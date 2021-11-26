  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Canan SAKARYA
  4. Bahçeli: Canlı döviz bombalarına, faiz ve rant lobilerine eyvallah etmeyeceğiz

Bahçeli: Canlı döviz bombalarına, faiz ve rant lobilerine eyvallah etmeyeceğiz

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’yi karıştırmak, kaosa sürüklemek maksadıyla fırsat kollayan, eylem zemini yoklayan, çevrelerin tetikte beklediklerini belirterek, “Bu tahrik sürecinin öncüsü ve önde gideni CHP ve HDP başta olmak üzere zillet ittifakının hastalıklı paydaşlarıdır. İlave olarak bazı sivil toplum kuruluşları, bir kısım satılmış aydın, bir avuç devşirilmiş akademisyen, üç-beş kiralık kalem ve onların sponsoru olan Türkiye düşmanlarıdır. Özellikle döviz kurundaki temelsiz ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan dalgalanmaları sokak diliyle yorumlayıp siyasi tepkiyle buluşturmak isteyenler azgınlaşmıştır” dedi.

“Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz, rant ve çıkar lobilerine sonu cefada olsa, sefada olsa eyvallah etmeyiz, etmeyeceğiz. Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz” diyen Bahçeli, ilk mitingini 4 Aralık’ta Mersin’de yapacağını açıklayan Kılıçdaroğlu’nun, teröristlerin dikte ettiği ne varsa sahiplenerek sahaya ineceğini ifade etti.

Bahçeli, “CHP Genel Başkanı nereye giderse gitsin, milli nefesimiz ensesinde olacaktır. Darbe teşebbüsüyle yapamadıklarını dövizle de başaramayacaklardır. Kılıçdaroğlu ve terörist yandaşlarının erken seçim ezberleri ise sonuçsuzdur. Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacak, mandacılarla, vesayetçilerle, statükocularla, hainlerle, millete tepeden bakan kimliksizlerle hesaplaşma bu tarihte olacaktır” diye konuştu.

MYK sonrası açıklama yapan Bahçeli, “Kararlılık ve ikazla hatırlatırım ki: Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecektir. Türkiye küresel sermaye çetelerine, terör örgütlerine pes etmeyecektir. Türkiye faiz lobisine eğilmeyecektir. Türkiye hayat pahalılığına boyun eğmeyecektir. Türkiye zilletin uçurumuna asla çekilemeyecektir. Sokaklara inerek hükümeti istifa ettirmeye, terörizmin ve yabancı güçlerin tetikçiliğine soyunarak ülkemizi felaket dolu bir mecraya taşımak isteyenlere asla izin, asla icazet verilmeyecektir” dedi.

Muhalefet partileri  ekonomi gündemiyle bir araya geldi

Muhalefet partilerinin ekonomi kurmayları ekonomideki son gelişmeleri değerlendirmek üzere dün Mecliste bir araya geldi. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi’nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılarının katıldığı toplantıda ekonomiye ilişkin genel bir değerlendirme yapılarak, yol haritası belirlendi.

.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Ekonomideki kriz ’tercih ‘ diyen Akşener, “Ucube sistem sebep, kriz sonuç” dedi 25 Kasım 2021
Bahçeli, MB bağımsızlığının tartışılmaya açılmasını istedi, “erken seçim yok” dedi 24 Kasım 2021
İYİ Parti’den ‘yüzde 40 enflasyon’, CHP’den ‘cari açık’ uyarısı  23 Kasım 2021
“Ekonomide taşlar bahar aylarından itibaren yerine oturacak” 22 Kasım 2021
Faiz indirimi kararı sonrası muhalefet erken seçim çağrısı yaptı 19 Kasım 2021
Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘ahlak yoksunu’ yanıtı 18 Kasım 2021
Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme', Bahçeli'den '50+1' yanıtı 16 Kasım 2021
AK Parti’de görev değişimi, Bostancı’nın yerine Yılmaz’ın gelmesi bekleniyor   16 Kasım 2021
Plan Bütçe Komisyonu 2022 bütçe mesaisini sürdürecek 15 Kasım 2021
“Dünya kupasının jandarmalığını niye Türkiye üstleniyor?“ 12 Kasım 2021