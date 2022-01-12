Bahçeli: HDP’yi Türk siyaset hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Grup toplantısında ekonomide tam bir çöküş yaşandığını belirterek, “3 ayrı yerden çöküşü paylaşacağım. Birincisi, yüksek mevduatı olanlara verilen rüşvet. Bu fakirden aldığını zengine aktarmaktır. İkincisi, ihracatçılara, ‘İhracat bedelinin yüzde 25’ini Merkez Bankası’na yatıracaksın’ dediler. Üçüncüsü, bu Bahçeli’ye kapak olsun, konut alana vatandaşlık satmak. ‘Bankaya 500 bin dolar yatırana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğim' diyor. Hani siz milliyetçiydiniz, ülkücüydünüz, vatanseverdiniz? Bunların tamamını düzelteceğim” dedi. 20 Aralık gecesi kimlerin para kazandığının araştırılmasını istediklerini ama bunun AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Meclis gündeminde bulunan Merkez Bankası Kanunu’na göre yabancı ülke merkez bankalarına ait varlıkların haczedilemeyeceğine ilişkin düzenlemeyi de eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi öyle bir itibarsızlaştırdılar ki içim acıyor. Bir Merkez Bankası Kanunu getirdiler. Gerekçesi ne? Yani, sana para vermeye kimse güvenmiyor, ‘haczedilmeme garantisi verirsen ben parayı veririm’ diyor. Peki gelen bu paralar kimin parası, o ülkeler niye sana güvenmiyorlar? Bu soruların cevapları açıkta. Bütün ülkücüler, milliyetçiler adına Sayın Bahçeli’ye soruyorum hangi gerekçeyle evet diyeceksiniz?” diye sordu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Milletvekili Semra Güzel’in öldürülen bir teröristle ortaya çıkan fotoğrafl arına ilişkin olarak “Bu bölücü milletvekili hakkında lazım gelen hukuki takibat, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili tasarruf derhal temin ve tekemmül etmelidir. Terörist sevdalıları Meclis koridorlarındadır” dedi. “Biz TBMM’de terörist istemiyoruz” diyen Bahçeli, “Biz terör örgütüne eleman devşiren, sözde Kürdistan propagandasıyla sabırlarımızı kevgire çeviren HDP’yi Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz. Anayasa Mahkemesi’nin görevini de bihakkın yapmasını bekliyoruz” diye konuştu. MHP Lideri Meclis Grup toplantında, Kazakistan’daki olaylara da değinerek, “Bize kalırsa, Kazakistan’daki yasa dışı gösterilerde FETÖ parmağını çok iyi araştırmak acildir, elzemdir. Sorun sadece Kazakistan’ın sorunu değildir, ben Türküm diyen herkesin ortak ve ertelenemez sorunudur” dedi.

“İktidar belediyeleri gasp etme yoklamaları yapıyor”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan ‘teftişle’ ilgili olarak “İstanbul ve diğer büyükşehir belediyelerini gasp etme yoklamalarını yapmaktadırlar” dedi. Yeni ekonomi modelini eleştiren Sancar, daha zamlı maaşların halkın cebine yansımadan eridiğine dikkat çekti.