı al­tında buluştu. Yapay zekâ, 5G, müşteri deneyi­mi, girişimcilik ve altyapı gibi başlıklar, ekosis­temin artık pasif dinleyici değil; aktif katılımcı olmak istediğini gösterdi.

Sağlık bilişiminden siber güvenliğe, telekom altyapısından teknoloji destekli insan kaynakla­rı yönetimine kadar pek çok konu, bütüncül bir bakış açısıyla ele alındı.

“Hastane 5.0” ile dijitalleşmenin yalnızca ci­haz ve yazılımdan ibaret olmadığı; güvenli veri yönetimi, güçlü altyapı ve insan odağıyla birlik­te düşünülmesi gerektiği açıkça ortaya konuldu.

Sahadaki temaslar ve ortak akıl

TOBB Yazılım Meclisi’ni temsilen katıldı­ğım bu iki gün boyunca gençler, sektör firma­larımız, girişimciler, kamu dahil tüm paydaş­larla yoğun temaslarım oldu. Yapay zekâdan siber güvenliğe, dijital dönüşümden insan kaynağına kadar pek çok başlıkta karşılıklı is­tişareler gerçekleştirdik.

Ayrıca Solo Girişimcilik ve Freelancer Eko­nomisi – Kamu ve Özel Sektör Strateji Kapalı Oturumuna katılarak, bu alanda yürüttüğümüz çalışmaları, gözlemlerimizi ve somut önerileri­mizi paylaştım. Özellikle bağımsız çalışan yazı­lımcıların ve mikro girişimcilerin ekosisteme entegrasyonu, sosyal güvence, vergilendirme ve kamuyla çalışma modellerinin daha sistematik ele alınması gerektiği konusunda ortak bir ze­min oluştu.

Gençlik enerjisi

En umut verici yönlerinden biri, gençlerin bu temas ortamını ne kadar hızlı sahiplendiğiydi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen gençler için bu etkinlik; sadece dinlemek değil, görmek, karşılaştırmak ve ilham almak anlamına geldi.

Çankırı’dan gelen mühendis adayı genç bir kızımızla yaptığımız kısa sohbet hâlâ aklımda. Çankırı’nın bilişimle şahlanması için kendisi­ne sorumluluk alması gerektiğini anlattım; he­yecanına tanık oldum. Döner dönmez çalışma­lara başlayacak.

Şanlı tarihimizde olduğu gibi Ankara’dan Anadolu’ya yayılan bu motivasyonla gençler, döndükleri şehirlerde daha aktif, daha görünür ve daha üretken adımlar atmaya hazırlanıyor. Fikri mülkiyet farkındalığı, girişimcilik ve da­ha birçok başlık bu temaslarda derinlemesine konuşuldu.

Dijital egemenlik

Sıkça dile getirilen bu kavram, slogandan çok daha fazlası. Yapay zekâdan veriye, altya­pıdan güvenliğe kadar her başlıkta, insan ve etik boyutun özellikle vurgulanması son dere­ce kıymetliydi.

Gençlerin bu konudaki farkındalığı, dijital egemenliğin yalnızca kurumların değil; nesille­rin sahiplenmesi gereken bir gelecek meselesi olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Asıl değer kurultaydan sonra

Sunumlar, notlar ve bildiriler bir yana; kurul­taydan çıkan asıl değerler, kurulan bağlantılar­da, yapılan kısa sohbetlerde, karşılıklı verilen sözlerde ve birlikte düşünme iradesinde saklı.

Doğru bilgiye, doğru insanla, doğru bağlamda temas edebilmek…

Doğru insanları, doğru başlıklar etrafında, doğru zeminde buluşturmak…

Bağlantı Ekonomisi’nin en sağlıklı hali tam da bu.

Kurultay, Türkiye’nin dijital yol haritası için stratejik bir platform hâline gelmiştir. Bilişim ekosistemimiz artık yalnızca izleyen değil; söz alan ve yön vermek isteyen bir yapıya evrilmiş­tir. Akademiyle sektörün, öğrencilerle girişim­cilerin aynı masada tartışabilmesi, kurultayın görünmeyen ama en kalıcı kazanımlarından biri olarak kayda geçmiştir. Güçlü bir ortak akıl oluş­muştur.

Artık yalnızca “dinleme” alanları değil; eko­sistemlerin senkronize olduğu temas zeminleri konuşuyoruz.

Asıl sınavımız ise bundan sonrası.

Yani çıktıları değerlendirme ve çalışma zamanı.