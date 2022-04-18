Baharın sergileri, konserleri ve festivalleri

Nobel Koleksiyonu’ndan 300’e yakın eser Pera Müzesi’nde: Ve Şimdi İyi Haberler

Pera Müzesi, Annette ve Peter Nobel’in koleksiyonundan eserlerle oluşturulan “Ve Şimdi İyi Haberler” sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, matbaanın icadıyla birlikte 18. yüzyıl sonlarında düzenli gazetecilik faaliyetinin oluşması, 19. yüzyılda resimli dergilerin basılmasından yola çıkarak kitleselleşen iletişim araçları ve sanat arasındaki diyaloğa odaklanıyor. Alberto Giacometti, Aleksandr Rodchenko, Andy Warhol, Andreas Gursky, Jenny Holzer, Bedri Baykam, Barbara Kruger, Christo, David Hockney, Dennis Hopper, Elmgreen & Dragset, Fernand Légér, Georges Braque, Henri Cartier-Bresson, Joseph Beuys, Özlem Günyol & Mustafa Kunt, Le Corbusier, Malevich, Man Ray, Mayakovski gibi önemli sanatçıların ‘Basın Sanatı’ olarak tanımlanan 300’e yakın eserini bir araya getiren “Ve Şimdi İyi Haberler: Nobel Koleksiyonu’ndan Eserler” sergisi 7 Ağustos’a kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edilebiliyor.

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ÇEV Sanat’ın ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden genç müzisyenleri AKM’de konser verecek

ÇEV Sanat’ın yurtdışında ülkemizi başarıyla temsil eden genç müzisyenlerinin performanslarını sergileyeceği konser, 23 Mayıs akşamı AKM’de gerçekleştirilecek. Konserde Haldun Dormen onur konuğu olarak açılış konuşmasını yapacak. Projenin daimi gönüllüsü Halit Ergenç de gecede yer alarak genç müzisyenlere destek verecek. Dünyanın yeni nesilde en önemli 30 genç klasik müzisyeninden biri olarak gösterilen Türk çello sanatçısı Jamal Aliyev’in solist olarak sahne alacağı etkinlikte Aliyev, Türk enstrümanları ve çello ile doğu ve batı kültürlerini buluşturduğu yeni albümü ‘Illusion’ un ilk seslendirişini gerçekleştirecek.

“Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji” sergisi Gaziantep’te açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, alanında yetkin 430 uzmanın çalışmalarıyla kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün ilk sergisi “Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji” Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin çalışmaları ve Engin Özendes’ in küratörlüğünde kapılarını açtı.

Yapı Kredi Müzesi 30. yılını Ölümsüz Yüzler sergisiyle kutluyor

Yapı Kredi Müzesi, kuruluşunun 30. yılını 16 Mayıs’ta açacağı Ölümsüz Yüzler sergisi ile kutlayacak. Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü’nün teması “Müzelerin Gücü” olarak belirlenmişti. Bu temadan ilham alınarak hazırlanan Ölümsüz Yüzler sergisi; İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve VKV Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonlarından seçilen mermer heykeltıraşlık eserleri ile Yapı Kredi Müzesi koleksiyonunda yer alan portre betimli sikkeleri bir araya getirecek.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali 21 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında

Mersin Uluslararası Müzik Festivali (Merfest), “Müzik Birleştirir” temasıyla 21 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında perdelerini 20’inci kez açıyor. Üçü ücretsiz toplam 12 etkinlikle 20 gün sürecek festival bu yıl, Mersin Kültür Merkezi, Tarsus Baca Meydanı, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Tarsus St. Paul Müzesi, Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, Latin Katolik Kilisesi, MEÜ. Nevit Kodallı Konser Salonu’nda yapılacak.

Habip Aydoğdu’dan “Kırmızı Yine Kırmızı” sergisi 19 Nisan’da açılıyor

Habip Aydoğdu, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi içerisinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde 19 Nisan Salı günü açılacak olan “Kırmızı Yine Kırmızı” başlıklı sergisi ile sanatseverlerle buluşuyor.

5. Antalya Akra Caz Festivali 3 Haziran’da başlayacak

Akra Hotels tarafından düzenlenen 5. Antalya Akra Caz Festivali bu yıl, 3-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde bu yıl sahne alacak sanatçılar ve gruplar şu isimlerden oluşuyor: Igor Butman, Fantine, Imany, Akra Jazz Band, Kokoroko, Deli Bakkal, China Moses, Önder Focan Group, Antonio Lizana Flamenco Ensemble, Neşet Ruacan Quartet, August, Kick The Switch, Afroloji, Onat Murat Trio, Mark Eliyahu, Esra Kayıkçı Band, Fazıl Say, Bülent Evcil ve Yekta Kopan.

37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali ile bu yıl sonbaharda buluşuyoruz

Bilkent Senfoni Orkestrası’nın 16 Nisan’daki konseri ile birlikte Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın Ankara’nın dört bir yanındaki farklı salonlarda “Ankara baharı müzikle daha güzel” dedirtecek sanatsal aktiviteleri başladı. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin 37.si ise bu yıl sonbaharda sanatseverlerle buluşacak.

7. Uluslararası “Master Of Cake İzmir” 21-22 Mayıs’ta gerçekleştirilecek!

Uluslararası Master Of Cake Festivali iki yıl aradan sonra İzmir’de ziyaretçilerini ağırlamak üzere hazırlıklara başladı. Bu yıl, 21-22 Mayıs tarihlerinde 7.’si düzenlenecek festivale, yurt içi ve yurt dışından olmak üzere bine yakın pasta ve çikolata ustası profesyonelin yanı sıra 20 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.