Bahçeli “HDP kapatılmalıdır”, Kılıçdaroğlu “Siyasi talimatla parti kapatılamaz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP kapatma davasına ilişkin olarak “Siyasi partileri kapatmak, onları farklı şekillerde topluma tanıtmak ya da terör örgütleriyle onları bağlantılaştırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey devletin savcısı, hakimi devreye girer ama bu iş bir siyasi talimatla yapılırsa o doğru değil. Demokrasilerde en büyük hakem halktır, millettir” dedi.

Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, MKE’nin AŞ. statüsü kazanmasına ilişkin düzenlemeye tepki göstererek “Her şeyi satarak bugüne geldiler. Şimdi de MKE’yi satmaya kalkacaklar. Bu Erdoğan tayfası Cumhuriyet’ten intikam almak istiyor. Silah fabrikalarını birilerine pazarlamak istiyorlar” dedi.

HDP üzerinden kendisini eleştiren Bahçeli'ye yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Bölücülüğü mü destekliyor yoksa Türkiye'nin yanında mı yer alıyor' diye sormuş. Önemli bir soru. Ben ve arkadaşlarım ve bütün dostlarımız Türkiye’nin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız. Tank-Palet Fabrikası, Katar ordusuna peşkeş çekilirken itiraz eden kişileriz, sen ise alkışlayan kişiydin. Biz, kendi vatan topraklarını ve o topraklarda yatan Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranlardan, toprağı düşmana teslim edenlerden yana değiliz” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesinin HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davayı kabul etmesinin hayırlı bir gelişme olduğunu belirterek, “Eğer hukuk varsa, eğer adalet hakimse, terörizmin siyaset ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. HDP parti marti değildir. HDP, Türk demokrasisine biçilmiş kefen, doğrultulmuş silah, tuzaklanmış patlayıcı, döşenmiş mayındır” dedi.

Bahçeli, HDP İzmir binasında öldürülen parti çalışanı Deniz Poyraz’ın öldürülmesine ilişkin olarak, "Deniz Poyraz’ın kim olduğunu ben size söyleyeyim, PKK’nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir” dedi. TÜSİAD Başkanı’nın hükümete, ekonomiyi, hukuk ve demokrasi konularındaki eleştirilerine de tepki gösteren Bahçeli, "TÜSİAD’ın dış tazyiklere, dış telkinlere değil, milletimizin gerçeklerine, milli güvenliğimizin haysiyetine saygı ve riayeti, paradan daha önemli olan bir şeref meselesidir” diye konuştu.

“Türkiye’yi kapatma davası”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “AYM’nin bu tavrı hukukla izah edilemez, ortada hukuki bir dava yoktur, Türkiye’yi kapatma davasıdır” dedi. Buldan, MHP Lideri Bahçeli’nin Deniz Poyraz’a ilişkin sözlerine tepki göstererek “Bu küçük ortağa haddini bildirecek var mı yürekli bir savcı?” diye sordu.