Bahçeli: HDP suç örgütüdür, açılmamak üzere kapatılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kapatma davası açılan HDP’nin siyasi kisveye bürünmüş bir suç örgütü olduğunu belirterek, “Herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır” dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin tek aday olduğu MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultay’ında TBMM’de bulunan fezlekeler üzerinden İYİ Parti’yi, “Fezlekelerin önüne arkasına bakalım demek siyaset değildir, adamlık değildir. Fezlekelerin, önünde hukuk, arkasında adalet vardır” sözleriyle eleştirirken, “HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır. CHP, Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyetidir” dedi. “Erken seçim yok” diyen 2023 seçimlerinde adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu bir kez daha tekrarlayan Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tarihin en önemli yönetim reformu olarak tanımladı ve MHP’nin stratejik hedefinin bu sistemin yaşamasına hizmet etmek olduğunu söyleyerek, sistemin siyasi, hukuki ve ekonomik reformlarla kökleştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

1277 OYLA YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Yeni yönetim sisteminin yeni bir anayasa ile ‘tahkim’ ve ‘takviye’ edilmesi gerektiğini bu konudaki hazırlıklarının birkaç ay içinde tamamlanacağını belirten Bahçeli, ayrıca Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, Siyasi Etik Kanunu çıkarılması gerektiğini söyledi. MHP’nin serbest piyasa mantığını kabullendiğini ancak ‘yeni yerli ve milli bir ekonomik sistemin’ inşa edilmesi gerektiğini dile getiren Bahçeli, “Orta sınıfı güçlendirecek, milli burjuvaziyi teşvik edecek bir ekonomik sistem hayal değildir” dedi. Bahçeli, dış politika konusunda yaptığı değerlendirmede ise Mısır’la kurulan sıcak ve yapıcı diyalogların isabetli olduğunu belirterek, “Bize göre eski seviyesine çıkarılmalıdır” dedi. “S-400 hava ve füze savunma sistemi milli egemenlik konusudur, bu suretle vatan savunması başkalarının keyfine ve insafına bırakılamayacaktır” diyen Bahçeli, Andımız konusunda süren tartışmalara da değinerek, “Türk’üm deriz, doğruyum deriz, çalışkanım diye sesleniriz, adımızdan, ahlakımızdan, anılarımızdan ve andımızdan şu bu istedi diye asla vazgeçmeyiz. Ey CHP yönetimi, sizin nereniz Türk ki, Andımız’a sahip çıkacaksınız. Sizin nereniz doğru ki, Andımızı söylemek size yakışacaktır” diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katılan tüm delegelerin 1277 oyuyla yeniden genel başkan seçildi.“ İstikbal için birlik istikbal için dirlik’ ve ‘Kazanan Türkiye olacak’ sloganlarıyla yapılan Kurultay’da 75 üyeli Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyelikleri için de seçim yapıldı.