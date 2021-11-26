Bahçeli: Canlı döviz bombalarına, faiz ve rant lobilerine eyvallah etmeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’yi karıştırmak, kaosa sürüklemek maksadıyla fırsat kollayan, eylem zemini yoklayan, çevrelerin tetikte beklediklerini belirterek, “Bu tahrik sürecinin öncüsü ve önde gideni CHP ve HDP başta olmak üzere zillet ittifakının hastalıklı paydaşlarıdır. İlave olarak bazı sivil toplum kuruluşları, bir kısım satılmış aydın, bir avuç devşirilmiş akademisyen, üç-beş kiralık kalem ve onların sponsoru olan Türkiye düşmanlarıdır. Özellikle döviz kurundaki temelsiz ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan dalgalanmaları sokak diliyle yorumlayıp siyasi tepkiyle buluşturmak isteyenler azgınlaşmıştır” dedi.

“Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz, rant ve çıkar lobilerine sonu cefada olsa, sefada olsa eyvallah etmeyiz, etmeyeceğiz. Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz” diyen Bahçeli, ilk mitingini 4 Aralık’ta Mersin’de yapacağını açıklayan Kılıçdaroğlu’nun, teröristlerin dikte ettiği ne varsa sahiplenerek sahaya ineceğini ifade etti.

Bahçeli, “CHP Genel Başkanı nereye giderse gitsin, milli nefesimiz ensesinde olacaktır. Darbe teşebbüsüyle yapamadıklarını dövizle de başaramayacaklardır. Kılıçdaroğlu ve terörist yandaşlarının erken seçim ezberleri ise sonuçsuzdur. Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacak, mandacılarla, vesayetçilerle, statükocularla, hainlerle, millete tepeden bakan kimliksizlerle hesaplaşma bu tarihte olacaktır” diye konuştu.

MYK sonrası açıklama yapan Bahçeli, “Kararlılık ve ikazla hatırlatırım ki: Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecektir. Türkiye küresel sermaye çetelerine, terör örgütlerine pes etmeyecektir. Türkiye faiz lobisine eğilmeyecektir. Türkiye hayat pahalılığına boyun eğmeyecektir. Türkiye zilletin uçurumuna asla çekilemeyecektir. Sokaklara inerek hükümeti istifa ettirmeye, terörizmin ve yabancı güçlerin tetikçiliğine soyunarak ülkemizi felaket dolu bir mecraya taşımak isteyenlere asla izin, asla icazet verilmeyecektir” dedi.

Muhalefet partileri ekonomi gündemiyle bir araya geldi

Muhalefet partilerinin ekonomi kurmayları ekonomideki son gelişmeleri değerlendirmek üzere dün Mecliste bir araya geldi. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi’nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılarının katıldığı toplantıda ekonomiye ilişkin genel bir değerlendirme yapılarak, yol haritası belirlendi.

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