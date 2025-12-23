Bahanemiz: Kuraklık… Ama, suyun bol olduğu bölgelerimiz de var…

Her şeye bahanemiz hazır:

Tarım, hayvancılıkta üretim düşüşü­nü, “kuraklık” ve “don” ile açıklıyoruz…

“Suyun bol”, “girişimin kurak” olduğu ille­rimizi sıralayınca, lafı geçiştirmeye çabalıyo­ruz…

***

Yaklaşık 15 yıl önce…

Yağ ithalatımızın artmaya başladığı dönem­lerde…

Yapılan analizlere ve bilimsel hesaplamala­ra dayanarak:

Sadece Muş’ta üretilecek ayçiçek ile iç pazardaki tüm “yağ” ihtiyacımızın karşıla­nabileceğine dikkat çekilmişti…

***

Hatta…

Arz fazlasının ihraç edilebileceği;

Dahası, ayçiçeğinin küspesini/atığını karma yem üretiminde kullanarak, yem fiyatlarının ciddi oranlarda düşürülebileceği;

Ayçiçek üretiminin sağlayacağı üretim kül­türü ile farklı ürünlerde de adımların atılabi­leceği;

Bu yolla, bölgenin, “AB’nin hayvancılık merke­zi” haline dönüşeceği dile getirilmişti…

***

Batman, Bitlis, Bingöl, Van gibi illerin:

Bu yolla, tarım ve hayvancılık alanında cazi­be merkezi olacağı dillendirilmişti…

***

Yaklaşık 30 yıl önce…

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki iller için de aynı öngörüde bulunulmuştu…

Doğu, Orta ve Batı Karadeniz içinde…

Hatta Konya Ovası içinde…

VELHASIL

Örneğin…

Muş, Batman, Bitlis, Bingöl, Van havzasında:

Su (Akarsular, dereler, göller…) var…

Bakir araziler var…

Geniş otlak alanlar (meralar) var…

İşgücü vasıfları taşıyan ama çalışmamayı seçen “beşeri sermaye” de var…

***

Ama…

Su, arazi, mera bereketine sahip bu 5 ili­mizin toplamının “milli gelire katkısı”:

Yüzde 1 civarında…

(Milli gelirden aldıkları pay ise, farklı ve daha dramatik bir yazı konusu)

(Basit bir karşılaştırma ile, sadece Ha­tay’ın milli gelire katkısı yüzde 1.4)

***

Ve…

Kişibaşına düşen gelir sıralamasında son 5 il:

Bitlis 7 bin 16 dolar…

Muş 7 bin dolar…

Van 6 bin185 dolar...

Ağrı: 5 bin 930 dolar…

Şanlıurfa: 5 bin 731 dolar…